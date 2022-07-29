Две тысячи бутылок нелицензированного алкоголя изъяли в Костанайской области

КОСТАНАЙ. 28 ИЮЛЯ - Две тысячи бутылок нелицензированного алкоголя изъяли полицейские в поселке Аманкарагай Костанайской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
30-летний местный житель был задержан во дворе дома. В машине полицейские обнаружили две тысячи бутылок алкоголя, сообщают "Костанайские новости".
Отмечается, что молодой человек работает продавцом в одном из магазинов и решил реализовать суррогатные спиртные напитки.
Материалы переданы в управление государственных доходов по Аулиекольскому району для принятия решения.