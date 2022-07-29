Две тысячи бутылок нелицензированного алкоголя изъяли в Костанайской области

АЛМАТЫ. 29 ИЮЛЯ - В полиции Алматы прокомментировали факт попытки изнасилования девушки, которую спас проезжающий водитель, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Сети появилось видео на котором девушка, выбежавшая в полночь на дорогу в частном секторе, умоляет водителя не останавливаться, иначе ее изнасилуют, сообщает портал exk.kz

По словам автора, "парни обещали ее по пути подвезти и заказали такси. После того как она поняла, что машина не туда повернула, она начала кричать. Водитель такси тупо отвез и уехал. А ее силой вытащили из машины".

Как пишет автор, "вызвали полицию, через 5 минут приехали 4 патрульные машины. Девушку забрали и начали искать подозреваемых по приметам".

Как сообщили в пресс-службе ДП Алматы, спасенная девушка подозревает, что изнасилование мог задумать один из ее знакомых, с которым она выпивала алкогольные напитки незадолго до инцидента.

В ведомстве уточнили, что попытку изнасилования расследуют сотрудники управления полиции Жетысуского района. Обстоятельства устанавливаются, создана следственно-оперативная группа.

Ход расследования взят на контроль руководством ДП города Алматы", - добавили в пресс-службе.