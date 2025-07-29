Две занимавшиеся торговлей людьми ОПГ разоблачили в Казахстане

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Шымкент. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом Агентства по финансовому мониторингу в Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды Mooni Gold, в которую было привлечено более 500 миллионов тенге, - Департаментом Агентства по финансовому мониторингу в Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды Mooni Gold, в которую было привлечено более 500 миллионов тенге, сообщили в пресс-службе ведомства.





Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-30% от вложенной суммы на протяжении 5 месяцев, а также гарантировали сохранность основного капитала. Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников. В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше тысячи вкладчиков. Ущерб составил свыше 500 миллионов тенге", - проинформировали в АФМ.





По информации ведомства, на преступные доходы подозреваемые приобрели элитный дом и автомашину общей стоимостью 280 миллионов тенге, на которые с санкции суда наложен арест. В ходе обыска изъяты 15 миллионов тенге наличными, а также 67 наименований золотых изделий стоимостью свыше 28 миллионов тенге.





Отмечается, что большинство вкладчиков вложили средства в финансовую пирамиду, оформив кредиты под залог собственного жилья и автотранспорта. Одна из потерпевших - пенсионерка, которая, заложив свою квартиру, передала организаторам финансовой пирамиды 67 миллионов тенге.





Кроме того, подозреваемые привлекали вкладчиков в качестве так называемых дропперов - лиц, через чьи банковские реквизиты осуществлялось обналичивание средств, поступавших от других участников схемы. Подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца.



