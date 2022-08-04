Двое граждан РФ незаконно пересекли госграницу РК, чтобы скрыться от уголовного преследования

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ШЫМКЕНТ. 4 АВГУСТА - В Шымкенте пресечена схема по незаконной постановке на учет в Республике Казахстан транспортных средств, завезенных из стран ближнего зарубежья без уплаты таможенных платежей, утилизационного сбора и государственной пошлины, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Только по 53 автомашинам, незаконно поставленным на казахстанский учет в Шымкенте с использованием данной схемы, государству причинен ущерб на сумму свыше 320 млн тенге, сообщает Polisia.kz

Два сотрудника процессингового центра департамента полиции города с санкции суда взяты под стражу.

Также в преступную группу входили посредники из числа приближенных к сотрудникам процессингового центра, так называемые помогайки, в ЦОНах и нотариусы, которые выписывали фиктивные доверенности.

В настоящее время департамент собственной безопасности МВД также расследует уголовные дела по аналогичным фактам в 7 регионах, где за последние три года незаконно зарегистрировано более 2 тысяч транспортных средств, нанесенный ущерб составил свыше 10 млрд тенге.