Двое граждан РФ незаконно пересекли госграницу РК, чтобы скрыться от уголовного преследования

Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 3 АВГУСТА - Пограничники задержали иностранцев, пытавшихся незаконно проникнуть в Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
31 июля в Панфиловском районе Жетысуской области пограничники пресекли нарушение государственной границы. Задержан гражданин КНР, который пытался проникнуть в Казахстан в обход пункта пропуска и в последующем направиться в европейские страны, сообщает пресс-служба КНБ РК.
2 августа подразделением пограничной службы КНБ в Карабалыкском районе Костанайской области за нарушение государственной границы задержаны двое граждан России, пытавшиеся скрыться от уголовного преследования на территории Казахстана.
В отношении правонарушителей уполномоченными органами ведутся досудебные расследования.
Напомним, в Туркестанской области двое иностранцев пытались перейти госграницу по поддельным документам.