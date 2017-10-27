Двое мошенников в Астане получали деньги, выдавая себя за полицейских

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Двое мошенников в Астане получали деньги, выдавая себя за полицейских27.10.2017
Криминал  10:43

Астана. 27 октября. Kazakhstan Today - В Астане ищут пострадавших от действий двух мошенников, выдаваших себя за полицейских, передает Kazakhstan Today.

"Следственным управлением ДВД Астаны расследуется уголовное дело по факту мошенничества. Подозреваемые, выдавая себя за сотрудников полиции, под угрозой привлечения к ответственности, путем обмана, получали незаконные денежные средства. В совершении указанных преступлений подозреваются Улан Кусаинов, 1981 года рождения, и Жаслан Шалабаев, 1982 года рождения", - рассказали в пресс-службе столичной полиции.

Тех, кто стал жервой мошенников, просят обратиться в ДВД Астаны по телефону 8 (7172) 71-60-46.
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