05.12.2024, 20:34 61731
Двоих жителей Астаны осудили за незаконный обмен криптовалюты на 7 млрд тенге
Фото: unsplash.com
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Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане законодательно оборот криптовалюты разрешен только в рамках международного финансового центра "Астана". Обмен необеспеченных цифровых активов вне указанной финансовой площадки МФЦА влечет предусмотренную законом ответственность.
Как сообщили в прокуратуре Астаны, несмотря на имеющиеся ограничения, некоторые граждане занимаются незаконным обменом на крупные суммы без регистрации на площадке МФЦА.
Приговором суда двое лиц осуждены за осуществление незаконной предпринимательской деятельности. Общий незаконный оборот по обмену составил более 7 млрд тенге. Прокуратурой столицы в интересах государства подан иск, который решением суда удовлетворен. С осужденных в пользу государства взыскана сумма незаконного дохода в размере 7 млрд тенге", - сообщает пресс-служба надзорного органа.
Всего прокуратурой в гражданском судопроизводстве инициировано 4 иска на сумму 7,9 млрд тенге, которые решениями суда удовлетворены и с ответчиков взысканы суммы причиненного ущерба в полном объеме.
Ранее сообщалось, что с начала текущего года выявлено 11 фактов организации незаконных майнинговых ферм, общая сумма преступного дохода которых составила почти 440 млн тенге.
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07.12.2024, 14:11 7161
Находящегося в международном розыске наркодилера задержали в Астане
Преступник прятался в потайной комнате в частном доме
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Астана. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане находящегося в международном розыске преступника обнаружили в потайной комнате.
Полицейские задержали 26-летнего мужчину, находившегося в международном розыске за сбыт наркотиков в особо крупном размере. Установлено, что он осуществлял продажу наркотиков через закладки.
Фигурант скрывался в частном доме, в специально оборудованной тайной комнате, вход в которую находился за диваном", - сообщает Polisia.kz.
Задержанный водворен в СИЗО.
07.12.2024, 10:09 12991
Тело женщины в сумке обнаружили на окраине Алматы
Полиция разыскивает убийцу
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Алматы. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы разыскивают убийцу женщины, тело которой нашли в сумке на окраине города.
Неизвестный завернул тело в одежду, обмотал скотчем, сложил в хозяйственный мешок и подкинул во двор многоэтажки. Там и обнаружили жуткую находку местные жители, сообщает телеканал КТК.
Полиция ведет расследование по факту убийства. Другие подробности не раскрывают, ссылаясь на статью о неразглашении.
По данному факту управлением полиции Турксибского района возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств. Иная информация в соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит", - прокомментировали в департаменте полиции Алматы.
Ранее сообщалось о жестоком убийстве пожилой пары в Алматы.
06.12.2024, 20:49 27776
У жителя Алматинской области изъяли "синтетику" на 3 млн тенге
Фото: Polisia.kz
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Конаев. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алатау в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Участок" полицейские задержали 29-летнего мужчину, у которого при личном досмотре обнаружены 143 свертка с порошкообразным веществом со специфическим запахом, сообщает Polisia.kz.
По итогам лабораторных исследований установлено, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком аlfa-PVP общим весом 156,18 грамма, что эквивалентно 314 дозам общей стоимостью 3 млн 150 тысяч тенге. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что более 80 Telegram-каналов по продаже "синтетики" заблокировали в Казахстане.
06.12.2024, 17:30 32026
Смерть ученика спортшколы в Актобе: суд приговорил виновных к лишению свободы
Фото: Depositphotos
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Актобе. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Актюбинской области приговорил обвиняемых по делу о смерти ученика спецшколы-интерната имени Есет батыра, сообщает пресс-служба суда.
Приговором суда подсудимый Қ. признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет, подсудимый Ж. признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 8 месяцев", - проинформировали в суде.
Подчеркивается, что их вина подтверждена показаниями потерпевших, свидетелей, эксперта, специалиста, заключениями экспертиз, протоколом осмотра места происшествия, видеозаписями, вещественными доказательствами и другими доказательствами. Также отмечается, что приговор еще не вступил в законную силу.
Суд установил, что учащийся 2-го курса специализированной школы-интернат-колледжа олимпийского резерва решил провести собрание учеников 8-го класса, занимающихся вольной борьбой, в связи с ухудшением их дисциплины и спортивных достижений.
Қ., придя в указанную комнату, построив учеников 8-го классов, оказывал на них моральное и физическое давление, а также, несмотря на отсутствие у него полномочий на проведение собрания, указав на снижение дисциплины и спортивных достижений, поручил Ж. и другим ученикам 9-го и 10-го классов избить учеников 8-го классов. Кроме того, Қ. указал ученикам 9-го класса Х. и Ұ. на слабое нанесение ударов и потребовал повторно и посильнее бить, после которого последние повторно нанесли удары. Далее Ж., подойдя к Ә., ладонями обеих рук с достаточной силой нанес ему удары в область лица и, не останавливаясь на достигнутом, взяв обеими руками за плечи Ә., с достаточной силой нанес удар своим коленом правой ноги в область груди последнего. Вследствие чего Ә., потеряв сознание, упал спиной и скончался", - добавили суде.
Напомним, 11 апреля вечером в школе - колледже олимпийского резерва упал и потерял сознание 14-летний учащийся отделения вольной борьбы. Ему вызвали скорую помощь, но до больницы мальчика не довезли, он скончался в машине скорой.
После смерти ученика завели три уголовных дела.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Ранее, в ночь на 27 апреля 2023 года, возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября.
Стоит отметить, в связи с резонансным делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
Этим летом отец пострадавшего, руководитель ИА "Kazakhstan Today" Тимур Куватов заявил о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается.
06.12.2024, 15:00 36356
Главу Комитета Минсельхоза приговорили к лишению свободы по делу о взятке
Фото: Depositphotos
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Костанай. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В суде № 2 города Костаная главу Комитета Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан приговорили к лишению свободы по делу о взятке, сообщает пресс-служба суда.
Рассмотрено уголовное дело в отношении председателя Комитета Минсельхоза РК А. за получение взятки и директора ТОО О. за передачу взятки в виде денег (...) Суд назначил наказание в виде лишения свободы: А. - сроком на 3 года 6 месяцев и О.- сроком на 3 года, с отбыванием наказания в учреждениях УИС средней безопасности, с пожизненным лишением их права занимать должности на государственной службе", - проинформировали в суде.
Подчеркивается, что приговор в законную силу еще не вступил.
В июне 2024 года А., находясь у подъезда дома, расположенного по улице Маяковского в Костанае, получил переданные директором ТОО О. через его работника 2 000 000 тенге, а затем в августе, находясь в кафе, расположенном в ТРЦ, получил непосредственно от О. оставшуюся сумму взятки в размере 2 400 000 тенге за заключение А. с ТОО договора о закупе пестицидов способом из одного источника на сумму 78 125 000 тенге", - добавили в суде.
Напомним, в начале ноября стало известно, что председателя Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе подозревают в получении взятки. С санкции суда должностное лицо и предприниматель были взяты под домашний арест.
05.12.2024, 20:25 62501
В Павлодарской области изъяли 25 тонн ценных рачков
Выявлен подпольный цех по переработке рачков Artemia salina
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Павлодар. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Павлодарской области выявлен подпольный цех по переработке рачков Artemia salina, сообщает пресс-служба надзорного органа.
Установлено, что в степной зоне Аксу группа лиц без разрешительных документов занималась очисткой добытого рачка.
По факту незаконной добычи рыбных ресурсов начато досудебное расследование. Изъято порядка 500 мешков продукции объемом более 25 тонн, назначены соответствующие экспертизы.
Ранее в области Абай сотрудники полиции задержали браконьеров на реке Иртыш. Ущерб от их действий составил более 2,5 млн тенге.
05.12.2024, 16:35 67201
Глава отдела Тобол-Торгайской бассейновой инспекции осужден за взятку в 1,1 млн тенге
Ему назначено наказание в виде штрафа на сумму 33,3 млн тенге
Фото: Depositphotos
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Костанай. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Глава отдела государственного контроля Тобол-Торгайской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов осужден за взятку 1,1 млн тенге, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции Казахстана.
Оглашен приговор в отношении руководителя отдела государственного контроля РГУ "Тобол-Торгайская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов" Мукашева С. (...) Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа на сумму 33,3 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора", - проинформировали в агентстве.
Подчеркивается, что он признан виновным в получении взятки в 1,1 млн тенге от председателя одного из садоводческих кооперативов в Рудном за непринятие мер по выявлению нарушений водного законодательства в рамках плановой проверки.
По данным Антикора, приговор уже вступил в законную силу.
Напомним, каждый четвертый осужденный за коррупционные преступления в Казахстане - чиновник.
05.12.2024, 15:30 66226
В Казахстане органы нацбезопасности сорвали подготовку четырех терактов
Фото: gov.kz
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Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Комитета национальной безопасности Ермек Сагимбаев в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым сообщил, что в стране сорвана подготовка 4 терактов, информирует Акорда.
По материалам КНБ, за причастность к терроризму и экстремизму осуждены 84 человека, задержаны 44 лица. Из Сирии и Турции экстрадированы 6 казахстанцев, находившихся в розыске по подозрению в совершении преступлений террористического характера, 2 из них осуждены. Пресечены попытки въезда в Казахстан 824 иностранцев, причастных к терроризму и экстремизму", - сообщает пресс-служба.
Кроме того, Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что совместно с МВД нейтрализованы 19 организованных преступных группировок, арестованы 60 человек. Из незаконного оборота изъято 505 единиц огнестрельного оружия, 5 самодельных взрывных устройств, 45 взрывпакетов и 15 046 боеприпасов.
Также ликвидированы 33 лаборатории по производству наркотиков, 35 международных и 31 региональный канал их транспортировки. Из незаконного оборота изъято 3,2 тонны наркотических средств и психотропных веществ, 4,5 тонны сырья маковой соломы, а также 18,8 тонны прекурсоров. За незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ осуждены 162 человека.
Президент был проинформирован, что в рамках обеспечения экономической безопасности и противодействия системной коррупции предотвращен ущерб государству на сумму свыше 1,6 трлн тенге, в госбюджет возмещено 315 млрд тенге. За коррупционные и связанные с ними правонарушения осуждены 46 человек.
На государственной границе задержаны порядка 55 тысяч правонарушителей, пресечено более 1300 попыток провоза оружия, боеприпасов, наркотиков и иных запрещенных предметов. Не допущено незаконное перемещение через границу валюты в размере 18 млрд тенге и товаров на сумму 66 млрд тенге. Нейтрализованы 20 каналов незаконной миграции.
Комитетом предотвращено свыше 552 млн кибератак и 6 тысяч DDoS-атак на информационные системы государственных органов.
По итогам встречи глава государства дал ряд поручений по направлениям деятельности органов национальной безопасности.
Ранее глава КНБ рассказал о повышенной угрозе международной преступности Казахстану и странам СНГ.
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