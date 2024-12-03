Порядка 440 млн тенге заработали незаконные майнинговые фермы в Казахстане

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Темиртау. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С начала текущего года выявлено 11 фактов организации незаконных майнинговых ферм, общая сумма преступного дохода которых составила почти 440 млн тенге, - С начала текущего года выявлено 11 фактов организации незаконных майнинговых ферм, общая сумма преступного дохода которых составила почти 440 млн тенге, рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу Казахстана.





По данным АФМ, в ходе расследования было арестовано майнинговое оборудование на сумму 269 млн тенге, а также добыто цифровых активов на сумму 373 млн тенге. Только по двум уголовным делам, направленным в суд, общий преступный доход составил 216 млн тенге. В рамках этих дел арестовано имущество на сумму 1,1 млрд тенге и цифровые активы на сумму более 30 млн тенге.





Еще один факт организации незаконной майнинговой фермы выявлен в Темиртау.





Установлено, что подозреваемый на территории производственной базы в Темиртау в металлических контейнерах установил комплекс вычислительных устройств, специально созданных для майнинга криптовалюты. В ходе обысков на объекте были обнаружены и изъяты 156 единиц майнингового оборудования (ASIC) и другие комплектующие устройства. В настоящее время проводится досудебное расследование", - рассказали в АФМ.





В ведомстве отметили, что что незаконная деятельность в сфере майнинга криптовалют приводит к возникновению рисков, представляющих угрозу экономической безопасности страны, а также способствует сбоям поставки и дефициту электроэнергии для потребителей и предпринимателей.