02.12.2024, 14:56 19686
Порядка 440 млн тенге заработали незаконные майнинговые фермы в Казахстане
Арестовано майнинговое оборудование на сумму 269 млн тенге
Рассказать друзьям
Темиртау. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С начала текущего года выявлено 11 фактов организации незаконных майнинговых ферм, общая сумма преступного дохода которых составила почти 440 млн тенге, рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу Казахстана.
По данным АФМ, в ходе расследования было арестовано майнинговое оборудование на сумму 269 млн тенге, а также добыто цифровых активов на сумму 373 млн тенге. Только по двум уголовным делам, направленным в суд, общий преступный доход составил 216 млн тенге. В рамках этих дел арестовано имущество на сумму 1,1 млрд тенге и цифровые активы на сумму более 30 млн тенге.
Еще один факт организации незаконной майнинговой фермы выявлен в Темиртау.
Установлено, что подозреваемый на территории производственной базы в Темиртау в металлических контейнерах установил комплекс вычислительных устройств, специально созданных для майнинга криптовалюты. В ходе обысков на объекте были обнаружены и изъяты 156 единиц майнингового оборудования (ASIC) и другие комплектующие устройства. В настоящее время проводится досудебное расследование", - рассказали в АФМ.
В ведомстве отметили, что что незаконная деятельность в сфере майнинга криптовалют приводит к возникновению рисков, представляющих угрозу экономической безопасности страны, а также способствует сбоям поставки и дефициту электроэнергии для потребителей и предпринимателей.
новости по теме
02.12.2024, 17:15 15771
Ущерб свыше 450 млн тенге: в злоупотреблении полномочиями подозревают должностных лиц филиала "Казахтелекома"
Рассказать друзьям
Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В злоупотреблении полномочиями подозревают должностных лиц сервисной фабрики - филиала акционерного общества "Казахтелеком", сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции Республики Казахстан.
Расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц сервисной фабрики - филиала АО "Казахтелеком", являющейся ответственным подразделением за управление портфелем недвижимости нацкомпании, по факту злоупотребления полномочиями. Генеральный директор и ряд сотрудников филиала подозреваются в том, что вопреки интересам государства и в целях извлечения выгод для предпринимателя реализовали ему административное здание общества в городе Таразе по заведомо заниженной стоимости", - проинформировали в агентстве.
Подчеркивается, что в результате их незаконных действий государству причинен материальный ущерб на сумму более 450 млн тенге.
В качестве обеспечительных мер по возмещению причиненного вреда на вышеуказанный объект наложен арест. С санкции суда подозреваемые заключены под стражу. Расследование продолжается", - добавили в Антикоре.
Напомним, в прошлом году "Казахтелеком" уличили в навязывании аренды модемов своим клиентам.
Таким образом, компания нарушала право использования клиентами собственных сертифицированных абонентских устройств для получения услуг доступа к интернету.
02.12.2024, 14:33 20551
Сотрудники и курсанты Академии МЧС в Акмолинской области осуждены за коррупцию
Командир взвода получил 3,5 года лишения свободы, остальные фигуранты оштрафованы
Рассказать друзьям
Кокшетау. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Суд вынес решение в отношении курсантов и сотрудников Академии МЧС в Акмолинской области по делу о коррупции.
Как рассказали в пресс-службе суда, три курсанта академии, чтобы набрать проходной балл по успеваемости, через посредника командира взвода дали по 5 тыс. тенге взятку преподавателю - полковнику гражданской защиты.
Кроме этого, посредник совершил мошенничество, предложив потерпевшей решить вопрос о поступлении ее сына в вуз за 2,5 млн тенге, не имея таких полномочий и возможностей.
Вместе с этим командиры Академии Е. и Ш., в полномочия которых не входило право представлять к присвоению званий, получили 267 000 тенге от курсантов за якобы оказанную помощь. Тем самым Е. и Ш., являясь сотрудниками правоохранительного органа, совершили мошенничество группой лиц по сговору, с использованием служебного положения, при этом Е. совершил неоднократно", - рассказали в суде.
Приговором суда преподавателю академии назначен штраф в 60-кратной сумме взятки, командир взвода получил 3,5 года лишения свободы, другой командир приговорен к штрафу в 10-кратной сумме взятки с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и лишением званий каждого. Курсантам, фигурировавшим в деле, назначены штрафы.
02.12.2024, 11:27 24701
Пожилую семейную пару жестоко убили в Алматы
Задержана подозреваемая
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Пожилую семейную пару жестоко убили в одном из частных домов города Алматы, сообщает пресс-служба департамента полиции мегаполиса.
По факту убийства управлением полиции Турксибского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемая задержана и взята под стражу", - проинформировали в ДП.
По предварительным данным, 56-летняя женщина убила своих знакомых в результате ссоры.
Другие обстоятельства устанавливаются", - добавили в полиции.
Ранее семейную пару пенсионеров убили и сожгли вместе с домом в Алматы.
02.12.2024, 09:15 27876
Крупную нарколабораторию ликвидировали в Караганде
Рассказать друзьям
Караганда. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники департамента полиции провели спецоперацию по ликвидации нарколаборатории в одном из районов Караганды. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.
В дачном массиве города обнаружены шесть деревянных бочек, содержащих порошкообразное вещество белого цвета, являющееся прекурсором для производства наркотиков. В дальнейшем установлено, что указанные бочки были загружены в автомобиль марки BMW X5, которым управлял 39-летний житель города Караганды. Автомобиль был задержан при попытке транспортировки груза в частный жилой дом", - проинформировали в полиции.
При обыске дома изъяты свыше тонны прекурсоров и более 10 кг готового наркотического вещества альфа-PVP.
Это позволило предотвратить выпуск на черный рынок порядка 500 тысяч доз синтетических наркотиков.
Фигурант уголовного дела водворен в изолятор временного содержания. По изъятым веществам назначены экспертизы, проводится дальнейшее расследование.
29.11.2024, 21:16 89431
Жителей Туркестана оштрафовали на 369 тысяч тенге за ввоз религиозной литературы
У мужчин изъяли 39 книг
Рассказать друзьям
Туркестан. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники транспортной полиции изъяли у жителей Туркестана 39 книг религиозного содержания. Двое мужчин оштрафованы на общую сумму 369 тысяч тенге, сообщает Polisia.kz.
Инцидент произошел по прибытии авиарейса из Абу-Даби в Туркестан. Во время прохождения досмотра в аэропорту задержаны двое 59-летних жителей Туркестана.
В ходе проверки у задержанных изъяли 39 книг религиозного содержания. Полицейские составили административные протоколы на правонарушителей за нарушение законодательства РК о религиозной деятельности и религиозных объединениях. Каждый из мужчин был привлечен к административной ответственности и оштрафован на сумму 50 МРП (184 600 тенге).
Ранее пять граждан Казахстана были задержаны в Алматы, Алматинской и Улытауской областях по подозрению в организации религиозно-экстремистской деятельности.
29.11.2024, 15:15 100616
В Алматы вынесли приговор виновнице смертельного ДТП с автобусом
Виновнице отсрочили наказание до достижения ее малолетним ребенком 3 лет и 9 месяцев
Рассказать друзьям
Алматы. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Алмалинским районным судом рассмотрено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека.
По материалам суда, обвиняемая, управляя автомобилем, не обратила внимания на знак "уступи дорогу" и выехала на проезжую часть, где столкнулась с автобусом. Автобус по инерции допустил наезд на светофор, после чего выехал на тротуар, где столкнулся со зданием магазина. В результате ДТП один из пассажиров автобуса получил смертельные травмы и скончался до приезда сокрой помощи.
Обвиняемая свою вину полностью признала и просила не лишать ее свободы, так как у нее имеется малолетний ребенок.
В результате суд приговорил виновницу ДТП к лишению свободы сроком на 2,5 года, но отсрочил наказание на три года до достижения ее ребенком 3 лет 9 месяцев.
Напомним, данное ДТП с участием маршрутного автобуса № 18 произошло в июне текущего года на пересечении улиц Макатаева и Масанчи. Один человек погиб, 22 пострадавших были госпитализированы.
29.11.2024, 13:57 105351
Общественницу подозревают в присвоении 55 млн тенге в Кызылординской области
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Кызылорда. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Участницу нескольких общественных организаций подозревают в мошенничестве и хищении более 55 млн тенге у предпринимателей, сообщает Агентство по финансовому мониторингу РК Кызылординской области.
В отношении общественницы ведется досудебное расследование по факту мошенничества, она взята под домашний арест.
Гражданка подозревается в получении через доверенных лиц за исключение из актов проверки нарушений, выявленных в сфере детского творчества и спорта, на предмет несоответствия предъявляемым требованиям к субъектам предпринимательства оказывающих услуги по платформе "Даму бала", - сообщили в АФМ.
Проверка показала несоответствие спортивного инвентаря заданным требованиям, нарушение учета посещения детей, неполное соответствие систем видеонаблюдения и другие нарушения в части обеспечения безопасности детей, посещающих спортивные секции.
Ранее в Астане задержали активистку волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат. Ее подозревают в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков казахстанцев.
На украденные деньги подозреваемая путешествовала, приобретала элитные недвижимость и автомобили, покупала брендовые украшения и аксессуары. После того, как дело получило огласку, Кайрат была уволена с поста президента Федерации паранастольного тенниса. Позже в деле появился еще один эпизод. Кайрат подозревают в хищении свыше 200 млн тенге, собранных для жителей Палестины.
29.11.2024, 13:14 99561
Подозреваемого в изнасиловании девушки полицейского арестовали в Астане
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане арестован сотрудник полиции из Акмолинской области, которого подозревают в изнасиловании девушки, сообщают СМИ.
Как сообщает ZTB.kz, 21 ноября в полицию обратилась молодая женщина с заявлением о том, что ее изнасиловал неизвестный мужчина в форме сотрудника полиции.
В правоохранительных органах агентству сообщили, что речь идет об оперуполномоченном ОП Бурабайского района ДП Акмолинской области. Он женат и работает в органах с 2022 года.
В ДП Астаны сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
Проводится расследование. Подозреваемый - бывший сотрудник полиции задержан и водворен в ИВС. Он уволен из ОВД по отрицательным мотивам. Иные данные досудебного расследования согласно статье 201 УПК РК разглашению не подлежат", - сообщили в полиции.
Напомним, ранее в ЗКО задержали полицейского, которого подозревают в убийстве мужчины. Ранее подозреваемый был уволен из органов по отрицательным мотивам.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
02.12.2024, 10:19Дополнительные поезда запустят ко Дню Независимости и Новому году 02.12.2024, 11:1040896Более 41 тысячи казахстанцев планируют призвать на воинскую службу в 2025 году 02.12.2024, 11:3039411Запретить оставлять детей без присмотра предложила детский омбудсмен 02.12.2024, 11:5139081Объем воды в нижнем течении реки Шу увеличат для полива 02.12.2024, 10:0538261Казахстан и Китай начали обмен иностранными бланками разрешений в электронном формате 28.11.2024, 12:49219856Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи обратился к должникам 29.11.2024, 19:38182441Президент назначил командующего войсками регионального командования "Астана" 29.11.2024, 09:23179301Токаев направил телеграмму поздравления президенту Албании 29.11.2024, 19:07173666Программа Damu Bala в Кызылординской области: в бюджет возвращены более 3 млрд тенге 28.11.2024, 11:47173136Казахстан и Россия подписали межправительственное соглашение в сфере телекоммуникаций 21.11.2024, 17:12222006Изменение климата угрожает основным сельскохозяйственным секторам Казахстана 28.11.2024, 12:49219856Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи обратился к должникам 21.11.2024, 16:42219736Реализацию совместных проектов обсудил Токаев с акционером "Лукойла" 21.11.2024, 16:07214571В порту Курык досрочно завершены дноуглубительные работы 18.11.2024, 14:45209011Сотрудник полиции ранил коллегу из служебного оружия в Жамбылской области
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?