Двух иностранцев задержали за незаконное пересечение госграницы РК

ПЕТРОПАВЛОВСК. 22 НОЯБРЯ - Транспортные полицейские задержали двух граждан Египта за незаконное пересечение государственной границы Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
17 ноября сотрудниками линейного отдела полиции на железнодорожном вокзале станции города Петропавловска в ходе проверки пассажиров пассажирского поезда сообщением "Алматы - Петропавловск" в комнату полиции были доставлены двое мужчин.
По результатам проверки установлено, что нарушителями, которые незаконно пересекли государственную границу Республики Казахстан, являются граждане Египта в возрасте 21 и 28 лет.
Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по статье 392 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Умышленное незаконное пересечение Государственной границы РК)", - рассказали в пресс-службе ДП полиции на транспорте.
Проводится расследование.