Двух казахстанцев задержали в России по подозрению в покушении на убийство

Нур-Султан. 2 марта. Kazakhstan Today - В Красноярском крае задержаны исполнители покушения на заказное убийство, двое из которых - граждане Казахстана, передает Kazakhstan Today.

17 февраля 2021 года в следственные органы поступило сообщение о том, что в Железногорске трое неустановленных граждан напали на женщину и нанесли ей ножевое ранение. Пострадавшая в тяжелом состоянии была доставлена в медицинское учреждение, успев сообщить следователям информацию о том, что к нападению может быть причастен ее супруг, проживающий в Республике Турция", - сообщили в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Полицейские по горячим следам задержали 29-летнего и 30-летнего граждан Республики Казахстан и 39-летнего гражданина Российской Федерации.

По предварительной версии следствия, в конце декабря 2020 - начале января 2021 года 29-летний и 30-летний граждане Республики Казахстан и 39-летний гражданин Российской Федерации, получив "заказ" от иностранного гражданина на убийство 30-летней жительницы города Железногорска, прибыли на территорию Красноярского края, после чего незаконно проникли на территорию ЗАТО города Железногорска, где выследили женщину и спланировали её убийство. 17 февраля 2021 года, в утреннее время, мужчины, заранее распределив между собой роли, подъехали к зданию детского сада, дождались, пока женщина отведет детей, и после этого один из мужчин ударил ее ножом", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее информации, злоумышленники избавились от орудия преступления, выбросив нож в снег, после чего сразу же выехали в Красноярск, а оттуда на самолете прибыли в Москву, где в аэропорту Домодедово при попытке вылететь за границу были задержаны сотрудниками полиции.

В ходе допроса обвиняемые дали признательные показания, рассказав о том, что заказ на убийство женщины поступил от ее супруга - гражданина Турецкой Республики. За исполнение убийства им было обещано денежное вознаграждение в зависимости от роли каждого в размере от 10 до 30 тысяч долларов. По словам потерпевшей, данное преступление ее супруг мог спланировать в отместку за то, что она без его согласия увезла детей на постоянное место жительство в Россию. В настоящее время в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - прокомментировали в Следственном комитете.

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