Двум жителям Актюбинской области вынесли приговор за убийство и организацию нарколаборатории

Наркопреступники убили мужчину, который был связующим звеном между ними и свидетелем

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Актобе. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Актюбинской области два жителя региона осуждены к 19 годам лишения свободы за убийство и организацию нарколаборатории на территории Актобе, - Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Актюбинской области два жителя региона осуждены к 19 годам лишения свободы за убийство и организацию нарколаборатории на территории Актобе, сообщили в областной прокуратуре.





Как рассказали в ведомстве, осужденные с целью избежания уголовной ответственности за незаконный сбыт психотропных веществ совершили убийство местного жителя, который был связующим звеном между ними и свидетелем.





Вина осужденных в совершении ими указанного преступления полностью доказана совокупностью доказательств, которые всесторонне и полно исследованы в суде.





Приговор суда не вступил в законную силу.





Напомним, в Алматы в ходе спецоперации ликвидировали крупную преступную сеть, поставлявшую прекурсоры для нарколабораторий.





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