Фото: иллюстрация создана ИИ

Рассказать друзьям

Информационное агентство Kazakhstan Today представляет дайджест "Тренды. Социальная деградация".





За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.





В Жамбылской области задержали сотрудника прокуратуры.





Его подозревают в мошенничестве. Досудебное расследование проводится спецпрокурором Генеральной прокуратуры.





Житель Актобе получил 45 суток ареста за избиение экс-супруги и детей.





Также суд обязал подсудимого воздерживаться от употребления алкоголя и наркотиков, трижды в месяц посещать органы внутренних дел, а также в течение года ему запрещено общение с потерпевшими.





Чиновник брал взятки за восстановление села после паводка в Актюбинской области.





Айната Казмагамбетова за взятки приговорили к штрафу в 21 миллион тенге и пожизненно запретили работать на госслужбе. Этим же приговором осудили и директора подрядной фирмы - за дачу взятки его приговорили к штрафу в 10 миллионов тенге. Ему тоже запретили в будущем работать на госслужбе. Приговор в законную силу пока не вступил.





К длительным срокам лишения свободы приговорены жители Астаны за распространение наркотиков.





Решением суда двое астанчан признаны виновными и приговорены к лишению свободы сроком 8 и 18 лет с отбыванием наказания в колонии средней безопасности.





В Актюбинской области бухгалтер детсадов осуждена за присвоение 49 млн тенге.





Бухгалтер детских садов "Балауса" и "Гүлдер" осуждена на 7 лет лишения свободы.





Деятельность религиозных радикалов пресекли в учреждениях УИС Казахстана.





По предварительным данным, один из фигурантов готовил теракт в условиях заключения, а остальные принимали участие в пропаганде терроризма и вербовке лиц в целях организации террористической деятельности.





В Карагандинской области украли болты с железнодорожных путей.





На перегоне Көкпекті - Нұра железнодорожники обнаружили хищение болтов скрепления с внутренней стороны рельсов на участке протяженностью 500 метров. В результате похищения 131 скрепления возникла угроза безопасности движения поездов.





В Туркестанской области осудили руководителя ветеринарной службы.





Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями путем сбора денежных средств со 115 работников районных ветеринарных служб в общей сумме 5,5 млн тенге, выплаченных им в качестве премий.





Главу управления полиции Кызылординской области подозревают в коррупции.





Подозреваемый задержан. Также он уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.





В Туркестанской области задержали занимавшуюся незаконной миграцией ОПГ.





По факту организации незаконной миграции и подделки документов проводится досудебное расследование. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания. Ведутся мероприятия по выяснению всех обстоятельств дела.





Выделенные на противопаводковые мероприятия 300 млн тенге похитили в Акмолинской области.





Завершено расследование в отношении руководителей отдела строительства акимата Атбасарского района, ТОО "Престиж Строй 7", "Фундаменталь". Двое подозреваемых с санкции суда взяты под стражу, третий соучастник находится под домашним арестом.





Одиннадцать фактов изнасилования детей в соцучреждениях выявили в Павлодарской области.





Восемь фактов в настоящее время зарегистрированы в ЕРДР, ведется досудебное расследование, подозреваемые установлены и задержаны. 3 факта проверяются на наличие состава уголовного правонарушения.





Сотрудника режимного отдела ДУИС по Карагандинской и Улытауской областям осудили на два года за пытки.





Ему также запрещено занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах в течение трех лет. Кроме того, осужденный лишен специального звания майора юстиции, а также ему назначены взыскания в фонд компенсации потерпевшим.





Двух студентов жестоко избили в колледже Шымкента.





По словам студентов, завуч, физруки и старшекурсники три с лишним часа издевались над ними в подвале учебного заведения. Сам завуч категорически отрицает факт избиения и утверждает, что ребят избивали старшеклассники. Однако родители ему не поверили и написали заявление в полицию.





Жители Туркестанской области занимались незаконной добычей гравия.





Задержано четверо подозреваемых. В ходе обыска полицейские изъяли у них один экскаватор, один погрузчик, четыре грузовых автомобиля и другие вещественные доказательства. Возбуждено уголовное дело.





В Астане суд вынес приговор участникам нападения на следователя.





Сотрудник правоохранительных органов вел расследование в отношении должностных лиц одного из центральных госорганов и руководства ТОО по факту хищения. В ходе следствия он арестовал активы компании. Из мести трое осужденных организовали нападение на следователя. Суд приговорил организатора нападения к 5 годам лишения свободы, двое других участников получили 4 и 3 года лишения свободы.





В Атырауской области виновника в жестоком убийстве приговорили к пожизненному лишению свободы.





Подсудимый поджег квартиру и скрылся с места происшествия. Из-за сильного пожара получившая сильные ожоги потерпевшая не смогла добраться до детей и спасти их, знакомый, разбив окно, выпрыгнули с потерпевшей на улицу. В результате в квартире погибли сын и дочь потерпевшей, сама она скончалась от ожогов в больнице, ее знакомый выжил.





Подозреваемого в изнасиловании девушки полицейского арестовали в Астане.





Он уволен из ОВД по отрицательным мотивам. По данному факту возбуждено уголовное дело.





Общественницу подозревают в присвоении 55 млн тенге в Кызылординской области.





Женщина получила средства через доверенных лиц от 81 предпринимателя за исключение из актов проверки нарушений, выявленных в сфере детского творчества и спорта. В отношении общественницы ведется досудебное расследование по факту мошенничества, она взята под домашний арест.





В Алматы вынесли приговор виновнице смертельного ДТП с автобусом.





Суд приговорил виновницу ДТП к лишению свободы сроком на 2,5 года, но отсрочил наказание на три года до достижения ее ребенком 3 лет 9 месяцев.





Жителей Туркестана оштрафовали на 369 тысяч тенге за ввоз религиозной литературы.





Инцидент произошел по прибытии авиарейса из Абу-Даби в Туркестан. Во время прохождения досмотра в аэропорту задержаны двое 59-летних жителей Туркестана. Каждый из мужчин был привлечен к административной ответственности.





Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.





Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября.





Стоит отметить, в связи с резонансным делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.



