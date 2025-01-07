Порядка 2,5 млрд тенге конфисковано при ликвидации нелегальных криптообменников в 2024 году в Казахстане

Фото: unsplash.com

Рассказать друзьям

Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - В прошлом году в стране ликвидировано 36 нелегальных криптообменников с общим оборотом 60 млрд тенге, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу Казахстана.





По данным ведомства при ликвидации нелегальных криптообменников в 2024 году было заморожено и конфисковано активов на сумму 4,8 млн USDT (около 2,5 млрд тенге). Заблокировано более 3,5 тыс. нелегальных онлайн-криптообменников.





Также разоблачены две финпирамиды, использовавшие криптовалюту для привлечения инвестиций. Возвращены 545 тыс. долларов и заморожены 120 тыс. долларов.