06.01.2025, 17:45 22921
Порядка 2,5 млрд тенге конфисковано при ликвидации нелегальных криптообменников в 2024 году в Казахстане
Ликвидировано 36 нелегальных криптообменников
Фото: unsplash.com
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Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - В прошлом году в стране ликвидировано 36 нелегальных криптообменников с общим оборотом 60 млрд тенге, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу Казахстана.
По данным ведомства при ликвидации нелегальных криптообменников в 2024 году было заморожено и конфисковано активов на сумму 4,8 млн USDT (около 2,5 млрд тенге). Заблокировано более 3,5 тыс. нелегальных онлайн-криптообменников.
Также разоблачены две финпирамиды, использовавшие криптовалюту для привлечения инвестиций. Возвращены 545 тыс. долларов и заморожены 120 тыс. долларов.
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06.01.2025, 16:05 25356
В Акмолинской области украли 20 млн тенге при организации добровольного переселения граждан
По факту мошенничества в крупном размере в отношении кандасов заведены уголовные расследования
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Кокшетау. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Целиноградского района в ходе проверки деятельности Карьерного центра района выявлены нарушения законодательства при организации добровольного переселения граждан, сообщает прокуратура Акмолинской области.
Установлено, что кандасами была получена материальная помощь для приобретения жилья в регионе постоянного проживания с нарушением законодательства. Также имели место факты хищения материальной помощи. Общая сумма ущерба составила 20 млн тенге", - рассказали в прокуратуре.
Зарегистрированы досудебные расследования по факту мошенничества в крупном размере в отношении кандасов. Материалы дел направлены в органы экономических расследований Акмолинской области для дальнейшего разбирательства.
Также поданы исковые заявления в суд о возврате незаконно полученных от государства средств.
Ответственные лица, допустившие данные нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности.
06.01.2025, 13:51 28131
Руководителя аппарата акима Шымкента осудили за растрату 700 млн тенге
Фото: pexels.com
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Шымкент. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте завершили расследование уголовного дела по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере чиновником акимата и двумя бизнесменами, сообщает Агентство по финансовому мониторингу РК.
Установлено, что руководитель аппарата акима Аль-Фарабийского района города Шымкент, используя служебное положение, в сговоре с директором и учредителем ТОО совершил растрату бюджетных средств. Подозреваемые разработали сметную документацию с завышенной стоимостью материалов для благоустройства жилых дворов, включая мусорные баки, мини-беседки, кресла-качалки, игровые и тренажерные комплексы. В результате этих действий была совершена растрата вверенного имущества на сумму около 700 млн тенге", - рассказали в АФМ.
Кроме того, директор и учредитель ТОО внесли в налоговые декларации заведомо ложные данные, за счет чего совершили уклонились от уплаты налогов.
В настоящее время налоговая задолженность в сумме более 194 млн тенге полностью возмещена.
Приговором суда трое подсудимых признаны виновными и осуждены к 8 годам лишения свободы", - сообщили в АФМ.
Приговор не вступил в законную силу.
В декабре прошлого года замруководителя Жамбылского филиала "КазАвтоЖол", генподрядчика и эксперта технадзора получили от 8 до 10 лет лишения свободы за хищение 296 млн тенге при реконструкции КПП "Кордай" в Жамбылской области.
05.01.2025, 18:42 49071
Житель Костанайской области оказался в суде за убийство рыси и сибирской косули
Государству причинен ущерб на общую сумму 1 495 200 тенге
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Костанай. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Карабалыкском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении Ж. за незаконную охоту, сообщает пресс-служба суда.
В октябре 2024 в селе Славянка на пастбище в 20 метрах от своего дома Ж., осознавая, что не имеет разрешения на охоту на рысь и сибирскую косулю, выстрелил в животных из зарегистрированного за ним гладкоствольного охотничьего ружья. В результате были уничтожены одна особь рыси и одна особь сибирской косули. Государству причинен материальный ущерб на общую сумму 1 495 200 тенге.
Подсудимый вину признал в полном объеме.
Суд признал Ж. виновным и назначил наказание в виде 1 года ограничения свободы с установлением пробационного контроля на весь срок наказания, и лишением права заниматься охотой сроком на три года.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Ранее убивших сайгака браконьеров задержали в Кызылординской области.
05.01.2025, 11:59 55796
Антикор завершил расследование в отношении бывшего вице-министра культуры и спорта
Фото: gov.kz
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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Агентством по противодействию коррупции завершено расследование в отношении бывшего вице-министра культуры и спорта и руководства подрядной организации по подозрению в совершении тяжких преступлений, сообщили в пресс-службе ведомства.
Они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении свыше 1 млрд тенге. 13 декабря 2024 года Генеральной прокуратурой обвиняемые преданы суду. Согласно положениям статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация распространению не подлежит", - отметили в Антикоре.
Ранее сообщалось, что в марте прошлого года был задержан бывший вице-министр культуры и спорта Ерлан Кожагапанов по подозрению в совершении тяжкого коррупционного преступления.
05.01.2025, 09:59 57251
В Казахстане за год пресечена деятельность 19 особо опасных ОПГ
Фото: скриншот из видео КНБ
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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году Комитетом национальной безопасности совместно с органами полиции пресечена деятельность 19 особо опасных организованных преступных групп. Об этом сообщили в пресс-службе КНБ.
За совершение тяжких и особо тяжких преступлений к уголовной ответственности привлечено 72 лидера и активных участников ОПГ. Всего по подозрению в совершении убийств, грабежей, вымогательства, разбоев и других тяжких преступлений задержано 98 человек, в том числе пособники лидеров иностранного криминалитета. Из них осуждены 40, по остальным еще проводятся досудебные расследования", - проинформировали в комитете.
КНБ продолжает принимать комплексные меры по противодействию угрозам общественной безопасности со стороны транснациональных и региональных преступных групп.
04.01.2025, 10:17 79481
Двух казахстанцев приговорили к колонии за пропаганду терроризма
Фото: Depositphotos
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Алматы. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Алматы и Тараза приговорены к лишению свободы за пропаганду терроризма и другие преступления, сообщили в Комитете национальной безопасности Казахстана.
По информации КНБ, житель Тараза распространял среди своего окружения призывы к участию в боевых действиях на стороне террористов за рубежом, а также сам планировал к ним примкнуть. Суд признал его виновным в пропаганде терроризма, разжигании религиозной розни и приговорил его к 7 годам лишения свободы.
Другой фигурант - житель Алматы, неоднократно судимый за общеуголовные преступления, пропагандировал радикальную идеологию в Интернете.
Решением суда города Алматы он признан виновным в пропаганде терроризма, незаконном обращении с наркотическими средствами и приговорен к 7 годам и 1 месяцу лишения свободы.
Напомним, житель Шымкента получил 5 лет за пропаганду терроризма в бане.
31.12.2024, 20:27 155056
Ювелирные изделия на 10 млн тенге украли в Кокшетау
По факту крупной кражи возбуждено уголовное дело
Фото: Polisia.kz
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Кокшетау. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В предновогоднюю ночь полицейские раскрыли кражу ювелирных изделий на 10 млн тенге, сообщает Polisia.kz.
Полицейские задержали воров-гастролеров по горячим следам. Кража была совершена в предновогоднюю ночь около 04.30 в одном из торговых домов в Кокшетау. Злоумышленники проникли в помещение через окно и похитили из бутика ювелирные изделия.
При изучении записей с камер видеонаблюдения полицейские установили хронологию преступления. Оперативники отследили подозрительную автомашину, которая находилась на месте происшествия, а затем выехала за пределы Кокшетау в направлении Астаны.
На автодороге Астана - Петропавловск в 09.27 авто было задержано. В салоне находились водитель и двое пассажиров. При обыске полицейские изъяли похищенные ювелирные украшения.
По факту крупной кражи возбуждено уголовное дело.
Ранее была задержана преступная группа иностранцев, совершившая дерзкую кражу из ломбарда в Астане.
31.12.2024, 13:43 151826
Похитившего у ТОО почти миллиард тенге казахстанца задержали в Дубае
Решается вопрос о его экстрадиции
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Астана. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Дубае по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана задержан мужчина, объявленный в международный розыск за присвоение чужого имущества в особо крупном размере, сообщает Polisia.kz.
В 2022 году подозреваемый в группе лиц совершил хищение 947 миллионов тенге у одного из алматинских ТОО путем перевода денежных средств на счет подконтрольной ему компании", - рассказали в полиции.
В настоящее время мужчина содержится под стражей. Решается вопрос о его экстрадиции.
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Эксперты отмечают, ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?