В Казахстане за год пресечена деятельность 19 особо опасных ОПГ

Он получил 8 лет лишения свободы

Фото: pexels.com

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Шымкент. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте завершили расследование уголовного дела по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере чиновником акимата и двумя бизнесменами, - В Шымкенте завершили расследование уголовного дела по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере чиновником акимата и двумя бизнесменами, сообщает Агентство по финансовому мониторингу РК.





Установлено, что руководитель аппарата акима Аль-Фарабийского района города Шымкент, используя служебное положение, в сговоре с директором и учредителем ТОО совершил растрату бюджетных средств. Подозреваемые разработали сметную документацию с завышенной стоимостью материалов для благоустройства жилых дворов, включая мусорные баки, мини-беседки, кресла-качалки, игровые и тренажерные комплексы. В результате этих действий была совершена растрата вверенного имущества на сумму около 700 млн тенге", - рассказали в АФМ.





Кроме того, директор и учредитель ТОО внесли в налоговые декларации заведомо ложные данные, за счет чего совершили уклонились от уплаты налогов.





В настоящее время налоговая задолженность в сумме более 194 млн тенге полностью возмещена.





Приговором суда трое подсудимых признаны виновными и осуждены к 8 годам лишения свободы", - сообщили в АФМ.





Приговор не вступил в законную силу.



