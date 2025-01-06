05.01.2025, 18:42 23431

Житель Костанайской области оказался в суде за убийство рыси и сибирской косули

Государству причинен ущерб на общую сумму 1 495 200 тенге
Костанай. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Карабалыкском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении Ж. за незаконную охоту, сообщает пресс-служба суда.

В октябре 2024 в селе Славянка на пастбище в 20 метрах от своего дома Ж., осознавая, что не имеет разрешения на охоту на рысь и сибирскую косулю, выстрелил в животных из зарегистрированного за ним гладкоствольного охотничьего ружья. В результате были уничтожены одна особь рыси и одна особь сибирской косули. Государству причинен материальный ущерб на общую сумму 1 495 200 тенге.

Подсудимый вину признал в полном объеме.

Суд признал Ж. виновным и назначил наказание в виде 1 года ограничения свободы с установлением пробационного контроля на весь срок наказания, и лишением права заниматься охотой сроком на три года.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее убивших сайгака браконьеров задержали в Кызылординской области.
 
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Теги:охотникСудПриговор

новости по теме

06.01.2025, 13:51 2491

Руководителя аппарата акима Шымкента осудили за растрату 700 млн тенге

Он получил 8 лет лишения свободы
Руководителя аппарата акима Шымкента осудили за растрату 700 млн тенге
Фото: pexels.com
Шымкент. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте завершили расследование уголовного дела по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере чиновником акимата и двумя бизнесменами, сообщает Агентство по финансовому мониторингу РК.

Установлено, что руководитель аппарата акима Аль-Фарабийского района города Шымкент, используя служебное положение, в сговоре с директором и учредителем ТОО совершил растрату бюджетных средств. Подозреваемые разработали сметную документацию с завышенной стоимостью материалов для благоустройства жилых дворов, включая мусорные баки, мини-беседки, кресла-качалки, игровые и тренажерные комплексы. В результате этих действий была совершена растрата вверенного имущества на сумму около 700 млн тенге", - рассказали в АФМ.


Кроме того, директор и учредитель ТОО внесли в налоговые декларации заведомо ложные данные, за счет чего совершили уклонились от уплаты налогов.

В настоящее время налоговая задолженность в сумме более 194 млн тенге полностью возмещена.

Приговором суда трое подсудимых признаны виновными и осуждены к 8 годам лишения свободы", - сообщили в АФМ.


Приговор не вступил в законную силу.

В декабре прошлого года замруководителя Жамбылского филиала "КазАвтоЖол", генподрядчика и эксперта технадзора получили от 8 до 10 лет лишения свободы за хищение 296 млн тенге при реконструкции КПП "Кордай" в Жамбылской области.
 
05.01.2025, 11:59 30156

Антикор завершил расследование в отношении бывшего вице-министра культуры и спорта

Антикор завершил расследование в отношении бывшего вице-министра культуры и спорта
Фото: gov.kz
Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Агентством по противодействию коррупции завершено расследование в отношении бывшего вице-министра культуры и спорта и руководства подрядной организации по подозрению в совершении тяжких преступлений, сообщили в пресс-службе ведомства.

Они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении свыше 1 млрд тенге. 13 декабря 2024 года Генеральной прокуратурой обвиняемые преданы суду. Согласно положениям статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация распространению не подлежит", - отметили в Антикоре.


Ранее сообщалось, что в марте прошлого года был задержан бывший вице-министр культуры и спорта Ерлан Кожагапанов по подозрению в совершении тяжкого коррупционного преступления.

 
05.01.2025, 09:59 31611

В Казахстане за год пресечена деятельность 19 особо опасных ОПГ

К уголовной ответственности привлечено 72 лидера и активных участников ОПГ
В Казахстане за год пресечена деятельность 19 особо опасных ОПГ
Фото: скриншот из видео КНБ
Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году Комитетом национальной безопасности совместно с органами полиции пресечена деятельность 19 особо опасных организованных преступных групп. Об этом сообщили в пресс-службе КНБ.

За совершение тяжких и особо тяжких преступлений к уголовной ответственности привлечено 72 лидера и активных участников ОПГ. Всего по подозрению в совершении убийств, грабежей, вымогательства, разбоев и других тяжких преступлений задержано 98 человек, в том числе пособники лидеров иностранного криминалитета. Из них осуждены 40, по остальным еще проводятся досудебные расследования", - проинформировали в комитете.


КНБ продолжает принимать комплексные меры по противодействию угрозам общественной безопасности со стороны транснациональных и региональных преступных групп.
 
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Теги:КНБОПГ
04.01.2025, 10:17 53841

Двух казахстанцев приговорили к колонии за пропаганду терроризма

Двух казахстанцев приговорили к колонии за пропаганду терроризма
Фото: Depositphotos
Алматы. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Алматы и Тараза приговорены к лишению свободы за пропаганду терроризма и другие преступления, сообщили в Комитете национальной безопасности Казахстана.

По информации КНБ, житель Тараза распространял среди своего окружения призывы к участию в боевых действиях на стороне террористов за рубежом, а также сам планировал к ним примкнуть. Суд признал его виновным в пропаганде терроризма, разжигании религиозной розни и приговорил его к 7 годам лишения свободы.

Другой фигурант - житель Алматы, неоднократно судимый за общеуголовные преступления, пропагандировал радикальную идеологию в Интернете.

Решением суда города Алматы он признан виновным в пропаганде терроризма, незаконном обращении с наркотическими средствами и приговорен к 7 годам и 1 месяцу лишения свободы.

Напомним, житель Шымкента получил 5 лет за пропаганду терроризма в бане.
 
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Теги:ТерроризмКНБпропаганда
31.12.2024, 20:27 129416

Ювелирные изделия на 10 млн тенге украли в Кокшетау

По факту крупной кражи возбуждено уголовное дело
Ювелирные изделия на 10 млн тенге украли в Кокшетау
Фото: Polisia.kz
Кокшетау. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В предновогоднюю ночь полицейские раскрыли кражу ювелирных изделий на 10 млн тенге, сообщает Polisia.kz.

Полицейские задержали воров-гастролеров по горячим следам. Кража была совершена в предновогоднюю ночь около 04.30 в одном из торговых домов в Кокшетау. Злоумышленники проникли в помещение через окно и похитили из бутика ювелирные изделия.

При изучении записей с камер видеонаблюдения полицейские установили хронологию преступления. Оперативники отследили подозрительную автомашину, которая находилась на месте происшествия, а затем выехала за пределы Кокшетау в направлении Астаны.

На автодороге Астана - Петропавловск в 09.27 авто было задержано. В салоне находились водитель и двое пассажиров. При обыске полицейские изъяли похищенные ювелирные украшения.

По факту крупной кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее была задержана преступная группа иностранцев, совершившая дерзкую кражу из ломбарда в Астане.
 
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Теги:КражаЗадержаниеУкрашения
31.12.2024, 13:43 141671

Похитившего у ТОО почти миллиард тенге казахстанца задержали в Дубае

Решается вопрос о его экстрадиции
Астана. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Дубае по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана задержан мужчина, объявленный в международный розыск за присвоение чужого имущества в особо крупном размере, сообщает Polisia.kz.

В 2022 году подозреваемый в группе лиц совершил хищение 947 миллионов тенге у одного из алматинских ТОО путем перевода денежных средств на счет подконтрольной ему компании", - рассказали в полиции.


В настоящее время мужчина содержится под стражей. Решается вопрос о его экстрадиции.
 
30.12.2024, 20:00 161036

В аэропорту Алматы задержали находящегося в международном розыске иностранца

Мужчину Интерпол разыскивал за хищение денег
Алматы. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Находящегося в международном розыске иностранца задержали в аэропорту Алматы, сообщает пресс-служба МВД РК.

В Международном аэропорту Алматы по запросу НЦБ Интерпола МВД сотрудниками линейного отдела полиции задержан иностранец, находившийся в международном розыске по инициативе правоохранителей Узбекистана за хищение денег путем присвоения и изготовления поддельных документов.

Мужчина с января 2022 года по апрель 2023 года путем подделки документов похитил 162 млн узбекских сум.

Ранее сообщалось, что в Казахстане находят только каждого второго объявленного в розыск за преступление беглеца.
 
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Теги:ЗадержаниерозыскПреступник
30.12.2024, 15:09 165351

Оборудование телефонных мошенников изъято полицией в Алматы  

Задержан 22-летний администратор мошеннической мини-АТС
Алматы. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На одной из съемных квартир в Алматы полиция выявила деятельность телефонных мошенников.


В съемном жилище сотрудниками "Киберпол" был обнаружен GSM-шлюз на 36 слотов, внутри которых размещены 63 sim-карты различных сотовых операторов. В ходе спецоперации задержан 22-летний мужчина, выполнявший функции администратора мини-АТС, сообщает Polisia.kz.

По факту неправомерного изменения идентификационного кода абонентского устройства сотовой связи, устройства идентификации абонента, а также создания, использования, распространения программ для изменения идентификационного кода абонентского устройства управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый взят под стражу. Оперативные мероприятия по установлению других фигурантов продолжаются.

Напомним, в 2024 году казахстанцы потеряли из-за интернет-мошенников более 20  млрд тенге.
 
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Теги:оборудованиемошенники

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