Убивших сайгака браконьеров задержали в Кызылординской области

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Кызылорда. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Сырдарьинском районе Кызылординской области была обнаружена группа лиц, подозреваемых в незаконной охоте, - В Сырдарьинском районе Кызылординской области была обнаружена группа лиц, подозреваемых в незаконной охоте, сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.





В ходе проверки на территории, известной как местность Акши, были остановлены два автомобиля. В одном из них инспекторы обнаружили охотничье оружие, патроны и осветительное оборудование, использовавшееся, предположительно, для охоты в ночное время. Кроме того, найдены туши сайгака и зайца.





На место вызвана следственно-оперативная группа местного департамента полиции. Все задержанные доставлены в местный отдел полиции. Начато расследование.



