Двух казахстанцев приговорили к колонии за пропаганду терроризма

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Алматы. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Алматы и Тараза приговорены к лишению свободы за пропаганду терроризма и другие преступления, - Жители Алматы и Тараза приговорены к лишению свободы за пропаганду терроризма и другие преступления, сообщили в Комитете национальной безопасности Казахстана.





По информации КНБ, житель Тараза распространял среди своего окружения призывы к участию в боевых действиях на стороне террористов за рубежом, а также сам планировал к ним примкнуть. Суд признал его виновным в пропаганде терроризма, разжигании религиозной розни и приговорил его к 7 годам лишения свободы.





Другой фигурант - житель Алматы, неоднократно судимый за общеуголовные преступления, пропагандировал радикальную идеологию в Интернете.





Решением суда города Алматы он признан виновным в пропаганде терроризма, незаконном обращении с наркотическими средствами и приговорен к 7 годам и 1 месяцу лишения свободы.



