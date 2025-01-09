Антикор задержал главу департамента экологии Улытауской области

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Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - 6 января 2025 года Антикоррупционной службой по Улытауской области с поличным задержан руководитель областного департамента экологии, сообщает пресс-служба Антикора.





Чиновник подозревается в получении взятки в 2,5 млн тенге от предпринимателя за выдачу разрешительных документов в сфере экологии. 8 января с санкции суда он заключен под стражу. Расследование продолжается, проверяется причастность других лиц.





В агентстве отметили, что 26 августа 2024 года, этот руководитель в рамках проекта по защите бизнеса уже привлекался к административной ответственности за вмешательство в предпринимательскую деятельность. Тогда он установил в отношении предпринимателя незаконные требования о предоставлении ежеквартального отчета о выполнении плана мероприятий по охране окружающей среды.





Иные сведения распространению не подлежат.





Также в совершении коррупционных преступлений изобличены двое руководителей и заместитель руководителя департамента экологии по Восточно-Казахстанской области, заместитель руководителя департамента экологии по Кызылординской области и другие.