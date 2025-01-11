Преступная группа занималась хищением нефтепродуктов в Кызылорде

В мае прошлого года девушка выбросилась из окна после того, как ее насильно накачали наркотиками, изнасиловали и заставили оформить кредит

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Актау. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - В мае прошлого года из окна многоэтажного дома в Актау выбросилась девушка, которую ранее насильно накачали наркотиками, изнасиловали и ограбили. Глава фонда "НеМолчи" Дина Тансари, обеспокоена, что подозреваемые в жестоком преступлении могут уже через несколько лет выйти из тюрьмы по условно-досрочному освобождению.





Как рассказал Дине Тансари брат погибшей девушки, зверская расправа произошла в ночь с 14 на 15 мая 2024 года. Фитнес-инструктор одна возвращалась с работы, когда на нее напали, избили и затолкали в машину. В машине ей завязали глаза, чтобы она не знала, где находится и всю ночь удерживали ее на АЗС.





Один из извергов насильно заставил ее нюхать мефедрон и затем изнасиловал. При этом Тансари отметила, что преступник женат и воспитывает ребенка.





К утру погибшую насильно заставили с ее же телефона оформить кредит через банк на два миллиона тенге. Также обналичили эти деньги на рынке у знакомого. Главный организатор и насильник, высадив девушку в городе, сказал, что если она расскажет кому-то, они ее найдут и убьют", - рассказала правозащитница.





О случившемся девушка рассказала своей подруге, а та в свою очередь сообщила все брату погибшей. Брат по описанию смог найти ту АЗС, где удерживали девушку, и нашел одного из преступников. Потом уговорил сестру написать заявление в полицию.





Девушка вроде согласилась. Но спустя несколько минут она все же не выдержала. Совершенно внезапно выбросилась из окна прямо на глазах у своей подруги", - рассказала глава фонда.





По словам Тансари, главному насильнику прокурор запросил пожизненное лишение свободы. Остальным четверым - 15-16 лет.





Статьи, по которым их признавали виновными следствие и прокуратура: 120, 121, 105, 299, 296, 126, 125, 194. Это: изнасилование, насильственные действия сексуального характера, доведение до самоубийства, склонение к употреблению наркотических средств, незаконное обращение с наркотическими средствами, незаконное лишение свободы, похищение человека, вымогательство. Но судья в процессе судебного разбирательства переквалифицировал обвинения. Основания - то, что девушка сама выпрыгнула из окна, а не погибла во время похищения, избиения, удержания,изнасилования или от принудительного употребления наркотиков. Она скончалась, спрыгнув с 9 этажа через 3 дня после того ужасающего происшествия", - сообщили подробности в фонде.





Таким образом, по словам Дины Тансари, менялась квалификация действий каждого участника преступления. При этом она отметила, что четверо из пяти преступников ранее уже были судимы.





Их действия признаны опасным повторением. Семья девушки подала на апелляцию. Они искренне верили, что такое страшное, циничное преступление наркозависимых рецидивистов будут судить справедливо. Но в итоге: 4 из 5 преступников могут выйти по УДО уже через 3-4 года", - добавила правозащитница.