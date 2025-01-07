В Акмолинской области украли 20 млн тенге при организации добровольного переселения граждан

По факту мошенничества в крупном размере в отношении кандасов заведены уголовные расследования

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Кокшетау. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Целиноградского района в ходе проверки деятельности Карьерного центра района выявлены нарушения законодательства при организации добровольного переселения граждан, - Прокуратурой Целиноградского района в ходе проверки деятельности Карьерного центра района выявлены нарушения законодательства при организации добровольного переселения граждан, сообщает прокуратура Акмолинской области.





Установлено, что кандасами была получена материальная помощь для приобретения жилья в регионе постоянного проживания с нарушением законодательства. Также имели место факты хищения материальной помощи. Общая сумма ущерба составила 20 млн тенге", - рассказали в прокуратуре.





Зарегистрированы досудебные расследования по факту мошенничества в крупном размере в отношении кандасов. Материалы дел направлены в органы экономических расследований Акмолинской области для дальнейшего разбирательства.





Также поданы исковые заявления в суд о возврате незаконно полученных от государства средств.





Ответственные лица, допустившие данные нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности.