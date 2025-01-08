07.01.2025, 13:18 36076
В Алматы задержали подозреваемого в вооруженном нападении на семейную пару
Фото: МВД РК
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Алматы. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы полицейские раскрыли особо тяжкое преступление, совершенное 20 декабря в одном из жилых комплексов Наурызбайского района, сообщает Polisia.kz.
Личность нападавшего установлена. Это 38-летний житель Жетысуской области. Накануне он был задержан и взят под стражу.
Подозреваемый признался, что планировал ограбить супружескую пару, у которых незадолго до этого устанавливал новую мебель. Именно тогда он и заметил у них в квартире сейф.
Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие обстоятельства преступления.
Напомним, преступник отключил электричество в квартире, затем постучал в дверь. Открыла женщина. Тогда злоумышленник набросился на нее с кулаками. Как утверждают очевидцы, грабитель ударил женщину и повалил ее на пол. Защитить жену попытался супруг. Завязалась драка. Пострадавшая бросилась за ножом, и тогда преступник выстрелил в хозяйку дома и ее мужа и сбежал.
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08.01.2025, 11:10 9916
В Астане руководители предприятия "Еңбек" КУИС изобличены в неоднократном получении взяток
Фото: Depositphotos
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Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане руководители республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Еңбек" учреждений уголовно-исполнительной системы Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Казахстана изобличены в неоднократном получении взяток, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК.
Заместитель генерального директора и его подчиненный - начальник управления строительства подозреваются в получении на системной основе взяток от предпринимателей за заключение договоров госзакупок, подписание актов выполненных работ и оплату по ним", - проинформировали в Антикоре.
Подчеркивается, что с санкции суда подозреваемые взяты под стражу.
Досудебное расследование продолжается", - заверили в пресс-службе.
Ранее за коррупцию были осуждены сотрудники ДУИС в Алматинской области.
08.01.2025, 10:17 14486
За коррупцию осуждены сотрудники ДУИС в Алматинской области
Фото: pexels
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Конаев. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Суд города Конаева вынес приговор экс-начальнику учреждения №57 ДУИС и начальнику оперативного отдела учреждения №12 ДУИС по делу о получении взятки.
Специальные прокуроры прокуратуры Алматинской области доказали, что подсудимые получали взятки за покровительство при отбывании наказаний, а также за беспрепятственный и неоднократный пронос в учреждения запрещенных предметов для осужденных", - сообщили в областной прокуратуре.
Суд признал подсудимых виновными и приговорил к девяти и трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
08.01.2025, 09:04 13341
За два года в Казахстане задержано 27 криминальных авторитетов
Фото: Polisia.kz
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Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - За последние два года выявлено и зарегистрировано свыше 120 уголовных дел по фактам создания, руководства и участия в ОПГ, в том числе 13 транснациональных, сообщает официальный портал МВД Polisia.kz.
По различным статьям Уголовного кодекса к ответственности привлечено более 600 представителей криминалитета. Задержано 27 членов ОПГ, так называемых "криминальных авторитетов", находившихся в международном розыске. Пресечены факты пребывания на территории Казахстана шести "воров в законе" из стран ближнего зарубежья", - отметили в МВД.
Ликвидирована противоправная деятельность 160 преступных групп, причастных к совершению вымогательств и других тяжких видов преступлений. Всего возбуждено более 1300 уголовных дел по фактам вымогательства и выявлено свыше 400 преступлений, связанных с торговлей людьми.
07.01.2025, 18:25 30446
В Карагандинской области у интернет-мошенников изъяли более 200 sim-карт и оборудование
Задержаны двое жителей Темиртау 34 и 36 лет
Фото: Polisia.kz
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Караганда. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники полиции из Карагандинской области во взаимодействии с департаментом противодействия киберпреступности МВД, КНБ и операторами сотовой связи провели операцию по пресечению противоправной деятельности, связанной с интернет-мошенничеством, передает Polisia.kz.
В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое жителей Темиртау в возрасте 34 и 36 лет. Они обвиняются в неправомерном изменении идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи, а также в создании, использовании и распространении программного обеспечения для этих целей.
Установлено, что злоумышленники арендовали однокомнатную квартиру, где разместили специальное оборудование. Раз в 10 дней они посещали помещение для замены sim-карт в используемых устройствах.
В ходе обыска полицейские изъяли 232 sim-карты и два комплекта sim-box оборудования, которые применялись для осуществления мошеннических действий.
Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование, направленное на установление всех обстоятельств противоправной деятельности и возможных соучастников.
Ранее сообщалось, что в 2024 году казахстанцы потеряли из-за интернет-мошенников более 20 млрд тенге. Количество жалоб на интернет-мошенников резко возрастает в праздничные дни.
06.01.2025, 17:45 63626
Порядка 2,5 млрд тенге конфисковано при ликвидации нелегальных криптообменников в 2024 году в Казахстане
Ликвидировано 36 нелегальных криптообменников
Фото: unsplash.com
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Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - В прошлом году в стране ликвидировано 36 нелегальных криптообменников с общим оборотом 60 млрд тенге, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу Казахстана.
По данным ведомства при ликвидации нелегальных криптообменников в 2024 году было заморожено и конфисковано активов на сумму 4,8 млн USDT (около 2,5 млрд тенге). Заблокировано более 3,5 тыс. нелегальных онлайн-криптообменников.
Также разоблачены две финпирамиды, использовавшие криптовалюту для привлечения инвестиций. Возвращены 545 тыс. долларов и заморожены 120 тыс. долларов.
06.01.2025, 16:05 66061
В Акмолинской области украли 20 млн тенге при организации добровольного переселения граждан
По факту мошенничества в крупном размере в отношении кандасов заведены уголовные расследования
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Кокшетау. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Целиноградского района в ходе проверки деятельности Карьерного центра района выявлены нарушения законодательства при организации добровольного переселения граждан, сообщает прокуратура Акмолинской области.
Установлено, что кандасами была получена материальная помощь для приобретения жилья в регионе постоянного проживания с нарушением законодательства. Также имели место факты хищения материальной помощи. Общая сумма ущерба составила 20 млн тенге", - рассказали в прокуратуре.
Зарегистрированы досудебные расследования по факту мошенничества в крупном размере в отношении кандасов. Материалы дел направлены в органы экономических расследований Акмолинской области для дальнейшего разбирательства.
Также поданы исковые заявления в суд о возврате незаконно полученных от государства средств.
Ответственные лица, допустившие данные нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности.
06.01.2025, 13:51 68836
Руководителя аппарата акима Шымкента осудили за растрату 700 млн тенге
Фото: pexels.com
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Шымкент. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте завершили расследование уголовного дела по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере чиновником акимата и двумя бизнесменами, сообщает Агентство по финансовому мониторингу РК.
Установлено, что руководитель аппарата акима Аль-Фарабийского района города Шымкент, используя служебное положение, в сговоре с директором и учредителем ТОО совершил растрату бюджетных средств. Подозреваемые разработали сметную документацию с завышенной стоимостью материалов для благоустройства жилых дворов, включая мусорные баки, мини-беседки, кресла-качалки, игровые и тренажерные комплексы. В результате этих действий была совершена растрата вверенного имущества на сумму около 700 млн тенге", - рассказали в АФМ.
Кроме того, директор и учредитель ТОО внесли в налоговые декларации заведомо ложные данные, за счет чего совершили уклонились от уплаты налогов.
В настоящее время налоговая задолженность в сумме более 194 млн тенге полностью возмещена.
Приговором суда трое подсудимых признаны виновными и осуждены к 8 годам лишения свободы", - сообщили в АФМ.
Приговор не вступил в законную силу.
В декабре прошлого года замруководителя Жамбылского филиала "КазАвтоЖол", генподрядчика и эксперта технадзора получили от 8 до 10 лет лишения свободы за хищение 296 млн тенге при реконструкции КПП "Кордай" в Жамбылской области.
05.01.2025, 18:42 83761
Житель Костанайской области оказался в суде за убийство рыси и сибирской косули
Государству причинен ущерб на общую сумму 1 495 200 тенге
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Костанай. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Карабалыкском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении Ж. за незаконную охоту, сообщает пресс-служба суда.
В октябре 2024 в селе Славянка на пастбище в 20 метрах от своего дома Ж., осознавая, что не имеет разрешения на охоту на рысь и сибирскую косулю, выстрелил в животных из зарегистрированного за ним гладкоствольного охотничьего ружья. В результате были уничтожены одна особь рыси и одна особь сибирской косули. Государству причинен материальный ущерб на общую сумму 1 495 200 тенге.
Подсудимый вину признал в полном объеме.
Суд признал Ж. виновным и назначил наказание в виде 1 года ограничения свободы с установлением пробационного контроля на весь срок наказания, и лишением права заниматься охотой сроком на три года.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Ранее убивших сайгака браконьеров задержали в Кызылординской области.
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Эксперты отмечают, ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?