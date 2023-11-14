Дядя убитой Салтанат Нукеновой: Бишимбаев ждал, когда она умрет

Фото: Polisia.kz

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Костанай. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 12 ноября в Карабалыкском районе сотрудники полиции в 21.00 на автодороге Алматы - Екатеринбург, в районе поселка Приуральск, заметили автомашину УАЗ, которая двигалась без габаритных огней. Поведение водителя показалось полицейским подозрительным, сообщает - 12 ноября в Карабалыкском районе сотрудники полиции в 21.00 на автодороге Алматы - Екатеринбург, в районе поселка Приуральск, заметили автомашину УАЗ, которая двигалась без габаритных огней. Поведение водителя показалось полицейским подозрительным, сообщает Polisia.kz





На законное требование полицейских об остановке водитель не реагировал и, не справившись с управлением, съехал в кювет. Уходя от преследования, он несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в сторону полицейских. Сотрудники полиции в ответ оружие не применяли, в происшествии никто не пострадал.





Бросив машину, водитель с оружием скрылся с места происшествия. Пьяный 35-летний житель района был задержан с участием специального подразделения ДП Костанайской области в квартире у своей знакомой.





По делу изъяты охотничье двуствольное ружье, патроны и спиртные напитки. Оружие в настоящее время направлено на баллистическую экспертизу.





В тот же день правонарушитель был признан подозреваемым и водворен в ИВС Карабалыкского отдела полиции.





Задержанный ранее уже привлекался к административной ответственности за игнорирование законных требований полицейских об остановке транспортного средства.