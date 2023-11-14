Дядя убитой Салтанат Нукеновой: Бишимбаев ждал, когда она умрет
По мнению Кайрата Нукенова, семья Бишимбаевых выгораживает своего сына
Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Дядя убитой Салтанат Нукеновой, бывший аким Павлодара Кайрат Нукенов, рассказал, что следствие пытается увести Куандыка Бишимбаева от ответственности.
Кайрат Нукенов в интервью журналисту Болату Аманбаеву рассказал об опасениях, что история с досрочным освобождением экс-министра Куандыка Бишимбаева вновь повторится.
Есть сомнения. Блогеров они наняли. Возможно, и следствие будет идти с каким-то уклоном. Говорят, что 0,65 промилле алкоголя было в крови. Если человек всю ночь употреблял алкоголь, есть много свидетельских показаний, а в крови нашли всего 0,65 промилле, это уже о чем-то говорит. Мы сомневаемся в той экспертизе, которую провели с ним. Говорят, что он употреблял и наркотики, но наркотического опьянения у него не нашли. Мы видим, что следствие пытается увести его от ответственности", - заявил дядя убитой Салтанат Нукеновой.
Нукенов обратил внимание, что Бишимбаев не вызывал скорую помощь до тех пор, пока не убедился, что жена мертва.
Несколько раз он заходил в номер. Убеждался, жива она или нет. И только когда она умерла, он вызвал скорую помощь", - сказал он.
Кайрат Нукенов считает, что к уголовной ответственности также надо привлечь брата Куаныдыка Бишимаева.
Его надо привлечь к ответственности не только за недонесение информации о преступлении, но и как соучастника убийства. И тот человек, который стер записи видеонаблюдения, это сообщник Бишимбаева (…) Это целая банда Бишимбаева", - высказался родственник погибшей.
Нукенов заявил, что семья Бишибмаевых начала выгораживать своего сына.
Но для нас он изверг, для нас он убийца (…) Мы никогда не простим. Можно было бы простить, если бы это было убийство по неосторожности. Но мы видим, как он издевался. Наверное, не каждый изверг, не каждый бандит сможет сделать то, что он сделал с нашей сестренкой", - сказал Нукенов.
Он также рассказал о состоянии женщин, которые делали омовение тела. По его словам, женщины вышли в трансе, в сильном испуге. Таких ран и побоев они не видели после других преступлений.
Напомним, 10 ноября стало известно об избиении до смерти супруги экс-министра нацэкономики Бишимбаева возле ресторана в Астане. Женщина скончалась до приезда скорой.
Позже в МВД подтвердили, что подозрению в совершении данного преступления был задержан бывший министр нацэкономики РК Куандык Бишимбаев.
В конце декабря 2016 года Бишимбаев был освобожден от должности главы МНЭ РК, а позже задержан. По данным Нацбюро по противодействию коррупции, экс-министр "задержан по факту неоднократного получения взяток в особо крупном размере - в группе лиц по предварительному сговору". Кроме этого, он подозревался в том, что во время работы председателем правления АО "НУХ "Байтерек" через подведомственную компанию ТОО "Orda Glass" и ее подрядную организацию ТОО "Шымкентхиммонтаж" организовал преступную схему по хищению 1 млрд тенге при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде. Бывший министр национальной экономики был осужден в марте 2018 года на 10 лет лишения свободы. В октябре 2019 года он вышел из колонии.