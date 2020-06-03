Экс-аким Бурабая скончался после жестокого избиения

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По факту причинения тяжкого вреда здоровью жителю Щучинска 23 мая было начато досудебное расследование по части 1 статьи 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). 25 мая подозреваемый в совершении данного преступления был водворен в изолятор временного содержания отдела полиции Бурабайского района. 27 мая судом Бурабайского района в отношении подозреваемого была санкционирована мера пресечения "домашний арест", - проинформировали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.
Как пишет Kazpravda.kz, 30 мая в связи со смертью потерпевшего уголовное дело было переквалифицировано на статью "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", и подозреваемый был повторно водворен в ИВС.
Бывший аким был жестоко избит арматурой в поселке Зеленый бор. Мужчина получил тяжелые травмы головы, контузии обоих полушарий мозга, перелом височной кости.
Чингисхан Темербеков занимал пост акима с 2015 по 2017 годы.
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