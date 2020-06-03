Экс-аким Бурабая скончался после жестокого избиения

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Кокшетау. 2 июня. Kazakhstan Today - Экс-аким курортного поселка Бурабай Акмолинской области Чингисхан Темербеков умер после жестокого избиения, передает Kazakhstan Today.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью жителю Щучинска 23 мая было начато досудебное расследование по части 1 статьи 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). 25 мая подозреваемый в совершении данного преступления был водворен в изолятор временного содержания отдела полиции Бурабайского района. 27 мая судом Бурабайского района в отношении подозреваемого была санкционирована мера пресечения "домашний арест", - проинформировали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

Как пишет Kazpravda.kz , 30 мая в связи со смертью потерпевшего уголовное дело было переквалифицировано на статью "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", и подозреваемый был повторно водворен в ИВС.

Бывший аким был жестоко избит арматурой в поселке Зеленый бор. Мужчина получил тяжелые травмы головы, контузии обоих полушарий мозга, перелом височной кости.

Чингисхан Темербеков занимал пост акима с 2015 по 2017 годы.

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