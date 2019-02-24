Экс-акима Атырауской области приговорили к 17 годам, его брата экс-мажилисмена - к 16

Атырау. 25 января. Kazakhstan Today - Экс-акима Атырауской области Бергея Рыскалиева приговорили к 17 годам лишения свободы, его брат, бывший депутат мажилиса Аманжан Рыскали, осужден на 16 лет заключения, передает Kazakhstan Today.

Напомним, в настоящее время Рыскалиев и его брат скрываются за пределами Казахстана.

Приговор вынесен в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области. Также в деле фигурируют зять Рыскалиева Рустем Альбакасов и еще пять фигурантов. Им были предъявлены обвинения по ряду статей УК РК в старой редакции, в том числе 235 (Создание и руководство организованной преступной группой, участие в преступном сообществе), 176 (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества), 193 (Легализация денежных средств или иного имущества, приобретённого незаконным путём). Дело рассматривалось заочно, поскольку подсудимые скрываются от правосудия, пишет "Ак Жайык".

Суд приговорил Бергея Рыскалиева к 17 годам лишения свободы в учреждении максимальной безопасности с лишением ордена "Парасат". Аманжана Рыскали приговорили к 16 годам заключения, Рустема Альбакасова - к 16 годам, Айбата Сулейменова - к 9 годам, Ерболата Избасара - к 9 годам, Нурлана Джулмагамбетова - к 9 годам, Мурата Желдебаева - к 8 годам, Артема Даневича - к 6 с половиной годам. Приговором предусмотрена также конфискация имущества у всех осуждённых.

Срок им будет исчисляться с момента фактического задержания.

Как сообщалось ранее, финполиция Казахстана выявила преступное сообщество во главе с Рыскалиевым. В результате тяжких и особо тяжких коррупционных и экономических преступлений государству и гражданам причинен ущерб на общую сумму более 71 млрд тенге. В результате принятых финансовой полицией мер государству возвращено имущество на сумму 23,6 млрд тенге.

В ноябре 2014 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области огласил приговор членам ОПГ, в числе которых бывшие чиновники и предприниматели. Они признаны виновными в создании и участии в ОПГ, хищении бюджетных средств в размере 42 млн тенге, злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве, подлоге и других преступлениях. Всего на скамье подсудимых оказались 22 человека.

При этом Бергей Рыскалиев, его брат Аманжан Рыскали и еще 9 их сообщников были объявлены в международный розыск. Материалы дела в отношении них выделены в отдельное производство.

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