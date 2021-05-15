Экс-директор футбольного клуба "Иртыш" приговорен к году лишения свободы за неуплату налогов на 193 млн тенге

ПАВЛОДАР. 14 МАЯ - Бывшего директора футбольного клуба "Иртыш" признан виновным в уклонении от уплаты налогов и приговорен судом к одному году лишения свободы, передает KAZAKHSTAN TODAY

В Павлодарском суде №2 рассмотрели дело бывшего директора общественного фонда "Футбольный клуб "Иртыш" по части 1 статьи 245 (Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций), сообщает портал Pavlodarnews.kz.

Согласно информации, Серик Умарханов был директором с 22 мая 2019 года по февраль 2020 года. Он подписывал банковские документы, договоры, мог пополнять банковские счета и снимать деньги. В его обязанности также входило соблюдать законность в деятельности клуба, руководить административно-хозяйственной и экономической деятельностью, решать, как расходовать финансовые и материальные ресурсы.

В судебном деле отмечается, что в конце июня 2019 года директор ФК узнал от главного бухгалтера, что в клубе недостаточно денег, чтобы оплатить индивидуальный подоходный и социальный налоги. Так произошло из-за того, что зарплаты основных игроков Иртыша превысили утверждённую смету расходов на год, пишет издание.

Понимая, что если указать в налоговых декларациях достоверные сведения по начислению заработной платы футболистам, то у ОФ ФК "Иртыш" не будет денег оплатить индивидуальный подоходный и социальный налоги, что негативно скажется на авторитете клуба, возникнут последствия в виде блокировок счетов "Иртыш" в банках, выставление штрафов с федерации футбола Казахстана, штрафы UEFA", - говорится в приговоре.

Чтобы этого избежать, Умарханов поручил главному бухгалтеру указать в декларации искажённые данные по подоходному, социальному налогу и другим платежам.

Директор предоставил свою электронно-цифровую подпись главному бухгалтеру для сдачи последней налоговой отчетности клуба. Кроме того, Умарханов в устной форме дал указание внести в налоговые декларации клуба заведомо искажённые сведения о доходах и расходах, и занизить в них суммы зарплат игроков основного состава. Бухгалтера он уверил, что обязательные платежи в госбюджет выплатят в 2020 году", - указывается в приговоре.

Поручения главный бухгалтер выполнила.

В итоге задолженность по налогам в госбюджет составила более 193 млн тенге.

В суде подсудимый вину признал и раскаялся в содеянном. Уголовное правонарушение, которое совершил бывший директор, относится к категории средней тяжести. Однако чистосердечное признание подсудимого, раскаяние и признание вины посчитали смягчающими обстоятельствами. Учли и то, что подсудимого впервые привлекают к уголовной ответственности.

В результате преступных действий подсудимого прекратило функционирование ОФ ФК "Иртыш", - сообщается в документе.

Суд приговорил Серика Умарханова к лишению свободы на год. Отбывать наказание он будет в уголовно-исполнительной системе минимальной безопасности. Он не сможет занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях три года.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства