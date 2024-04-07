04.04.2024, 09:05 68216
Экс-глава "КазАвтоЖола" задержан по подозрению в хищении бюджетных средств
Фото: pixabay.com
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Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По подозрению в совершении хищения бюджетных средств в особо крупном размере путем незаконного проведения государственных закупок из одного источника департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Астане при координации Главной транспортной прокуратуры задержан экс-председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол", сообщили в пресс-службе АФМ.
По данным пресс-службы, судом в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.
Иная информация разглашению не подлежит, добавили в АФМ.
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06.04.2024, 19:09 22556
В трех областях Казахстана из-за паводков начали четыре досудебных расследования
Фото: polisia.kz
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Астана. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской, Алматинской и Атырауской областях из-за паводков начали четыре досудебных расследования, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.
Устанавливаются причины затопления конкретных населенных пунктов, разрушения дорог, мостов, гидротехнических и других объектов. В частности, изучается целевое расходование бюджетных средств, своевременность и полнота планов по предотвращению паводков (...) На сегодня прокурорами начато четыре досудебных расследования в Актюбинской, Алматинской и Атырауской областях", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что прокуроры на местах координируют деятельность правоохранительных органов по обеспечению режима законности и правопорядка.
В этот непростой период призываем граждан не поддаваться панике, помощь каждой пострадавшей семье будет оказана в полном объеме в соответствии с действующим законодательством", - добавили в Генпрокуратуре.
Напомним, из-за паводков режим чрезвычайной ситуации местного масштаба объявлен в десяти регионах страны: Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.
В стране сохраняется сложная паводковая обстановка. В Актюбинской и Алматинской областях прорвало плотины. Прокуратура Актюбинской области зарегистрировала уголовное дело по факту прорыва дамбы плотины "Щербаковское" в Айтекебийском районе. В связи со сложной паводковой ситуацией на пограничных пунктах с Россией образовались пробки.
В связи с ухудшающейся паводковой ситуацией в разные регионы Казахстана отправлены дополнительные силы МЧС.
Президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей из-за наводнений в ряде регионов страны. Глава государства подверг резкой критике действия правительства и акимов, назвав это халатностью и непрофессионализмом. Он принес свои извинения и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь.
06.04.2024, 13:53 29736
Около 20 килограммов "синтетики" и тысяча литров прекурсоров: в Алматинской области ликвидировали нарколабораторию
По подозрению в совершении правонарушения задержаны двое иностранцев
Фото: КНБ РК
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Конаев. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Алматинской области пресечена деятельность подпольной нарколаборатории, расположенной в частном доме, сообщает пресс-служба КНБ РК.
По подозрению в совершении данного правонарушения задержаны двое иностранцев. В ходе обысков изъято около 20 килограммов синтетических наркотиков, 1 тысяча литров прекурсоров и оборудование, предназначенные для изготовления "синтетики". Предварительно установлено, что обнаруженное сырье поставлялось в замаскированном виде из-за рубежа через логистические компании", - проинформировали в пресс-службе.
Сообщается, что проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).
С санкции суда к задержанным лицам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в КНБ.
Ранее в Астане была ликвидирована крупная нарколаборатория.
05.04.2024, 18:57 59686
Жестокое избиение женщины на улице сняли на видео в Карагандинской области
Фото: Depositphotos
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Караганда. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актасе на видео засняли жестокое избиение женщины около школы. Удары дебошир сопровождал оскорблениями.
По информации пресс-службы департамента полиции Карагандинской области, по данному факту сотрудники полиции по горячим следам установили личность правонарушителя. Им оказался 35-летний житель поселка Актас. Он нанес телесные повреждения 27-летней сожительнице. Судебно-медицинская экспертиза установила, что женщине был нанесен легкий вред здоровью.
В отношении дебошира собран материал, который направлен в суд. Правонарушитель подвергнут административному аресту на 15 суток.
Ранее президент фонда "Не молчи" Дина Смаилова заявила журналисту информационного агентства Kazakhstan Today, что декриминализация побоев привела к массовым нарушениям прав человека.
Стоит отметить, что в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
В частности, один из громких инцидентов произошел в Алматы, когда при попытке молодых людей предотвратить избиение женщины на улице они подверглись организованному нападению группы криминальных элементов, которое привело к тяжким последствиям для здоровья одного из парней.
Адвокат потерпевшей стороны Айбол Туменбаев рассказал журналисту Kazakhstan Today о ходе расследования громкого дела о нападении организованной криминальной группы на защитников девушки, спасших ее от публичного унижения.
По его словам, следствие затягивается по непонятным причинам и недостаточно информирует о соответствующих действиях. Особое внимание адвокат обратил на специфическое поведение следователя УВД Бостандыкского района по делу о нападении, которое привело к тяжким последствиям.
Между тем трое молодых людей, руководствуясь соображениями морали и нравственности, встали на защиту человеческих и социальных ценностей, подверглись варварскому нападению и избиению группой лиц, которые на сегодняшний день уже опознаны, известны следствию, но никак следствием не квалифицированы и, по данным адвоката, не вызываются для проведения очных ставок и пр.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
05.04.2024, 16:13 64976
Спецоперация в Алматинской области: 11 человек задержаны, изъяты пистолеты и автомат
Фото: Facebook/Бауржан Аленов/кадр из видео
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Конаев. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области задержаны 11 человек, подозреваемых в незаконном хранении оружия, сообщил начальник департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов.
Как рассказал Аленов, в полицию поступила оперативная информация, что в Алматы и Алматинской области находятся неизвестные лица, которые занимаются незаконным хранением оружия.
В ходе проведения розыскных мероприятий были задержаны два уроженца Жамбылской области 1996 и 2001 годов рождения.
У задержанных были изъяты три пистолета и автомат Калашникова, а также был сверток с растительным веществом со специфическим запахом. По всем изъятым вещественным доказательствам назначены необходимые экспертные исследования.
Кроме этого, во время спецоперации были задержаны одиннадцать человек. Основные фигуранты в настоящее время взяты под стражу. Ход расследования по уголовному делу поставлен на мой личный контроль", - добавил глава регионального ДП.
Напомним, подозреваемых в покушении на убийство задержали в Карагандинской области.
05.04.2024, 15:50 67026
По подозрению в убийстве собственных детей задержали жительницу Карагандинской области
Тела детей двух и четырех лет обнаружены в Бухар-Жырауском районе
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Караганда. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из районов Карагандинской области обнаружены тела двух малолетних детей, подозреваемой оказалась их мать, сообщили в областном департаменте полиции.
4 апреля в одном из населенных пунктов Бухар-Жырауского района с признаками насильственной смерти обнаружены тела двух детей в возрасте 2 и 4 лет.
По подозрению в совершении преступления задержана их мать. Она водворена в изолятор временного содержания", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.
Начато досудебное расследование.
Напомним, на съемной квартире в Туркестанской области в феврале были найдены тела двух маленьких детей. По подозрению в убийстве задержана мать. В декабре прошлого года в Шымкенте обнаружено тело новорожденного ребенка. Полиция объявила в розыск мать.
Ранее широкий общественный резонанс вызвало убийство семилетней Миланы Давыдовой в Экибастузе. Пропавшую девочку полицейские и волонтеры искали двое суток. В ходе поисково-спасательных работ было обнаружено тело ребенка. По подозрению в убийстве несовершеннолетней были задержаны мать девочки и ее знакомый.
05.04.2024, 08:59 74291
Стрельба в Темиртау: задержаны подозреваемые
Фото: Depositphotos
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Темиртау. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по хулиганству с применением огнестрельного оружия задержаны трое подозреваемых в возрасте 27-31 лет, сообщает Polisia.kz.
Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания", - проинформировали в полиции.
По данным полиции, в ночь на 4 апреля в центральную больницу города Темиртау с огнестрельным ранением обратился 27-летний местный житель.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается.
Напомним, ранее в Карагандинской области были задержаны четверо мужчин, подозреваемых в покушении на убийство жителя поселка Агадырь с применением огнестрельного оружия.
04.04.2024, 19:06 97916
80-летний павлодарец совращал детей
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года в регионе выявили 16 случаев, когда жители области посягали на половую неприкосновенность детей. Все дела раскрыты, виновные наказаны. В основном насильниками были людьми из близкого окружения: друзья, знакомые, отчимы, сожители матерей и даже родные отцы, сообщает Pavlodarnews.kz.
Старший инспектор ювенальной полиции Бибегуль Камзина описала единственный случай, когда жертву подстерегал незнакомец.
Павлодарец в возрасте 80 лет обманом и уловками заманивал к себе домой девочек до 11 лет и совершал с ними развратные действия. Ссылаясь на свой возраст, он просил проводить его, рассказывал об интересных журналах и картинках в доме. Все это было в период летних каникул. Факт стал известен, когда на детей подали в розыск, ребенок был найден, и при беседе выявлены подробности. Пенсионер находится в местах лишения свободы, все преступления, совершенные им, раскрыты, дело находится в производстве", - рассказала Бибегуль Камзина.
Она также сообщила о беременности пятнадцатилетней девочки в Аксу. Во время расследования уголовного дела стало известно, что преступление совершил семнадцатилетний парень. Но уголовное дело прекращено в связи с примирением сторон, родители понесли административную ответственность.
Напомним, в конце февраля мажилис одобрил законопроект о пожизненном заключении насильников детей. Закон направлен на совершенствование правовых, экономических, социальных и организационных основ государственной политики по вопросам обеспечения безопасности детей, профилактику и пресечение преступлений в отношении женщин и детей.
04.04.2024, 13:22 106836
Прорыв дамбы в Актюбинской области: прокуратура завела уголовное дело
Фото: скрин с видео
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Актобе. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Актюбинской области зарегистрировала уголовное дело по факту прорыва дамбы плотины "Щербаковское" в Айтекебийском районе, сообщает пресс-служба ведомства.
В связи с угрозой подтопления местными исполнительными и уполномоченными органами района принято решение об эвакуации жителей села имени Т.Жургенова. Всего эвакуировано 927 человек (из них 215 детей) из 178 дворов, подтоплены 78 дворов, при этом 10 домов разрушены", - сообщили в ведомстве.
Там подчеркнули, что из-за прорыва плотины пойма реки Иргиз вышла из своего русла.
Повреждены линии электроснабжения и газоснабжения, в связи с чем село им. Т.Жургенова осталось без электричества, воды и газа", - говорится в информации.
Плотина "Щербаковское" находится на балансе ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области".
В 2023 году на основании договора государственных закупок, заключенного между ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области" (заказчик) и ПК "СК Гранд Канал" (подрядчик) проведены и завершены ремонтные работы плотины и объект принят в эксплуатацию. Однако в паводковый период принятый заказчиком и сданный подрядчиком объект не выполнил свою основную функцию, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам жителей, а также организациям села им. Т.Жургенова", - заявили в прокуратуре.
По факту возбуждено уголовное дело по статье 371 УК РК "Халатность". Дело будет расследовать департамент Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Актюбинской области.
Напомним, плотину прорвало вечером 29 марта. Вода начала уходить в реку Иргиз по окраине села Жургенова. Спасателям удалось заблаговременно эвакуировать 149 человек из 45 частных жилых домов в селе Талдысай и в селе Жургенова. 251 человек эвакуировался самостоятельно.
Сегодня режим ЧП Из-за паводков объявили в Жылыойском районе Атырауской области.
Всего в Казахстане в зоне подтопления остаются более 1300 домов. В связи с паводками глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Западно-Казахстанскую область.
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