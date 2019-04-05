Экс-главу "Астана Су арнасы" подозревают в получении взятки в виде двух квартир и $60 тыс.

Нур-Султан. 4 апреля. Kazakhstan Today - Бывший руководитель ГКП на ПХВ "Астана Су арнасы" подозревается в получении взятки в виде двух квартир и $60 тыс., передает Kazakhstan Today.

Департамент Национального бюро по противодействию коррупции по городу Нур-Султану проводит досудебное расследование в отношении бывшего руководителя государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения "Астана Су арнасы".

Он подозревается в получении взятки в виде двух квартир в одном из столичных жилых комплексов и денежных средств в сумме $60 тыс. от директора ТОО за заключение дополнительного соглашения о передаче офисных и цокольных помещений в пользу ТОО и подписание актов приема-передачи данного ЖК на баланс предприятия", - сообщил в ходе брифинга глава департамента по связям с общественностью АДГСПК Арман Бердалин.

Он отметил, что в связи с полным признанием вины процессуальное задержание не применялось. Расследование продолжается.

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