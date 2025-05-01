30.04.2025, 18:54 26591
Экс-главу управления физкультуры и спорта Алматинской области обвиняют в получении взятки в 8 млн тенге
По версии следствия, он получил взятку за заключение договора госзакупок услуг по поставке продуктов
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Конаев. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой по Алматы в совершении коррупционного преступления изобличен бывший руководитель управления физической культуры и спорта Алматинской области, сообщает пресс-служба Антикора.
Он, будучи директором Республиканской специализированной школы-интерната олимпийского резерва, подозревается в получении взятки в сумме 8 млн тенге от индивидуального предпринимателя за заключение договора госзакупок услуг по поставке продуктов.
24 апреля с санкции суда подозреваемый взят под стражу. Расследование продолжается.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
По информации ведомства, с начала 2025 года в производстве Антикоррупционной службы находилось 18 уголовных дел, связанных с коррупционными правонарушениями в сфере спорта. Общий установленный ущерб по завершенным делам превысил 800 млн тенге.
Расследования вскрыли целый ряд коррупционных схем, в том числе проведение фиктивных учебно-тренировочных сборов, махинации при начислении заработной платы, приобретение спортивной экипировки по завышенной стоимости.
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30.04.2025, 17:10 29386
Представляются сотрудниками Антикора: казахстанцев предупредили о мошенниках
Фото: Depositphotos.com
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Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционная служба предупредила казахстанцев о попытках мошенничества, которые совершаются от имени руководства и сотрудников агентства, передает корреспондент агентства.
В настоящее время участились случаи мошенничества, где мошенники представляются председателем Антикора либо звонят от его имени для решения различных вопросов. К примеру, в социальных сетях зафиксирован случай, где злоумышленник, представляясь председателем Антикоррупционной службы Асхатом Жұмағали, позвонил директору одной из школ Жуалынского района управления образования акимата Жамбылской области с целью незаконного решения личных вопросов. В настоящее время злоумышленник установлен, в отношении него принимаются предусмотренные законом меры", - сообщили в агентстве.
В Антикоре призвали не доверять мошенническим звонкам, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не перечислять денежные средства.
Стоит отметить, что сегодня в Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. Как ранее отмечал мажилисмен Никита Шаталов, каждый второй казахстанец получал звонки от телефонных мошенников. В МЦРИАП сравнили бюджет киберпреступников с ВВП Казахстана.
В 2024 году казахстанцы потеряли из-за интернет-мошенников более 20 миллиардов тенге. Количество жалоб на интернет-мошенников резко возрастает в праздничные дни.
Ранее блогер Тимур Асылханов предупредил казахстанцев об очередной мошеннической уловке - с помощью доставки букета цветов на получателей оформляют кредиты. Кроме того, мошенники звонят казахстанцам от имени сотрудников КГД. Также они продолжают писать казахстанцам от имени сотрудников Антикора.
Депутат нижней палаты Асхат Рахимжанов, озвучивая свой депзапрос, потребовал проверить банки на причастность к мошенническим схемам.
Председатель комитета информационной безопасности Руслан Абдикаликов сообщил, что в Казахстане может появится сall-центр для борьбы с мошенниками. По его словам, далее будет интеграция с антифрод-центром Национального банка Казахстана и антифрод-центрами операторов связи.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
30.04.2025, 16:40 31651
Экс-главу "Банка Астаны" заочно приговорили к 10 годам лишения свободы
Он признан виновным в хищении денежных средств банка
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Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Экс-председателю совета директоров АО "Банк Астаны" Олжасу Тохтарову вынесли приговор в Астане, сообщил сегодня на брифинге официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.
Обвинительный приговор в отношении бывшего топ-менеджмента и сотрудников АО "Банк Астаны" был оглашен 22 апреля межрайонным судом по уголовным делам г. Астаны.
Суд признал Тохтарова виновным в хищении денежных средств банка под видом оказания агентских услуг и незаконного отчуждения в пользу подконтрольной компании бизнес-центра в Алматы в предбанкротный период.
Имущественные ценности, конфискованные судом, установлены в ходе следствия по результатам параллельного финансового расследования. Доказана фактическая принадлежность активов фигуранту. Часть из них была оформлена на аффилированных лиц.
Тохтаров заочно осужден к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества в виде жилых, административных и производственных объектов, строений, земельных участков, ценных бумаг и криптовалют на общую сумму более 14 млрд тенге.
Виновными признаны также его подчиненные из числа бывших руководителей филиала, отдела и менеджеров АО "Банк Астаны". С учетом их сотрудничества с органом уголовного преследования и судом, признания вины и оказания содействия в раскрытии противоправных деяний, суд назначил им наказание, не связанное с лишением свободы", - сообщил спикер.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее в Акмолинской области задержали чиновника акимата и подрядчика по подозрению в хищении 170 млн тенге, выделенных на строительство набережной.
30.04.2025, 11:45 37566
Финансовые нарушения на 250 млн тенге выявили в ФК "Актобе"
Фото: Depositphotos
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Актобе. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Финансовые нарушения на 250 млн тенге выявили в ходе проверки в футбольном клубе "Актобе", сообщает пресс-служба прокуратуры Актюбинской области.
В их числе сомнительные сделки с трансферами игроков и авиаперевозчиками. Также установлено, что денежные средства, выделенные на питание игроков, израсходованы на личные нужды администрации клуба. По итогам проверки прокуратурой области начаты 3 досудебных расследования по пункту 2 части 4 статьи 189 (Растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере), пункту 1 части 4 статьи 361 (Злоупотребление должностными полномочиями) и пункту 2 части 4 статьи 190 УК (Мошенничество)", - заявили в пресс-службе.
Сообщается, что уголовные дела переданы для расследования в антикоррупционную службу.
Ранее сообщалось, что директора ФК "Жетісу" подозревают в хищении более 85 млн тенге.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться c дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
30.04.2025, 09:33 41831
В Казахстане пресекли контрабанду наркотических средств из США
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Акмолинская транспортная прокуратура и департамент экономических расследований Астаны пресекли незаконный ввоз на территорию Казахстана наркотических средств посредством международных почтовых отправлений.
На имя гражданки РК из США посредством международных почтовых отправлений поступали наркотические средства, замаскированные под бытовую продукцию. В зоне таможенного контроля АО "Казпочта" в Астане было изъято 1,2 кг гашишного масла. Кроме того, при обыске по месту проживания обвиняемой в Алматы обнаружено 4,38 грамма расфасованного мефедрона", - проинформировали в Главной транспортной прокуратуре.
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны признал обвиняемую виновной в контрабанде и сбыте наркотических и психотропных веществ в особо крупном размере. Назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы.
Приговор не вступил в законную силу.
30.04.2025, 08:53 43296
Разыскиваемого иностранца задержали в аэропорту Алматы
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Международном аэропорту города Алматы по запросу НЦБ Интерпола МВД сотрудниками линейного отдела полиции задержан иностранный гражданин, находившийся в международном розыске по инициативе правоохранителей Турции за совершение 67 эпизодов интернет-мошенничества, сообщает Polisia.kz.
Подозреваемый в 2018 году, разместив в интернете ложное объявление о продаже домашних животных, обманом завладел денежными средствами 67 человек и скрылся с территории Турции", - проинформировали в МВД.
В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания.
29.04.2025, 15:33 63006
В Алматинской области расследуют групповое избиение мужчины
Принимаются меры по установлению и задержанию всех участников уличного конфликта
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Конаев. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Талгарском районе Алматинской области толпа жестоко избила мужчину, передает корреспондент агентства.
27 апреля на территории жилого комплекса "Нурия" в поселке Бесагаш толпа неизвестных жестоко избила парня.
Видео нападения опубликовал в своем Telegram-канале журналист Михаил Козачков.
В департаменте полиции Алматинской области сообщили, то по данному инциденту заявлений и сообщений в полицию не поступало, нарушение было выявлено в ходе мониторинга соцсетей. В настоящее время проводится расследование, заведено уголовное дело.
Принимаются меры по установлению и задержанию всех участников уличного конфликта. Все причастные лица без исключения будут задержаны и привлечены к строгой ответственности в соответствии с действующим законодательством", - пообещали в полиции.
Ранее сообщалось, что в одной из сельских школ Алматинской области старшеклассник избил сверстников в уличном школьном туалете. Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева сообщила о шокирующих фактах издевательств над учениками в школах области.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
Как сообщалось ранее, весной 2023 года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень потерял зрение на один глаз полностью.
Судья оказался очень гуманным человеком - вошел в положение молодых оступившихся людей, впервые совершивших преступление, и дал всем "минималки". Аманкосу - 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Еще судья взыскал с осужденных немного денег в пользу потерпевших. Удовлетворил полностью гражданский иск о возмещении материального ущерба - каждый из приговоренных должен компенсировать каждому из пострадавших расходы на адвокатов в размере от 100 до 650 тысяч тенге. А вот с моральным вредом получилось совсем грустно. С инициатора драки Бакыта в пользу Куватова взыскано 500 тысяч тенге, а с Аманкоса - 3,5 млн тенге. В пользу Романова с Аманкос и Адила взыскано по 150 тысяч тенге, а с Бакыта - 200 тысяч. В пользу Кима со всех подсудимых взыскано по 150 тысяч тенге.
29.04.2025, 14:09 65661
Жестокое избиение подростков в уличном школьном туалете попало на видео в Алматинской области
Фото: Depositphotos
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Конаев. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция завела уголовное дело по факту избиения подростков в сельской школе Алматинской области.
В соцсетях распространяется видео, на котором старшеклассник избивает выстроившихся в шеренгу подростков.
В описании под видео говорится, что издевательства над сверстниками устроил ученик девятого класса в уличном школьном туалете.
В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что инцидент произошел в сентябре прошлого года в селе Караой Илийского района. Заявлений от граждан в полицию по данному факту не поступало.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по признакам нанесения побоев несовершеннолетнему. Проводится досудебное расследование.
За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей к административной ответственности привлечены законные представители виновных несовершеннолетних - подростка, применившего насилие, и школьника, осуществлявшего видеосъемку. Указанные подростки поставлены на профилактический учет. В комиссию по делам несовершеннолетних при акимате внесено представление о принятии дополнительных мер воздействия", - рассказали в полиции.
Тем временем уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева сообщила о шокирующих фактах издевательств над детьми в школах Алматинской области.
В школах Карасайского, Балхашского, Талгарского, Илийского, Енбекшиказахского районов дети пишут о вымогательстве, отбирании еды, буллинге, насилии, в том числе со стороны преподавателей, а также о приставаниях со стороны учителей физкультуры и алгебры. В Енбекшиказахском районе двое детей попали в больницу после применения насилия учителями", - написала омбудсмен на своей странице в соцсетях.
В одной из школ Жамбылского районе ученики при виде старшеклассников автоматически кладут руки в карманы, чтобы отдать деньги старшим. Дети также рассказали о групповом избиении пятиклассника, употреблении в школе насвая.
В этой же школе дети сообщили об анонимном Instagram-канале, где выкладывается информация об учащихся, подвергающая их кибербуллингу, о чем они сообщали учителям, но не получили помощи. Более того, дети рассказали и о массовой драке осенью с участием как минимум 50 детей, но это отрицается школой, а полиция не владеет данной информацией. Таким образом, в школах налицо факты укрытия правонарушений среди учащихся руководством и сотрудниками, отсутствие профилактической и индивидуальной работы с детьми. Руководство школ не владеет ситуацией среди учащихся либо игнорирует, скрывает и не сообщает в полицию. Кроме того, в большинстве случаев, несмотря на положительные ответы на вопросы о травле, вымогательстве и других противоправных действиях в анкетировании самих школ, в итоговой справке они указывают 0%", - рассказала Динара Закиева.
Напомним, в Жанаозене воспитанники лицея избили учащегося 11-го класса. Выпускника избили сверстники прямо рядом с его домом. Сообщалось, что причиной послужила зависть, так как школьник недавно поступил в заграничный вуз на грант.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
29.04.2025, 10:40 57676
АФМ направило в суд дело по факту мошенничества при строительстве многоэтажек в Каскелене
Подозреваемые привлекли от более 100 граждан 972 млн тенге
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Алматы. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Алматинской области окончено расследование по факту мошенничества в особо крупном размере при строительстве многоквартирных жилых домов в Каскелене, сообщили в пресс-службе АФМ.
Руководители ТОО "Торедо" в период 2021-2023 годы, не имея лицензии на строительство, разрешения и проектно-сметной документации, активно рекламировали в социальных сетях строительство жилых комплексов НОМЕ, "НОМЕ Южный", НОМЕ SAU, НОМЕ МAК. Несмотря на отсутствие обязательной гарантии единого оператора жилищного строительства, они за счет таргетированной рекламы привлекли от более 100 граждан 972 млн тенге. При этом строительные работы проведены с нарушениями и в установленные сроки не завершены, что послужило основанием для массового обращения дольщиков в правоохранительные органы", - проинформировали в АФМ.
С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью свыше 240 млн тенге, в том числе 12 земельных участков, 9 автотранспортных средств, недостроенное трехэтажное здание и частный дом.
В настоящее время подозреваемые находятся под стражей. Дело направлено в суд. Иная информация разглашению не подлежит.
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Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?