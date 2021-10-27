Экс-главу управления здравоохранения СКО осудили за взятку

ПЕТРОПАВЛОВСК. 26 ОКТЯБРЯ - Бывшему главе управления здравоохранения Северо-Казахстанской области Кабдрахману Сактаганову вынесли приговор, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Чиновнику грозил штраф в размере 30-кратном сумме взятки - 6 млн тенге без конфискации имущества - и пожизненное лишение права занимать государственные должности, сообщили в пресс-службе Петропавловского горсуда. Однако по окончании судебного заседания Сактаганову штраф уменьшен до 5 млн 807 тысяч тенге, домашний арест заменен на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Главу управления обвинили в получении взятки в размере 200 тыс. тенге за оказание финансовой поддержки молодым медикам. Согласно действующему решению маслихата, сотрудники "ЧНУ Денсаулык" не могут рассчитывать на эту меру поддержки.

Суд также обвинил в даче взятки главврача одной из городских больниц - Айнагуль Карабаеву. Она выплатит штраф в 20-кратном размере суммы взятки - 4 млн тенге без конфискации, с пожизненным лишением права занимать должность в госорганах.



