Экс-начальник военного госпиталя в Талдыкоргане осужден по делу о надбавках медработникам

Талдыкорган. 24 декабря. Kazakhstan Today - Бывший начальник и старшая медсестра военного госпиталя в Талдыкоргане признаны виновными по делу о присвоении надбавок, начисленных медработникам по борьбе с коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

Военный суд Алматинского гарнизона признал виновным начальника военного госпиталя Талдыкоргана полковника медицинской службы Колбаева А.М. и приговорил его к штрафу в 11 млн тенге. Кроме того, осуждена старшая медсестра медучереждения Азимахунова А.Д. и приговорена 2 годам ограничения свободы.

Они подозревались в получении денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием работника госпиталя в сумме 1 млн тенге, в размере 50% от поступившей ему надбавки за работу в борьбе с COVID-19 под предлогом осуществления общего покровительства по службе, связанного с продлением индивидуального трудового договора последнего", - рассказали в пресс-службе департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Алматинской области.

В ведомстве добавили, что осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.

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