Экс-начальник военного госпиталя в Талдыкоргане находится под следствием по делу о надбавках медработникам

Они подозреваются в получении денежных средств в размере 50% от поступившей работнику госпиталя надбавки за работу в борьбе с COVID-19 в сумме 1 млн тенге за трудоустройство и общее покровительство по службе", - сообщает пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции.
В ведомстве добавили, что 13 октября 2020 года в отношении бывшего начальника военного госпиталя санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей".
Расследование по делу продолжается.
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