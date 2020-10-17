Экс-начальник военного госпиталя в Талдыкоргане находится под следствием по делу о надбавках медработникам

Талдыкорган. 16 октября. Kazakhstan Today - Антикоррупционной службой по Алматинской области начато расследование в отношении экс-начальника военного госпиталя Талдыкоргана и бывшей главной медсестры указанного госпиталя по подозрению в совершении тяжкого коррупционного преступления, передает Kazakhstan Today.

Они подозреваются в получении денежных средств в размере 50% от поступившей работнику госпиталя надбавки за работу в борьбе с COVID-19 в сумме 1 млн тенге за трудоустройство и общее покровительство по службе", - сообщает пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции.

В ведомстве добавили, что 13 октября 2020 года в отношении бывшего начальника военного госпиталя санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей".

Расследование по делу продолжается.





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