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Экс-вице-министр финансов Казахстана вышел на свободу через 81 день после приговора

29.10.2022, 10:50 22671
Экс-вице-министр финансов Казахстана вышел на свободу через 81 день после приговора
Фото: fox40.com
Астана. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Экс-вице-министр финансов Казахстана Руслан Енсебаев, осужденный за коррупцию, вышел на свободу через 81 день после приговора.

Руслана Енсебаева признали виновным в получении взятки в размере миллиона 200 тысяч тенге. Суд назначил ему 4 года лишения свободы, но уже через 2,5 месяца экс-чиновнику заменили наказание штрафом в 66 млн тенге", - сообщает телеканал "Хабара 24".


Соответствующее постановление вынесла коллегия по уголовным делам столичного суда.
 
Ранее сообщалось, что Елжану Биртанову вынесли приговор.
 

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Застрелившего пару краснокнижных лебедей акмолинца задержали полицейские

29.10.2022, 20:55 16451
Застрелившего пару краснокнижных лебедей акмолинца задержали полицейские
Фото: Polisia.kz
Кокшетау. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области полицейские задержали 67-летнего местного жителя, застрелившего пару краснокнижных лебедей, сообщает Polisia.kz.
 

При проверке документов и транспортного средства в коляске мотоцикла полицейскими обнаружены туши двух лебедей и гладкоствольное охотничье ружье ТОЗ-34 12-го калибра. Необходимо отметить, что оружие зарегистрировано в ОВД, кроме того, у сельчанина имеется соответствующее удостоверение охотника", - проинформировали в полиции.

 
По словам акмолинца, о запрете охотиться на лебедей, занесенных в Красную книгу, он знал, но, увидев птиц, застрелил их.
 
Данный факт внесен в единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 337 УК РК (Незаконная охота). Проводятся необходимые следственные процедуры.

Ранее сообщалось, что браконьеров с тушами сибирских косуль задержали в СКО.
 

В Актау полицейские изъяли два килограмма синтетических наркотиков

29.10.2022, 20:35 16881
В Актау полицейские изъяли два килограмма синтетических наркотиков
Фото: Polisia.kz.
Актау. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Актау полицейские изъяли два килограмма синтетических наркотических веществ, сообщает Polisia.kz.
 

28 октября около 17.15 на территории промышленной зоны города Актау задержаны 19-летняя гражданка и 21-летний гражданин. В ходе личного обыска у обоих изъято 49 свертков с синтетическими наркотическими веществами "мефедрон" и "скорость", - проинформировали в полиции.

 
При обыске квартиры полицейские обнаружили 4 пакета синтетических наркотиков. Общий вес изъятых веществ составляет два килограмма.

Сообщается, что подозреваемые дали признательные показания.

Данный факт был зарегистрирован по части 1 статьи 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).

Ранее сообщалось, что закладчика с крупной партией наркотиков задержали в Кокшетау.
 

В Алматы пьяный гражданин Узбекистана на угнанном автомобиле снес ограждения на кладбище

29.10.2022, 16:09 19596
В Алматы пьяный гражданин Узбекистана на угнанном автомобиле снес ограждения на кладбище
Фото: Polisia.kz
Алматы. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы 28-летний гражданин Узбекистана в состоянии алкогольного опьянения на угнанном автомобиле снес могильные ограждения на кладбище, сообщает Polisia.kz.
 

Не зная города, он заехал на кладбище и, не справившись с управлением, снес могильные ограждения. К счастью, никто не пострадал, сами могилы не повреждены. Это заметил охранник кладбища, который сразу сообщил об инциденте в полицию. Первым отреагировали участковые инспекторы: они оперативно задержали нарушителя общественного порядка, когда тот пытался скрыться", - проинформировал начальник управления полиции Алатауского района Ильяс Омирсериков.

 
По его совам, мужчина находился в алкогольном опьянении, что является отягчающим обстоятельством.
 

Как выяснилось, владелец машины оставил свой внедорожник на СТО для покраски бампера, маляры решили машину помыть и загнали на расположенную рядом автомойку. Оттуда мойщик и завладел ключами от транспортного средства", - добавил Ильяс Омирсериков.



На данный момент начато досудебное расследование по статье 200 УК РК (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством).
 
Кроме того, собран материал административного производства по части 6 статьи 608 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения).
 

Двойное убийство в Актобе: задержаны еще трое подозреваемых

28.10.2022, 21:25 34046
Двойное убийство в Актобе: задержаны еще трое подозреваемых
Фото: polisia.kz
Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Еще троих подозреваемых в совершении двойного убийства в Актобе задержали в столице, сообщает перс-служба МВД РК.
 
28 октября сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Астаны в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий во дворе дома на проспекте Богенбай батыра задержали троих подозреваемых.
 
Мужчины скрывались в столице от уголовного преследования за совершение двойного убийства в Актобе.
 
Задержанные будут переданы инициаторам розыска.
 
Всего по данному факту задержаны 13 человек.
 
Напомним, 26 октября в Актобе напротив банного комплекса на берегу реки Илек обнаружены два тела.
 
Ранее сообщалось, что по подозрению в совершении двойного убийства в Актобе полицейские установили всех подозреваемых.
 

Елжану Биртанову вынесли приговор

28.10.2022, 16:31 38811
Елжану Биртанову вынесли приговор
Фото: yvision.kz
Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Сарыаркинском районном суде № 2 Астаны огласили приговор по уголовному делу экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова и бывшего вице-министра здравоохранения Республики Казахстан Олжаса Абишева.
 

Суд приговорил Биртанова Елжана Амантаевича признать невиновным в уголовном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 361 УК РК по эпизоду использования воздушного судна санитарной авиации и оправдать за отсутствием в его действиях состава данного уголовного правонарушения. Биртанова Елжана и Абишева Олжаса признать виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 3 части 4 статьи 361 УК РК и назначить по данной статье Биртанову наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет, Абишеву - наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года", - цитирует телеканал КТК судью Ибрагима Алькенова.

 
Ранее сообщалось, что апелляционный суд вынес решение по делу Елжана Биртанова.
 
Экс-министра здравоохранения и вице-министра Олжаса Абишева обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию нерабочей платформы информатизации Министерства здравоохранения.
 
Платформа должна была объединить всю информацию о пациентах, лекарствах и медицинских изделиях для оперативного решения проблем в системе здравоохранения. На сегодня платформа не функционирует и не используется медучреждениями, что подтверждается собранными доказательствами. Стоимость невыполненных работ составляет 4,1 миллиона долларов, или 1,5 миллиарда тенге.
 
Также Биртанов подозревается в злоупотреблении полномочиями при использовании в июне 2020 года воздушного судна санитарной авиации для личных целей.
 

Браконьеров с 27 тушами сайги задержали в Актюбинской области

28.10.2022, 14:19 41041
Браконьеров с 27 тушами сайги задержали в Актюбинской области
Фото: Polisia.kz
Актобе. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Оружие и 27 туш сайги изъяли у браконьеров полицейские на территории Кобдинского и Байганинского районов Актюбинской области.
 

25 октября сотрудники областной полиции провели ОПМ "Браконьер". При проверке в салонах автомашин ВАЗ-21140, УАЗ и Toyota Camry стражи порядка обнаружили 27 туш сайги", - сообщает Polisia.kz.

 
Кроме того, при осмотре автомашины Toyota Land Cruiser полицейские изъяли одноствольное ружье 12-го калибра "Вурсан", двуствольное ружье 12-го калибра ИЖ-27Е и ножи.

 
По изъятым вещественным доказательствам назначены соответствующие экспертизы.
 
Начаты досудебные расследования. Пять задержанных лиц водворены в ИВС РОП.


Ранее сообщалось, что в Кызылординской области у браконьеров изъяли более 50 туш сайгаков.
 

В Кокшетау поступили сообщения о минировании школ

28.10.2022, 10:29 44501
В Кокшетау поступили сообщения о минировании школ
Фото: Depositphotos
Кокшетау. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Школы Кокшетау проверяют полицейские после сообщения о заложенных взрывных устройствах.
 
28 октября в центр оперативного управления полиции поступило сообщение о том, что в школе-интернате № 3 "Дарын" заложено взрывное устройство.
 

По указанному адресу незамедлительно выехали сотрудники полиции и другие экстренные службы. Территория школы была оцеплена, эвакуированы учащиеся, преподавательский состав и администрация школы. Специалистами-взрывотехниками и кинологами помещения школы исследованы, взрывных устройств не обнаружено", - информирует Polisia.kz.

 
В дальнейшем в полицию поступили сообщения о взрывных устройствах в других средних учебных заведениях, где соответствующими службами проводятся проверки.
 
Полицейские просят граждан не поддаваться панике, не распространять недостоверную информацию и доверять только официальным сообщениям.

Ранее, пьяный акмолинец "заминировал" жилой дом в Кокшетау.
 

Двойное убийство в Актобе: задержаны девять подозреваемых

27.10.2022, 20:09 56076
Двойное убийство в Актобе: задержаны девять подозреваемых
Фото: polisia.kz
Актобе. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По подозрению в совершении двойного убийства в Актобе полицейские установили всех подозреваемых, сообщает пресс-служба МВД РК.
 
Ранее были задержаны трое подозреваемых. Еще шесть человек задержаны в одном из населенных пунктов региона в 400 км от областного центра.
 
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 99, часть 2, пункт 1, УК РК (Убийство).
 
Напомним, 26 октября в Актобе напротив банного комплекса на берегу реки Илек обнаружены два тела.


 

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