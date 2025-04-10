Экс-заместитель директора департамента МСХ в Астане подозревается в коррупции

Уголовное дело по факту мошенничества в отношении председателя ЖСК "Жилище" направлено в суд

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Актобе. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе раскрыто хищение на 421 млн тенге у дольщиков, - В Актобе раскрыто хищение на 421 млн тенге у дольщиков, сообщает пресс-служба прокуратуры Актюбинской области.





75 пострадавших дольщиков вложили в строительство жилого дома более 421 млн тенге. Однако компания не построила 2 дома в городе Актобе", - рассказали в прокуратуре.





Уголовное дело по факту мошенничества в отношении председателя ЖСК "Жилище" направлено в суд.





Всего в области насчитывается 11 проблемных объектов долевого строительства, по которым проходит 745 потерпевших, а общий ущерб составляет 5,6 млрд тенге.





В прошлом году руководители 5 строительных компаний были привлечены к уголовной ответственности по 8 объектам и осуждены на 6 лет.





Прокуратура, действуя в интересах 159 дольщиков, внесла 2 иска о признании договоров купли-продажи недействительными, взыскании с застройщика в пользу потерпевших 2 млрд тенге и передаче имущества.





Еще 6 исков, защищающих интересы 600 дольщиков, на стадии подготовки, отметил прокурор области Марат Абишев.





Все проблемные объекты находятся на контроле областной прокуратуры.





В ведомстве призвали граждан требовать у застройщиков все разрешительные документы, в частности:





гарантию уполномоченного оператора;

участие банка второго уровня в проекте;

полную готовность строительства жилого дома.





При нарушении прав дольщики могут обратиться с жалобой в управление строительства при акимате, в суд или органы прокуратуры.



