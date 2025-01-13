Экс-заместителя главы департамента экологии ВКО осудили за взятку

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Кокшетау. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Военнослужащие патрульно-постовой службы оперативно задержали подозреваемого в убийстве в Кокшетау, - Военнослужащие патрульно-постовой службы оперативно задержали подозреваемого в убийстве в Кокшетау, сообщает Polisia.kz.





В центр оперативного управления около 20.00 поступило сообщение о тяжком преступлении. Тело погибшего обнаружил местный житель, который сразу же позвонил в полицию. Ориентировка на подозреваемого была незамедлительно разослана всем нарядам полиции и военнослужащим.





Во время патрулирования улицы Ауэзова спустя 20 минут мы заметили трех подозрительных граждан в состоянии алкогольного опьянения. При досмотре у одного из них было обнаружено удостоверение личности, принадлежащее заявителю, сообщившему о преступлении", - рассказал начальник войскового наряда старший сержант Жангазы Шайхин.





Один из подозреваемых попытался скрыться, однако гвардейцам удалось оперативно его задержать. Во время досмотра задержанные вели себя агрессивно и отказывались подчиняться приказам. Все трое были доставлены в управление полиции Кокшетау.





В ходе разбирательства один из задержанных признался в совершении убийства. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.