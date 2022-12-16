Экс-замначальника таможенного поста в Мангистау отделался штрафами за неоднократные взятки

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Ему назначено наказание в виде штрафа в 35-кратном размере суммы взятки - 16 млн тенге

Актау. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Актауском городском суде 14 декабря рассмотрено уголовное дело в отношении К. за совершение получения взятки, неоднократно (пункт 4 части 3 статьи 366 УК).





Подсудимый К., работая заместителем руководителя таможенного поста, 13 июля 2022 года получил от брокера Ч. 100 000 тенге за ускорение таможенного оформления и выпуска товара. В последующем после получения К. денег работники таможенного поста провели оформление и выпуск товара - цемента в объеме 3666 тонн. В последующем К. получал от Ч. деньги за проведение таможенных оформлений и выпуск товаров, принадлежащих фирме Ч., также 1, 8, 9 и 11 августа 2022 года, сообщает " Лада ".





Еще одну взятку, согласно материалам уголовного дела, бывший замруководителя таможенного поста получил 14 июля 2022 года в размере 300 долларов. За это он обеспечил беспрепятственное и ускоренное оформление товаров в виде металлов.





Между подсудимым и его защитником, а также прокурором заключено процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины. Это, а также раскаяние и наличие малолетних детей стало смягчающим уголовную ответственность обстоятельством. Обстоятельств, отягчающих ответственность и наказание, в суде не было установлено.





Приговором суда К. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом 4 части 3 статьи 366 УК, и ему назначено наказание в виде штрафа в 35-кратном размере суммы взятки, что составляет 16 197 055 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.