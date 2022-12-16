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Экс-замначальника таможенного поста в Мангистау отделался штрафами за неоднократные взятки

15.12.2022, 20:14 26326
Экс-замначальника таможенного поста в Мангистау отделался штрафами за неоднократные взятки
Фото: Depositphotos
Ему назначено наказание в виде штрафа в 35-кратном размере суммы взятки - 16 млн тенге
Актау. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Актауском городском суде 14 декабря рассмотрено уголовное дело в отношении К. за совершение получения взятки, неоднократно (пункт 4 части 3 статьи 366 УК).

Подсудимый К., работая заместителем руководителя таможенного поста, 13 июля 2022 года получил от брокера Ч. 100 000 тенге за ускорение таможенного оформления и выпуска товара. В последующем после получения К. денег работники таможенного поста провели оформление и выпуск товара - цемента в объеме 3666 тонн. В последующем К. получал от Ч. деньги за проведение таможенных оформлений и выпуск товаров, принадлежащих фирме Ч., также 1, 8, 9 и 11 августа 2022 года, сообщает "Лада".

Еще одну взятку, согласно материалам уголовного дела, бывший замруководителя таможенного поста получил 14 июля 2022 года в размере 300 долларов. За это он обеспечил беспрепятственное и ускоренное оформление товаров в виде металлов.

Между подсудимым и его защитником, а также прокурором заключено процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины. Это, а также раскаяние и наличие малолетних детей стало смягчающим уголовную ответственность обстоятельством. Обстоятельств, отягчающих ответственность и наказание, в суде не было установлено.

Приговором суда К. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом 4 части 3 статьи 366 УК, и ему назначено наказание в виде штрафа в 35-кратном размере суммы взятки, что составляет 16 197 055 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
 

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В США суд присяжных присудил "БТА Банку" свыше $218 млн по делу Аблязова

15.12.2022, 13:40 32871
В США суд присяжных присудил "БТА Банку" свыше $218 млн по делу Аблязова
Фото: Depositphotos
Присяжным были представлены показания основных сообщников
Нью-Йорк. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Соединенных Штатах Америки суд присяжных присудил "БТА Банку" более $218 млн в судебном процессе по делу Аблязова о краже и отмывании денежных средств, сообщает пресс-служба банка.

После трехнедельного судебного разбирательства суд присяжных вынес решение в пользу АО "БТА Банк" по всем искам против Triadou SPV S.A.

Присяжные присудили компании БТА возмещение ущерба в размере более 100 миллионов с процентами, начисленными с середины 2013 года, в результате чего общая сумма приговора составила более $218 миллионов", - проинформировали в пресс-службе.


Ответчик, Triadou SPV, является подставной компанией, созданной и контролируемой зятем Аблязова - Ильясом Храпуновым, которая получила более $70 миллионов посредством денежных средств, украденных у БТА, которые она инвестировала в недвижимость в Нью-Йорке и других местах в Соединенных Штатах.

Компания Triadou активно судилась в течение более семи лет, пока дело находилось на рассмотрении, и представила свою защиту присяжным в суде", - отметили в банке.


В ходе примерно трехнедельного судебного разбирательства присяжные заслушали показания различных свидетелей, в том числе бывших сотрудников УКБ-6 - подразделения банка во время пребывания Аблязова, ответственного за мошенничество, а также американских инвесторов, работавших с украденными средствами, лиц, причастных к схеме отмывания денежных средств, а также различных экспертов в области судебно-бухгалтерской экспертизы, мошенничества и отмывания денег, а также анализа почерка.

Присяжным также были представлены показания основных сообщников, в том числе Геннадия Петелина, который выдавался за законный источник финансового состояния компания Triadou, Ильяса Храпунова, курировавшего инвестиции компании Triadou, и самого Мухтара Аблязова", - сообщили в пресс-службе.


Вынося сегодня решение в пользу БТА, присяжные отвергли их показания и пришли к выводу, что компания Triadou сознательно отмывала денежные средства, похищенные Аблязовым у БТА.

Судебное разбирательство в Нью-Йорке от имени города Алматы и "БТА Банка" было возбуждено более семи лет назад по обвинению Мухтара Аблязова и его криминальных подельников в отмывании украденных денег в США.

Напомним, Франция лишила Мухтара Аблязова статуса беженца.

Мухтара Аблязова согласно законодательству ждет депортация или экстрадиция из Франции, возможно, обратно в Казахстан.
 

Организатор незаконного митинга в Астане арестован на два месяца

14.12.2022, 20:20 53961
Организатор незаконного митинга в Астане арестован на два месяца
Фото: ktk.kz
Марат Абиев проведет под стражей два месяца
Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 12 декабря специализированный межрайонный следственный суд Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Марата Абиева сроком на 2 месяца, сообщает пресс-служба суда.

Напомним, вечером 26 ноября в Астане полицейские пресекли незаконную акцию.

27 ноября специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям рассмотрел два дела в отношении Марата Абиева. Суд признал его виновным и наложил взыскание в виде административного ареста по 15 суток.
 

Семьям погибших в результате январских беспорядков выплатили 637 млн тенге

14.12.2022, 19:22 55186
Фондом "Қазақстан халқына" оказана материальная помощь семьям 91 погибшего
Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель начальника следственного департамента МВД РК Нурлан Дюсенбаевв ходе брифинга в СЦК рассказал, какую помощь получили семьи погибших во время январских беспорядков.

Законодательство гарантирует выплату компенсации пострадавшим от таких преступлений за счет государственного бюджета.

Со стороны государства также принято решение произвести гуманитарную выплату семьям погибших, относящихся к уязвимым группам, независимо от результатов расследования. Кроме того, фондом "Қазақстан халқына" оказана материальная помощь семьям 91 погибшего в сумме 637 млн тенге", - сказал Нурлан Дюсенбаев.


Гарантированную материальную помощь также оказали семьям всех погибших сотрудников правоохранительных и специальных органов.

По информации, предоставленной заместителем начальника службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Елдосом Килымжановым, в результате январских беспорядков погибли 238 человек, госпитализированы с травмами 3393 сотрудника правоохранительных органов, ранения получили 16 медработников, 34 пожарных, 8 спасателей.
 

В Генпрокуратуре рассказали, сколько участников январских событий амнистированы

14.12.2022, 18:50 55726
Суды прекратили дела в отношении 9 лиц, при вынесении приговора сокращены сроки наказания 77 лицам
Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На сегодня амнистирован 1071 участник январских беспорядков.

В частности, органами следствия на досудебной стадии прекращено уголовное преследование в отношении 8 подозреваемых, совершивших преступления средней тяжести. Суды прекратили дела в отношении 9 лиц, при вынесении приговора сокращены сроки наказания 77 лицам", - сообщил заместитель начальника службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов в ходе брифинга в СЦК.


Он добавил, что сроки наказания сокращены для 902 осужденных, из которых 827 - подучетные пробации, 75 освобождены от наказания. В течение ноября из мест лишения свободы с применением акта амнистии освобождено 60 лиц, а из пробационного контроля - 68.

Также были предоставлены данные по погибшим и пострадавшим:

  • погибли 238 человек;
  • госпитализированы с травмами 3393 сотрудника правоохранительных органов;
  • ранения получили 16 медработников, 34 пожарных, 8 спасателей.

Ранее сообщалось, что следователи установили причастность к январским событиям членов преступных групп.
 

Рейдерские захваты в Алматы: арестованы пять подозреваемых

14.12.2022, 18:20 57716
Рейдерские захваты в Алматы: арестованы пять подозреваемых
Фото: Polisia.kz
ОПГ состояла из 11 участников
Алматы. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по финансовому мониторингу продолжает расследование по факту масштабных рейдерских захватов в Алматы.

В отношении подозреваемых в рейдерстве Коспаева и его доверенных лиц зарегистрировано досудебное расследование по факту создания и участия в организованной преступной группе", - сообщает АФМ.


ОПГ состояла из 11 участников, 5 из них арестованы, еще 6, в том числе организатор Елдос Коспаев, объявлены в розыск.

В агентстве напомнили, что преступная группа длительное время держала в страхе предпринимателей Алматы.

Путем применения насилия и угроз ОПГ захватывала имущество предпринимателей, отнимала их доли в компаниях, занималась теневым бизнесом", - сообщили в агентстве.


Так, 4 марта 2019 года Коспаев вместе со своими сообщниками вынудил владельцев ТОО "Profit Trade Ltd", вложивших в развитие бизнеса 160 млн тенге, передать 40% своей доли Имашеву - активному члену ОПГ.

Отстранив прежних руководителей от управления, члены ОПГ путем подделки документов завладели оставшимися 35% доли. Компания занималась оптовой реализацией алкогольной продукции и приносила стабильный доход", - сообщается в информации АФМ.


В другом случае 30 июля 2020 года преступная группа Коспаева под угрозой смерти принудила собственника ТОО "Azovita Aktay" и ТОО "Azovita Atyray", инвестировавшего в свой бизнес свыше 400 млн тенге, безвозмездно передать им 100% доли уставного капитала предприятий.

Получив контроль над вышеуказанным компаниями, ОПГ во главе с Коспаевым начала использовать их в преступной деятельности по незаконной реализации алкогольной продукции в Алматинской, Атырауской, Костанайской, Мангистауской областях, а также в Алматы", - сообщили в агентстве.



Чувствуя свою безнаказанность, Коспаев и члены созданного им ОПГ продолжали захватывать прибыльные предприятия.

В июле 2021 года ОПГ силой завладела зоной отдыха на Капчагайском водохранилище, стоимостью 2 млн долларов США, принадлежащей ТОО "Kapchagai Marina Сlub".

Наряду с этим Коспаев через своих доверенных лиц - членов ОПГ владел 75% доли в ТОО "AV-Construction", осуществляющем строительство жилого комплекса "Есентай Сити" в одном из престижнейших районов Алматы. Оставшиеся 25% принадлежали известному предпринимателю Абдыгаппарову, который еще в 2016 году от имени ТОО приобрел участок площадью 31 гектар под строительство ЖК.

Также в целях личного обогащения Коспаев и его сообщники совершали хищение имущества ТОО путем оформления квартир и коммерческих помещений на своих родственников.

С октября 2018 года Коспаев и члены ОПГ Бабаев, Абижанов, Танашев, Кудряшова и другие лица присвоили 3 земельных участка, 20 офисных помещений и 113 квартир. В результате причинен ущерб на сумму 4,6 млрд тенге", - рассказали в агентстве.


Коспаев также оказывал давление на пожилую мать своего совладельца Абдыгаппарова, владевшую 25% долей имущества. Криминальный авторитет обещал помочь ее сыну в обмен на долю в ТОО "AV-Construction".

Не выдержав натиска со стороны членов ОПГ и боясь за своего сына, Джунусбекова безвозмездно передала свою долю в компании", - сообщает АФМ.


В рамках расследования наложен арест на имущество ОПГ, добытое преступным путем, - это 133 объекта недвижимости, 11 земельных участков, 35 машин премиум-класса и 9 млн долларов наличными.

Кроме того, в Алматинской области Коспаев без каких-либо документов построил роскошный загородный дом с бассейном, тренажерным залом. Там же разводил породистых лошадей, содержал целый зоопарк из диких животных: львов, медведей и др.", - добавили в агентстве.


Также в органы внутренних дел передан материал по факту неоднократного изнасилования членами ОПГ сотрудницы этого дома, имевшего место в период с 2018 по 2021 годы.

Досудебное расследование по факту рейдерских захватов и установлению причастных лиц, способствовавших ОПГ, продолжается.

Ранее сообщалось, что АФМ проводит расследование по факту рейдерского захвата ряда компаний. По предварительным расчетам, сумма причиненного ущерба потерпевшим составила свыше 18 млрд тенге.
 

Установлена причастность к январским событиям членов преступных групп - Генпрокуратура

14.12.2022, 18:06 58276
Установлена причастность к январским событиям членов преступных групп - Генпрокуратура
Фото: facebook/Сергей Алексеенок
Это группировки Джумагельдиева, "Казахстанские" и "Айшуак-Жантугел"
Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Следователи установили причастность к январским событиям членов преступных групп, сообщил на брифинге заместитель начальника службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов.

Это группировки Джумагельдиева, "Казахстанские" и "Айшуак-Жантугел", от преступных действий которых пострадали граждане, есть жертвы", - уточнил спикер.


Всего к ответственности привлекаются 24 члена ОПГ.

В целом по январским событиям в суд направлено 673 дела в отношении 1350 лиц, из них осуждено 1113 граждан. На стадии следствия находится 127 уголовных дел в отношении 315 лиц.

Так, в период беспорядков в Кызылорде злоумышленники, захватив грузовой автотранспорт, совершили наезд на военнослужащего срочной службы Национальной гвардии Кайсарова, который от полученных травм скончался на месте. Факт преступления запечатлен на видео, которое широко распространялось в социальных сетях в начале этого года", - рассказал Килымжанов.


По его словам, за совершение этого зверского преступления виновное лицо осуждено к 17 годам лишения свободы.
 

Из похищенного во время беспорядков оружия найдена лишь треть

14.12.2022, 17:52 58751
Из похищенного во время беспорядков оружия найдена лишь треть
Фото: Depositphotos
Более двух тысяч единиц оружия до сих пор на руках
Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Более 2 тысяч единиц похищенного во время январских беспорядков оружия, в том числе гранаты, автоматы, ружья, пистолеты и гранатометы, до сих пор на руках, сообщил на брифинге заместитель начальника службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов.

Вполне вероятно, что данное оружие находится в руках криминальных элементов", - подчеркнул спикер.


По его словам, по факту хищения и хранения оружия зарегистрировано 519 досудебных расследований.

За данные преступления подозреваемыми признаны 183 лица, содержатся под стражей 11, осуждено 154, в том числе к лишению свободы - 27. Разграблены десять охотничьих магазинов, оттуда похищено 1672 ружья. Также похищено 1288 единиц служебного оружия", - уточнил Килымжанов.


Напомним, только с начала декабря в Алматинской области обнаружили три схрона с оружием: один - близ поселка Шамалган, второй - на территории Талгарского района и третий - в лесополосе Конаева.
 

Более пяти тысяч уголовных дел по январским беспорядкам зарегистрировано в Казахстане

14.12.2022, 17:40 39651
Более пяти тысяч уголовных дел по январским беспорядкам зарегистрировано в Казахстане
Фото: telegram/СЦК
Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Правоохранительные органы зарегистрировали свыше 5 тысяч уголовных дел по январским беспорядкам, сообщил сегодня на брифинге заместитель начальника службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов.

За период расследования проведено 4,5 тысячи экспертных исследований. По факту участия и организации массовых беспорядков зарегистрировано 131 досудебное производство. За совершение данных преступлений подозреваемыми признано 931 лицо, содержатся под стражей 96, осуждено 471", - сообщил спикер.


Следствие установило, что во время беспорядков митингующим подвозили подручные средства для совершения насилия в отношении мирных граждан и полицейских: арматуру, палки, брусчатку, камни, коктейли Молотова. Для поджога зданий доставляли автомобильные шины и бензин.

Только за один день, 5 января, в Алматы совершены нападения на городской акимат, резиденцию президента, аэропорт, офисы телеканалов "Хабар", "Казахстан", "Мир 24", здание управления правовой статистики и специальных учетов по городу Алматы", - сообщил Килымжанов.

 

 

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