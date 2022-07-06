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Фиктивные счета-фактуры на 265 млн тенге выписали мошенники в Карагандинской области

05.07.2022, 16:10 19831
Фиктивные счета-фактуры на 265 млн тенге выписали мошенники в Карагандинской области
Фото: pexels.com
КАРАГАНДА. 5 ИЮЛЯ - Более 265 млн тенге ущерба нанесла государству группа лиц, выписывавшая фиктивные счета-фактуры в Карагандинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Завершено расследование в отношении группы лиц и организатора Амангельды Куаныша по факту выписки фиктивных счетов-фактур без выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров", - сообщает АФМ. 

 
По информации областного департамента агентства, организатор с 2017 по 2019 год состоял в преступном сговоре с тремя сообщниками. 
 

Амангельды К. в целях извлечения имущественной выгоды приобрел и зарегистрировал на подконтрольных лиц 29 предприятий для искусственного увеличения налогооблагаемого оборота. В результате преступной деятельности государству нанесен ущерб в размере более 265 миллионов тенге".

 
Приговором суда преступники признаны виновными и лишены свободы сроком от 2 до 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы.

 

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Международный наркосиндикат ликвидирован КНБ РК совместно с кыргызскими силовиками

06.07.2022, 14:30 3416
Международный наркосиндикат ликвидирован КНБ РК совместно с кыргызскими силовиками
АЛМАТЫ. 6 ИЮЛЯ - Комитетом национальной безопасности во взаимодействии с правоохранительными органами Казахстана и Кыргызстана реализована спецоперация по нейтрализации деятельности международного наркосиндиката, специализирующегося на подпольном производстве и контрабанде синтетических наркотиков в страны Центральной Азии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В рамках многоэтапных оперативных мероприятий 2-3 июня 2022 года в Алматы при транспортировке и хранении 17,7 килограмма альфа-PVP задержаны 4 пособника наркогруппировки. По адресу проживания одного из задержанных обнаружена подпольная лаборатория по производству психотропных веществ", - сообщает пресс-службе КНБ РК.

 
Отмечается, что наркотики предназначались для контрабандной переброски в Кыргызстан, а также продажи в городах Шымкенте и Усть-Каменогорске.
 
Для ликвидации звеньев преступной группы КНБ организовано взаимодействие с МВД Кыргызстана. 
 
В результате 5 июня 2022 года в Бишкеке при изъятии из тайника 3 килограммов психотропного вещества задержаны 3 граждан Кыргызстана.
 

Завершающим этапом спецоперации явилось одномоментное задержание в городах Усть-Каменогорске и Шымкенте 3 региональных наркокурьеров. В ходе обыска изъято 2 килограмма наркотиков. Всего в рамках антинаркотической операции задержано 10 участников наркосиндиката и ликвидирована крупная нарколаборатория. Общее число изъятых синтетических веществ составило 22,7 килограмма (эквивалентно 68 тысячам разовых доз)", - проинформировали силовики.

 
По данным фактам проводятся досудебные мероприятия.
 

Иностранец пытался вывезти из РК 304 тысячи долларов

05.07.2022, 21:18 14106
Фото: КНБ РК
АКТОБЕ. 5 ИЮЛЯ - 27 июня департаментом Пограничной службы по Актюбинской области на автомобильном пункте пропуска "Жайсан" при проведении досмотра выявлена попытка незаконного вывоза денежных средств за границу, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Задержан иностранец, пытавшийся укрыть под запасным колесом в багажнике автомобиля валюту на сумму 304 000 долларов, сообщает пресс-служба КНБ РК. 
 
Материалы переданы в департамент экономических расследований по компетенции. 
 

В СКО сельчанина оштрафовали на 35 МРП за распространение религиозных материалов

05.07.2022, 20:52 14606
ПЕТРОПАВЛОВСК. 5 ИЮЛЯ - 39-летний житель района имени Г. Мусрепова в статусе мессенджера WhatsApp в течение месяца размещал фотоснимки с материалами религиозного содержания, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В отношении сельчанина был собран административный материал и направлен в районный суд, сообщает Polisia.kz
 
Постановлением районного суда он признан виновным в совершении административного правонарушения по статье 490, часть 1, пуект 3, Кодекса об административных правонарушениях. Ему наложено взыскание в размере 35 месячных расчетных показателей.
 
За распространение материалов религиозного характера статьей 490 КоАП РК предусмотрено наказание в виде штрафа до 200 МРП. 
 
С начала года за распространение материалов религиозного характера к административной ответственности привлечено девять североказахстанцев.
 

Деятельность особо опасной ОПГ пресечена на юге Казахстана

05.07.2022, 18:19 17801
Деятельность особо опасной ОПГ пресечена на юге Казахстана
Фото: Кадр с видео
ШЫМКЕНТ. 5 ИЮЛЯ - Комитет национальной безопасности Казахстана совместно с Министерством внутренних дел и бойцами спецподразделений "А" и "Беркут" в результате проведенной спецоперации пресекли деятельность общественно опасной организованной преступной группы, которая оказывала негативное влияние на криминогенную обстановку в южных регионах страны, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Этому предшествовала тщательная оперативная разработка с проведением полного комплекса оперативно-розыскных и специальных мероприятий. В результате удалось собрать доказательства причастности членов преступной группы к хищениям материальных ценностей в особо крупном размере и вымогательству денежных средств с предпринимателей", - сообщили в КНБ РК

 
Итогом спецоперации стало задержание 14 лидеров и активных участников группировки.
 

В ходе процессуальных мероприятий обнаружен и изъят арсенал оружия, крупные суммы денежных средств, а также документальные материалы, представляющие интерес для следствия", - проинформировали в ведомстве.

 
Проводится досудебное расследование, в том числе устанавливается причастность участников ОПГ к другим преступлениям.

 

Антикор расследует факт взятки за признание аварийным стадиона в Нур-Султане

05.07.2022, 16:33 19266
Антикор расследует факт взятки за признание аварийным стадиона в Нур-Султане
Фото: astana.cityshow.me
НУР-СУЛТАН. 5 ИЮЛЯ - Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции расследует факт взятки за содействие в признании столичного Центрального стадиона имени Кажымукана Мунайтпасова аварийным, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Начато досудебное расследование в отношении руководителя управления ДЧС по городу Нур-Султану по факту получения взятки в сумме 5 миллионов тенге от директора ТОО за оказание содействия в признании объекта "Центральный стадион имени Кажымукана Мунайтпасова" аварийным", - проинформировали в пресс-службе агентства. 

 
Сообщается, что на данный момент расследование продолжается. 
 

Итоговое решение в отношении подозреваемых с определением степени их вины будет принято судом. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - добавили в пресс-службе.

 

В Алматы за серию афер задержана лжесотрдуница банка

05.07.2022, 14:55 21026
В Алматы за серию афер задержана лжесотрдуница банка
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 5 ИЮЛЯ - В Алматы по подозрению в серийном мошенничестве задержана 29-летняя местная жительница, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Задержанной предъявлено обвинение по статье 190, часть 3, УК РК (Мошенничество, совершенное неоднократно). Межрайонный суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщает Polisia.kz.
 

В ходе следствия установлено, что девушка представлялась сотрудницей одного из банков, обещала свою помощь в оформлении кредита без залога, по низким процентным ставкам", - рассказал начальник управления полиции Наурызбайского района Дидар Аханов. 

 
За свои услуги девушка просила от 120 до 170 тысяч тенге. Полиция на данный момент имеет доказательства по пяти фактам мошенничества.
 
По информации полиции, в прошлом задержанная уже имела проблемы с законом, она была осуждена за совершение аналогичных преступлений. 
 
Всех, кто пострадал от действий данной гражданки, полицейские просят обратиться по телефонам: 8-707-447-07-50; 8-747-699-70-02.
 

В Таразе нашли похищенные во время январских событий боеприпасы

05.07.2022, 14:00 21776
В Таразе нашли похищенные во время январских событий боеприпасы
Фото: Polisia.kz
ТАРАЗ. 5 ИЮЛЯ - Похищенные во время январских событий боеприпасы нашли в Таразе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
4 июля при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками департамента УИС по Жамбылской области на улице Байзак батыра города Тараза на пустыре между домами новостроек под линиями электропередач был обнаружен полиэтиленовый пакет, сообщает Polisia.kz
 

Внутри были 4 единицы слезоточивых гранат, 60 патронов от автомата Калашникова, калибра 5,45 мм, 8 патронов от пистолета Макарова, калибра 9 мм, 16 патронов от травматического оружия. Отметим, что почти все эти боеприпасы были похищены из областного департамента полиции во время январских массовых беспорядков", - проинформировали в полиции.

 

Бизнесмен Абдыгаппаров осужден на 7 лет лишения свободы

05.07.2022, 12:48 21131
Бизнесмен Абдыгаппаров осужден на 7 лет лишения свободы
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 5 ИЮЛЯ - В районном суде № 2 Медеуского района города Алматы завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении бизнесмена Алмаса Абдыгаппарова по факту хищения вверенного имущества в особо крупном размере, сообщили в Алматинском городском суде, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Судом установлено, что "в марте 2021 года Абдыгаппаров, являясь заместителем директора по коммерческим вопросам ТОО "AV-Construction", которое занимается строительством, реализацией квартир и жилых домов (вилл), расположенных в ЖК "Esentai city", будучи материально-ответственным и доверенным лицом компании, составил с клиентом предварительный договор купли-продажи на покупку недвижимого имущества в виде жилого дома (виллы) с земельным участком, расположенного в ЖК "Esentai city".
 

Далее по вышеуказанному договору представитель покупателя передал Абдыгаппарову часть суммы в размере $2 млн за покупку жилого дома (виллы), из которых он передал руководству компании лишь $1 млн, а оставшуюся часть денежных средств в размере $1 млн присвоил себе преступным путем. В суде достоверно установлено, что преступными действиями подсудимого ТОО "AV-Construction" причинен материальный ущерб в размере 418 640 000 тенге", - говорится в сообщении.

 
Отмечается, что в судебном заседании подсудимый не признал свою вину по предъявленному обвинению. Прокурор в прениях просил суд признать Абдыгаппарова виновным по предъявленному обвинению и назначить ему наказание в виде 7 лет лишения свободы.
 
Представитель потерпевшего ТОО "AV-Construction" просил суд признать подсудимого виновным.
 
Приговором суда Абдыгаппаров признан виновным в хищении вверенного имущества в особо крупном размере, и ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в финансовых организациях сроком на 5 лет.
 
Иск представителя гражданского лица удовлетворен в полном объеме.
 
Приговор не вступил в законную силу.
 

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