Финпирамида Sax Invest обманула вкладчиков на миллиард тенге, обещая "добычу алмазов" в Африке

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Актау. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области задержали руководителя подразделения финпирамиды Sax Invest, - В Мангистауской области задержали руководителя подразделения финпирамиды Sax Invest, сообщает Агентство по финансовому мониторингу РК.





В настоящее время АФМ проводит досудебное расследование в отношении группы лиц, руководивших структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды Sax Invest.





Компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, держателя ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участника глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке", - говорится в сообщении ведомства.





При этом Sax Invest не проходила учетную регистрацию и не имеет лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке.





В деятельности компании АФМ усмотрело характерные признаки финансовой пирамиды:





наличие агрессивной и массированной рекламы в СМИ и интернете с обещанием высокой доходности, превышающей рыночный уровень (до 24-36% годовых);

отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации, собственных основных средствах и других активах.





С 2018 по 2022 годы вкладчиками пирамиды оказались свыше 1000 человек, которые вложили в нее более 1 млрд тенге.





Гражданин РК, руководивший структурным подразделением пирамиды в Мангистауской области, задержан и водворен в ИВС. В отношении него проводится расследование. Также в столице задержана директор компании.





Организатор финансовой пирамиды Sax Invest, филиалы которой работали по всей стране, Сатжан Мендыгалиев объявлен в международный розыск.





По данным АФМ, с начала реализации спецпроекта "Противодействие финансовым пирамидам" к ответственности привлечены организаторы 8 крупных финпирамид, таких как Qnet, Finiko, Antares/Antares Trade, Sincere Systems Group/S-Group, Hermes LTD, Life is good, Chia Tai Tianding/Chia Tai Pharmaceutical, Energy Eolus Oazqstan/Eolus.





Там также напомнили, что в АФМ запущен telegram-бот , позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды. Список всех лжепроектов, которые были уличены в таких нарушениях, опубликован на сайте агентства.





Ранее в Кызылорде создательница финпирамиды получила пять лет лишения свободы.



