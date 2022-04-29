Финпирамида Antares Limited выявлена в Костанае

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НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - За январь - март 2022 года в стране зарегистрировали 725 коррупционных преступлений - на 26,5% больше, чем годом ранее, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Среди зарегистрированных коррупционных преступлений 521 отнесли к тяжкой степени, 168 - к средней тяжести, 27 - к небольшой тяжести, 9 - к особо тяжким. Для справки: в аналогичном периоде 2021 года зарегистрировали 573 уголовных правонарушения в секторе, минус 35% за год, информирует Finprom.kz

Треть всех зарегистрированных коррупционных преступлений пришлась на получение взятки: 246 случаев - сразу на 48,2% больше, чем годом ранее.

Вторую строчку по "популярности" у коррупционеров заняла дача взятки: 198 нарушений, плюс 14,5%. Далее идет присвоение или растрата вверенного чужого имущества: 88 случаев, плюс 31,3% за год.

Среди частых нарушений в секторе также оказались злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество.

К взяточничеству относятся получение, дача взятки и посредничество во взяточничестве. С начала года в секторе зарегистрировали 459 случаев - на 31,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года", - уточнили аналитики.

В региональном разрезе непосредственно по взяточничеству лидирует Алматинская область: 67 случаев, годовой рост - сразу в 2,4 раза. В число антилидеров также попали Алматы (57 случаев, плюс 42,5%) и Нур-Султан (47 случаев, минус 11,3%).

Лучше всего в этом плане обстоят дела в Кызылординской области: всего 5 случаев против 11 годом ранее.

По итогам первого квартала 2022 года выявлен 321 человек, совершивший коррупционные преступления. Суду предан 241 обвиняемый - на 15,4% меньше, чем годом ранее.

Большая часть преданных суду - служащие акиматов и их структурных подразделений: 42 человека, плюс 16,7% за год. На коррупции также часто ловят сотрудников органов внутренних дел (преданы суду 34 человека) и Пограничной службы Комитета национальной безопасности (27 человек)", - говорится в обзоре.

В разрезе мер наказания 56 человек, обвиненных в нарушениях, лишили свободы (22 лицам дали от 1 года до 3 лет, 15 лицам - от 3 до 5 лет, еще 15 - от 5 до 8 лет, 3 лицам - от 8 до 10 лет, 1 человеку - до 1 года лишения свободы). Еще 14 лицам ограничили свободу, 48 лицам назначили штрафы (общий размер - 310,9 млн тенге), 5 лицам отсрочили отбывание наказания, добавили аналитики.