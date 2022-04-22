В Казахстане выявили еще одну финансовую пирамиду GAP
19.04.2022, 10:15 11591
Фото: Depositphotos
АКТОБЕ. 19 АПРЕЛЯ - В Актобе выявили финансовую пирамиду GAP, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Очередной факт организации финпирамиды выявлен в городе Актобе. Начато досудебное расследование по части 1 статьи 217 УК РК (Создание и руководство финансовой пирамидой)", - сообщили в пресс-службе агентства.
По данным АФМ РК, организаторы предлагали гражданам купить жилье или авто с первоначальным взносом в размере 10%. Тем самым обеспечили привлечение активов в финансовую пирамиду.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия.
Напомним, ранее сотрудниками АФМ была пресечена деятельность представительств финансовой пирамиды GAP в городах Костанае и Шымкенте.
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Прокуратура Алматы: Кайрат Кудайберген призвал объединиться вокруг Дикого Армана и выдвинуть требования власти
22.04.2022, 12:52 1201
Фото: instagram/kudaibergen_kairat
АЛМАТЫ. 22 АПРЕЛЯ - В прокуратуре Алматы прокомментировали задержание депутата городского маслихата Кайрата Кудайбергена, передает KAZAKHSTAN TODAY.
21 апреля 2022 года межведомственной следственно-оперативной группой под руководством специальных прокуроров Генеральной прокуратуры по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках задержан Кудайберген Кайрат, 1983 года рождения, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
Задержанный водворен в ИВС департамента полиции Алматы.
Предварительным расследованием установлено, что Кудайберген К. вместе с Джумагельдиевым А.Б. (Дикий Арман) организовал сбор людей в гостинице "Казахстан", призывал объединиться вокруг Джумагельдиева, поддержать его и выдвинуть единые требования власти, а также разделил людей по "ячейкам" по 10 человек и дал указание повязать белые повязки на руках как отличительный признак их группировки", - говорится в сообщении ведомства.
Собранная Кудайбергеном и Джумагельдиевым группа вышла на площадь, где попыталась объединить митингующих вокруг Джумагельдиева, организовать на площади оперативный штаб и выдвинуть единые требования власти.
Данная противозаконная акция, организованная Кудайбергеном - Джумагельдиевым, переросла в массовую драку с причинением насилия и телесных повреждений различной тяжести. Организация и участие Кудайбергена в массовых беспорядках подтверждается видеозаписями, изъятыми в гостинице "Казахстан", в сотовых телефонах задержанных участников группы Джумагельдиева, показаниями очевидцев", - добавили в прокуратуре.
Начато досудебное расследование в отношении руководителей подразделения финпирамиды компании Qnet
22.04.2022, 12:50 2331
Фото: Depositphotos
КОКШЕТАУ. 22 АПРЕЛЯ - Начато досудебное расследование в отношении руководителей структурного подразделения международной финансовой пирамиды компании Qnet, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным пресс-службы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, у компании отсутствует регистрация на территории РК, предпринимательская деятельность не осуществляется, лицензий, разрешений на осуществление банковской деятельности и банковских операций не имеется.
В отношении одного из фигурантов дела санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста", - добавили в агентстве.
В полиции опровергли информацию об уголовном деле в отношении экс-замначальника ДП Алматинской области
22.04.2022, 12:20 3091
ТАЛДЫКОРАГАН. 22 АПРЕЛЯ - В департаменте полиции Алматинской области опровергли появившуюся в Сети информацию о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего замначальника ДП региона Нурбола Назарбаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Уголовного дела в отношении Нурбола Назарбаева в производстве следователей Алматинской областной полиции не зарегистрировано. С учетом вышеуказанного просим доверять информации лишь из официальных источников", - заверили в департаменте полиции.
Ранее в соцсетях распространилась информация, что бывший замначальника департамента полиции Алматинской области Нурбол Назарбаев подозревается в тройном убийстве.
Участник пранка с похищением девушки в Алматы привлечен к ответственности
22.04.2022, 11:41 4261
Фото: кадр из видео
АЛМАТЫ. 22 АПРЕЛЯ - В Алматы похищение девушки оказалось пранком, сообщил заместитель начальника департамента полиции города по следственной работе Рустам Абдрахманов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
События, имевшие место в Алатауском районе города Алматы, пранк", - проинформировал в своем instagram Руслан Абдрахманов.
Как сообщил замначальника ДП, по данному факту проведены проверочные мероприятия. В результате установлены его организаторы и участники. Их действиям будет дана правовая оценка.
Я хотела бы сообщить, что это был социальный эксперимент - пранк. Я та девушка с видео. Со мной все хорошо, меня никто не похищал. У общественности просим прощения", - сказала девушка 2004 года рождения.
Кроме того, установлен и привлечен к административной ответственности водитель автомашины "Шевроле Нексиа" - гражданин 1988 года рождения.
В отношении него составлены административные протоколы по признакам состава правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 290 КРКобАП (Управление ТС без государственных регистрационных номерных знаков) и частью 1 статьи 601 КРКобАП (Невыполнение требований дорожных знаков и разметок).
Транспортное средство водворено на специализированную штрафную стоянку. Напомню о недопустимости такого поведения на дорогах", - добавил Руслан Абдрахманов.
Еще одна группа пранкеров была задержана в столице.
20 апреля текущего года в 02.38 в обзор камер видеонаблюдения центра оперативного управления ДП Нур-Султана попал момент, как человека загрузили в багажник авто", - проинформировали в пресс-службе столичного департамента полиции.
Сотрудниками полиции остановлены две автомашины марки Toyota на проспекте Кабанбай батыра. Ночные нарушители в возрасте 18 - 19 лет были доставлены в управление полиции района Есиль. Со слов молодых людей, они хотели разыграть приятеля и сделать пранк для соцсетей.
В отношении них возбуждены административные производства с проведением профилактической беседы о недопущении подобных фактов", - добавили в департаменте полиции города Нур-Султана.
В Актобе в приставании к третьекласснице подозревается пожилой иностранец
22.04.2022, 10:46 6841
АКТОБЕ. 22 АПРЕЛЯ - В городе Актобе в приставании к третьекласснице подозревается 61-летний пожилой гражданин Германии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По дороге на занятия ученица третьего класса заглянула в магазин, где незнакомец решил доплатить за нее недостающую сумму, информирует телеканал КТК.
По данным телеканала, после этого престарелый мужчина поинтересовался, как девочку зовут и где она учится, а вечером почему-то пришел забирать ее из школы. Учителя заподозрили неладное и тут же сообщили родителям.
Мужчина попал в объектив школьной камеры наблюдения. Родители обратились с заявлением в полицию. Выяснилось, что подозреваемому 61 год и он живет в квартале от учебного заведения. При этом является гражданином Германии.
Как сообщает телеканал, следователям он рассказал, что просто хотел угостить 10-летнюю девочку конфетами, а после школы якобы еще и намеревался подарить картины, которые сам нарисовал. По факту приставания в общественном месте к несовершеннолетней заведено административное дело. Также стоит вопрос о выдворении иностранца из страны. В школе после инцидента усилили охрану.
Генерал-майор полиции Нурлан Масимов объявлен в розыск
22.04.2022, 10:25 6556
Фото: gov.kz
ПАВЛОДАР. 22 АПРЕЛЯ - Антикоррупционной службой Павлодарской области начато досудебное расследование в отношении экс-начальника департамента полиции Павлодарской области генерал-майора полиции Нурлана Масимова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Экс-глава полиции региона подозревается в получении взятки в особо крупном размере по статье 366, часть 4, УК РК, сообщили в пресс-службе Агентства РК по противодействию коррупции.
По данному факту его деяния квалифицированы заочно, и следственным судом в отношении него санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", - уточнили в ведомстве.
В настоящее время Нурлан Масимов объявлен в розыск, по делу проводится комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий по установлению его местонахождения и другие следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств дела.
По результатам следствия будет принято соответствующее процессуальное решение.
Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
Напомним, Нурлан Масимов был освобожден от должности начальника департамента Павлодарской области 17 января.
Задержан депутат маслихата Алматы Кайрат Кудайберген
22.04.2022, 10:02 7001
Фото: Facebook/Кайрат Кудайберген
АЛМАТЫ. 22 АПРЕЛЯ - О задержании депутата городского маслихата Алматы Кайрата Кудайбергена сообщил журналист Михаил Козачков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Ночью водворен в изолятор временного содержания депутат маслихата Алматы Кайрат Кудайберген", - написал журналист в своем Telegram-канале.
Козачков уточнил, что депутата обвиняют в организации и участии в массовых беспорядках по частям 1 и 2 статьи 272 (Массовые беспорядки) Уголовного кодекса РК.
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Позже информацию о задержании депутата подтвердили в прокуратуре Алматы.
В СКО сельчанин подвинул могилу для удобного прохода
21.04.2022, 19:43 25916
ПЕТРОПАВЛОВСК. 21 АПРЕЛЯ - В Северо-Казахстанской области выясняют, кто перезахоронил тело сельчанина, умершего прошлой осенью, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Скандал разразился после того, как житель райцентра Новоишимского Игорь Лазарев обнаружил, что могилу его отца раскопали, а крест перенесли на другое место. Потерпевший настоял на эксгумации, сообщает "Хабар 24".
Отца Игорь Лазарев похоронил прошлой осенью, а весной обнаружил, что могилу раскопали. Он винит во всем одного из местных бизнесменов, сын которого похоронен здесь же. По словам парня, предприниматель благоустроил этот участок и его якобы возмутило, что ради могилы разобрали брусчатку. Потерпевший написал заявление в полицию.
Отделом полиции района имени Габита Мусрепова возбуждено уголовное дело. Факт внесен в единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 314 УК РК "Надругательство над телами умерших и местами захоронений", - сообщил заместитель начальника районного отдела полиции Нурлан Искаков.
Сейчас на территории кладбища ведутся следственные действия, проводится эксгумация тела. Посторонним туда вход запрещен. Следствию предстоит выяснить, действительно ли отца Игоря Лазарева перезахоронили, и если да, то кто это сделал. В сельском акимате пояснили, что это кладбище, по сути, бесхозное и за порядком тут следить некому.
Как отметил аким Новоишимского сельского округа Адильжан Букпин, кладбище православное, в акимате на балансе не находится.
Все захоронения, которые происходят по Новоишимскому округу, жители самостоятельно определяют места, где они будут хоронить, возле близких, родных и так далее. Акимат здесь никакого участия не принимает. Чтобы акиматы не оставались в стороне по вопросам кладбищ, на сессии областного маслихата приняли новые правила погребения, где четко прописаны функции местных исполнительных органов. Там сказано, что сельские акимы должны будут вести учет и регистрацию земельных участков, предназначенных под могилы", - сообщил аким Новоишимского сельского округа.
В свою очередь руководитель управления энергетики и ЖКХ СКО Бахыт Ильясов сообщил, что в этих правилах указаны именно функции акимата в части организации кладбища, ведения документации, соблюдения всех правил на территории кладбища. А также прописаны полномочия администрации кладбища, то есть организации, которая будет обеспечивать работу кладбища, то есть отведение участков в соответствии с данными правилами, содержание на должном уровне.
После громкого скандала власти Новоишимского планируют все-таки найти того, кто сможет содержать и обслуживать кладбище. А вот Игорю Лазареву пришлось перезахоронить отца в другом месте.