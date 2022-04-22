В Казахстане выявили еще одну финансовую пирамиду GAP

АКТОБЕ. 22 АПРЕЛЯ - В городе Актобе в приставании к третьекласснице подозревается 61-летний пожилой гражданин Германии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По дороге на занятия ученица третьего класса заглянула в магазин, где незнакомец решил доплатить за нее недостающую сумму, информирует телеканал КТК.





По данным телеканала, после этого престарелый мужчина поинтересовался, как девочку зовут и где она учится, а вечером почему-то пришел забирать ее из школы. Учителя заподозрили неладное и тут же сообщили родителям.

Мужчина попал в объектив школьной камеры наблюдения. Родители обратились с заявлением в полицию. Выяснилось, что подозреваемому 61 год и он живет в квартале от учебного заведения. При этом является гражданином Германии.

Как сообщает телеканал, следователям он рассказал, что просто хотел угостить 10-летнюю девочку конфетами, а после школы якобы еще и намеревался подарить картины, которые сам нарисовал. По факту приставания в общественном месте к несовершеннолетней заведено административное дело. Также стоит вопрос о выдворении иностранца из страны. В школе после инцидента усилили охрану.