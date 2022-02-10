Гендиректора Павлодарского нефтехимзавода задержали за растрату полумиллиарда тенге

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НУР-СУЛТАН. 10 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане возбуждено 133 дела о превышении власти силовиками в отношении задержанных после массовых январских беспорядков. Об этом было сказано на заседании круглого стола "О правах человека в области уголовного преследования и исполнения наказания в РК" в мажилисе парламента Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На сегодня в органы прокуратуры по событиям поступило 250 жалоб о пытках и нарушениях прав граждан при проведении расследования со стороны сотрудников правоохранительных органов", - сказал заместитель генпрокурора Ерлик Кененбаев.

Он проинформировал, что расследуются дела по фактам смерти, пыток, превышения власти в отношении задержанных лиц. Всего, по его словам, расследуется 133 подобных уголовных дела.

Спикер отметил, что в Генпрокуратуре постоянно анализируют причину и условия нарушения прав граждан в уголовном процессе и, как показывает практика, незаконные действия, в том числе пытки, происходят в основном на начальном этапе следствия.

Лиц доставляют с мест происшествия, а там они остаются один на один со следователем или оперативником. Допускаются непроцессуальные контакты, как говорится, для беседы по душам. Многие из них не знают своих прав, не имеют защитников, и в большинстве случаев полицейские пользуются этим. Январские события наглядное тому подтверждение", - цитирует Кененбаева Zakon.kz .

Заместитель генпрокурора заверил, что ведомство реагирует на каждую жалобу. Он отметил, что в отдельных случаях нарушение прав граждан находит свое подтверждение.

К примеру, 12 января прокуратурой Алматы освобождены 24 жителя города, которые незаконно содержались под стражей. По данному факту специальными прокурорами ведется следствие. Всего ввиду отсутствия оснований для задержания из изоляторов временного содержания прокурорами освобождены 96 человек", - рассказал Кененбаев.

Кроме того, по его словам, изменена мера пресечения содержания под стражей в отношении 92 лиц, "в действиях которых отсутствуют отягчающие обстоятельства".

В свою очередь руководитель управления по работе с обращениями граждан Национального центра по правам человека Салтанат Нуримбетова рассказала, что правозащитники после январских событий посещали СИЗО и спецприемники Казахстана.

В адрес уполномоченного по правам человека продолжают поступать обращения граждан о нарушениях в отношении задержанных и арестованных. В адрес уполномоченного по состоянию на 9 февраля поступило 62 письменных заявления, 32 из них - это обращения о недозволенных мерах следствия с применением физического насилия, жестокого обращения", - цитирует Нуримбетову Sputnik Казахстан .

Другие обращения связаны с необоснованным задержанием, несогласием с судебными решениями об административном наказании, неоказании медпомощи, недопуске адвокатов.

Граждане… сообщили об избиениях, жестоком обращении и иных действиях, унижающих их достоинство. Говорили о том, что их заставляли подписывать процессуальные документы под давлением, не обеспечили доступ к адвокатам, питьевой воде, питанию и медпомощи", - отметила руководитель управления.



