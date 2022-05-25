Генерал-майор полиции подозревается в коррупции.

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АЛМАТЫ. 24 МАЯ - 23 мая Антикоррупционной службой изобличен Халыкулы Жайлаубек, 10.07.1963 года рождения, генерал-майор полиции, в 2009-2016 годы возглавлявший департаменты внутренних дел Алматинской и Акмолинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Он подозревается в получении путем обмана денег и имущества от гражданина К. за прекращение в отношении последнего уголовного дела, сообщает пресс-служба Антикора.

В этот же день Халыкулы задержан и водворен в ИВС ДП Алматы.

В интересах следствия и в порядке статьи 201 УПК РК иные данные досудебного расследования разглашению не подлежат.

Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет принято судом.