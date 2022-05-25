Генерал-майор полиции подозревается в коррупции.

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НУР-СУЛТАН. 24 МАЯ - Приговором суда № 2 Сарыаркинского района Нур-Султана гражданин А. признан виновным в попытке вывоза контрабандным путем в КНР бивней мамонтов и доисторического носорога, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По оценкам экспертов, их вес составляет более 5 тонн, а стоимость превышает 1 млрд тенге, сообщает
пресс-служба Главной транспортной прокуратуры.
Останки древних гигантов привезены в Казахстан из Российской Федерации.
В уполномоченный орган Казахстана для получения лицензии на вывоз предметов предоставлены заключения российского специалиста, лишенного аккредитации, с ложными выводами об отсутствии культурной ценности.
При координации Главной транспортной прокуратуры совместно с российскими коллегами следствием собраны необходимые доказательства виновности осужденного.
В ходе судебного процесса по инициативе государственного обвинителя судом в адрес Министерства образования и науки РК вынесено частное постановление об устранении причин и условий, способствующих совершению преступлений.
Требуется пересмотреть порядок выдачи лицензии на экспорт предметов палеонтологии с увеличением сроков оказания госуслуги и включением в состав комиссии представителей Министерства культуры и спорта. Поскольку за предусмотренный законом суточный срок дать объективную оценку ценностям только на основании предоставленных документов видится весьма сложным", - сообщили в Главной транспортной прокуратуре.
Суд назначил подсудимому наказание в виде 4,6 года лишения свободы, а также передал основную часть бивней в Национальный музей РК, оставшиеся - предпринимателям Республики Саха РФ, являющимся их законными владельцами.
Судебный акт в законную силу не вступил.