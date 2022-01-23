Генпрокуратура расследует 819 уголовных дел по актам терроризма, убийствам, массовым беспорядкам и другим преступлениям

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НУР-СУЛТАН. 22 ЯНВАРЯ - Генеральная прокуратура Республики Казахстан расследует 819 уголовных дел по актам терроризма, убийствам, массовым беспорядкам и другим преступлениям, сообщил заместитель начальника службы Генпрокуратуры РК Елдос Килымжанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На сегодняшний день следственно-оперативной группой расследуются 819 уголовных дел, в том числе 45 - по актам терроризма, 36 - по массовым беспорядкам и 15 убийств", - проинформировал Килымжанов в ходе брифинга в СЦК .

По его данным, уголовные дела расследуются по фактам грабежей, краж, хищения оружия, применения насилия в отношении сотрудников органов правопорядка и другим.

По этим делам задержаны 970 лиц, из них 782 с санкции суда взяты под стражу, 29 определен домашний арест", - уточнил замначальника службы Генпрокуратуры РК.

Наибольшее число арестованных приходится на дела по терроризму и массовым беспорядкам - 464, сказал Килымжанов.

226 лиц задержаны по фактам кражи, 60 - за незаконное ношение и хранение оружия, 39 - за хищение оружия, 25 - по фактам хулиганств, 21 - за грабеж", - пояснил он.





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Между тем, Генпрокуратура в ходе расследований проводит проверки оснований задержания, а суд в свою очередь рассматривает материалы об аресте. В результате этой работы по 29 задержанным лицам суды отказали в аресте.

Прокуроры ежедневно проверяют ИВС, следственные изоляторы и приемники-распределители. Ввиду отсутствия оснований для задержания из изоляторов временного содержания освобождено 96 человек", - проинформировал замначальника службы Генпрокуратуры РК.

По его данным, среди арестованных в следственном изоляторе Алматы прокуроры установили 73 человека с телесными повреждениями, троим из них мера пресечения изменена - они находятся на свободе.

29 лиц с огнестрельными ранениями по нашему указанию госпитализированы в городские больницы. 41 арестованный с учетом степени телесных повреждений получает лечение непосредственно в изоляторе", - отметил Килымжанов.

В органы прокуратуры поступила 91 жалоба о пытках и нарушениях прав граждан со стороны сотрудников полиции при проведении расследования. Нарушения, указанные в 19 заявлениях, не подтвердились. По 56 проверки еще проводятся.

В то же время отдельные случаи нарушения прав граждан подтверждаются.

Реагируем на каждую. Для независимой проверки возможных случаев жестокого обращения и непредоставления медпомощи уполномоченному по правам человека и правозащитным организациям обеспечен доступ к задержанным и арестованным. Совместно с республиканской коллегией адвокатов решен вопрос оказания своевременной квалифицированной юридической помощи, а также доступ защитников в учреждения", - сказал Килымжанов.

В частности, 12 января прокуратура Алматы освободила 24 жителя города, которые незаконно содержались под стражей. По данному факту ведется следствие.

Также расследуются дела по фактам смерти, пыток и превышения власти в отношении задержанных лиц. Всего по республике инициировано 16 таких уголовных дел", - проинформировал спикер.