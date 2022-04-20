Генпрокуратура: в Талдыкоргане участникам массовых беспорядков платили от 20 до 100 долларов США

Фото: СЦК

НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - В Генеральной прокуратуре рассказали, что участникам январских погромов в Талдыкоргане платили от 20 до 100 долларов США, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Алматинской области установлены граждане О. и Н., которые в Талдыкоргане финансировали участников беспорядков, а также способствовали причинению ущерба имуществу граждан и захвату государственных объектов. За участие в погромах выплачивалось от 20 до 100 долларов на человека. Данные факты установлены в ходе следствия и подтверждаются допросами лиц, подозреваемых в участии в беспорядках", - рассказал заместитель начальника службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК.





Также он доложил о задержании жителя Жамбылской области, который во время январских беспорядков в Алматы инструктировал участников погромов через Telegram-канал.





По словам спикера, 4 января на этот канал подписались тысячи участников за считанные часы. Через мессенджер участники получали подробный инструктаж по созданию баррикад, изготовлению "коктейлей Молотова", оказанию сопротивления сотрудникам правопорядка и захвату зданий.

5 и 6 января через указанный канал шла информация о передвижении погромщиков и корректировка их нападений на государственные объекты Жамбылской области", - проинформировал спикер.

Он добавил, что задержанный находится под арестом.



