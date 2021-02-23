Героин в нижнем белье: до 15 лет колонии грозит жителю Житикары за сбыт наркотиков

Как сообщает Polisia.kz, в середине февраля Житикаринские полицейские задержали сожителей - 37-летнего мужчину и 34-летнюю беременную женщину, которые занимались сбытом наркотиков. В квартире житикаринцев найдены 17 фольгированных свертков героина, которые мужчина прятал в нижнем белье.
Наркодилеры, которые в настоящее время находятся в местном ИВС, не только занимались продажей наркотических средств, но и сами их употребляли. Районным судом в отношении подозреваемых санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщил начальник ОП района Болат Иманов.
Отмечается, что данное преступление является особо тяжким. Задержанным грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества. Выяснилось, что у мужчины уже была судимость, которую он когда-то получил за наркопреступление.
Ранее был задержан житель Житикары, который хранил в тайнике героин на 12,5 млн тенге.
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