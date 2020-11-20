Житель Житикары хранил в тайнике героин на 12,5 млн тенге

Костанай. 19 ноября. Kazakhstan Today - При проведении следственных действий полицейские изъяли весы, а также крупную сумму денег - более одного миллиона тенге, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , операция по задержанию распространителя наркотиков была начата еще в октябре 2020 года.

К нам поступила информация, что на территории города появился героин. Проведенными оперативно-следственными действиями нам удалось выйти на распространителя наркотиков. При содействии пограничной службы и специального подразделения полиции 39-летний горожанин был задержан около автозаправки", - рассказал заместитель начальника отдела полиции города Житикары и района Алибек Шандалинов.

В дальнейшем при проведении обыска в доме и гараже подозреваемого полицейскими был изъят героин общим весом 499 граммов. Наркотики хранились под полом, в тайнике. При проведении следственных действий были использованы служебно-розыскные собаки.

В настоящее время начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК (Незаконное изготовление, переработка, приобретение и хранение, перевозка в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере). В рамках расследования уголовного дела выясняется канал поставки наркотиков в область.

18 ноября в Нур-Султане провели спецоперацию по задержанию наркоторговца. В ходе личного обыска в сумке обнаружено 13 полиэтиленовых пакетов с гашишем. При обыске квартиры по месту жительства полицейские обнаружили 3 полиэтиленовых пакета с гашишем и 32 расфасованных полиэтиленовых свертка с наркотиками, готовых к сбыту.

16 ноября полицейскими Нур-Султана задержан наркоторговец с 20 килограммами гашиша.

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