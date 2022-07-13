Глава коммунального предприятия нанес ущерб государству в размере 126 миллионов тенге, завысив тарифы на водоснабжение

АТЫРАУ. 12 ИЮЛЯ - Директор ГКП "Жылыойсу" в Атырауской области с 2019 по 2021 годы установил монопольно высокие цены на хозяйственные услуги водоснабжения и канализационной деятельности населению города Кульсары, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Таким образом, он совершил хищение в особо крупном размере, причинив ущерб в сумме более 126 млн тенге. При расследовании указанный размер ущерба был полностью возвращен государству", - сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.
По информации ведомства, на услуги водоснабжения населению Кульсары и Нового Каратона были снижены на 54,4%.
Руководитель предприятия признан виновным и приговорен к 6 годам лишения свободы. Ему запрещено пожизненно заниматься деятельностью руководителя в госучреждениях, связанной с материальной ответственностью" - добавили в пресс-службе, отметив, что в соответствии с требованиями статьи 63 УК РК приговор считается условным.