Глава коммунального предприятия нанес ущерб государству в размере 126 миллионов тенге, завысив тарифы на водоснабжение

АЛМАТЫ. 12 ИЮЛЯ - Департамент КНБ по Алматы ликвидировал крупную подпольную нарколабораторию, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе операции задержаны двое граждан, организовавших кустарное изготовление и сбыт синтетических наркотиков альфа-PVP посредством интернет-ресурсов на территории Алматы и других регионов РК, сообщает пресс-служба КНБ РК

В результате принятых мер 29 июня в Алматы и пригороде изъято порядка 16 кг альфа-PVP, 15 кг наркотиков на стадии кристаллизации, более 5 тонн прекурсоров и лабораторное оборудование.

Стоимость изъятых наркотических средств на черном рынке оценивается более чем в полмиллиарда тенге.

По данному факту департаментом КНБ по Алматы материалы досудебного расследования зарегистрированы в ЕРДР по части 3 статьи 297 УК РК.

Ранее Комитетом национальной безопасности во взаимодействии с правоохранительными органами Казахстана и Кыргызстана реализована спецоперация по нейтрализации деятельности международного наркосиндиката, специализирующегося на подпольном производстве и контрабанде синтетических наркотиков в страны Центральной Азии.