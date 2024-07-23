Глава научного центра дерматологии задержан за взятку  

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Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - C начала года в Казахстане ликвидирована 31 нарколаборатория, из которых 17 специализировались на производстве синтетических наркотиков. У наркопроизводителей изъято порядка 186 кг готовых к употреблению синтетических наркотиков и свыше двух тонн прекурсоров, - C начала года в Казахстане ликвидирована 31 нарколаборатория, из которых 17 специализировались на производстве синтетических наркотиков. У наркопроизводителей изъято порядка 186 кг готовых к употреблению синтетических наркотиков и свыше двух тонн прекурсоров, сообщает Polisia.kz.





В Актобе задержана 34-летняя жительница, у которой изъят мефедрон, расфасованный в пакеты для крупной оптовой реализации. В ее съемной квартире изъято 440 граммов сильнейшего наркотика. При дальнейших следственных действиях задержанная указала места закладки двух пакетов, каждый из которых содержал по 25 расфасованных свертков для розничной продажи. Общий вес наркотиков составил полкилограмма, или более тысячи разовых доз.





В Семее задержаны 20-летние парень и девушка, у которых при личном обыске изъяты свертки с "синтетикой". При задержании они пытались избавиться от наркотиков. С помощью служебной собаки кинологи обнаружили барсетку, принадлежащую задержанной девушке, в которой находились 64 свертка с наркотиками. При обыске квартиры задержанных обнаружены еще 38 пакетов с наркотиками - гашишем и мефедроном. Общий вес изъятых наркотиков составил 100 граммов, что является особо крупным размером.





На одной из АЗС на трассе Самара - Шымкент с марихуаной задержан 21-летний житель Шымкента. При проведении следственных действий по месту его жительства изъято 300 граммов мефедрона, расфасованного в четыре пакета.





Все задержанные водворены в ИВС.





Закладчики наркотиков для наркодилеров становятся "разменной монетой". Срок их "трудового стажа" в виде незаконной деятельности редко превышает 2-3 месяца. При этом такая мимолетная погоня за легкой наживой наказывается лишением свободы на срок до 15 лет, - отметили в полиции.