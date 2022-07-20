Глава управления культуры Павлодарской области осуждена за коррупцию

ПАВЛОДАР. 19 ИЮЛЯ - Судом № 2 города Павлодара рассмотрено дело в отношении руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области по факту получения взятки, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как рассказали в пресс-службе облсуда, 9 июня 2022 года руководитель управления получила взятку в 1 млн тенге за заключение договора государственной закупки по изготовлению бюста А. Бокейханова.

Вина подсудимой была доказана ее признательными показаниями, а также показаниями свидетелей, документальными доказательствами, заключениями экспертиз.

С учетом совершения тяжкого коррупционного преступления суд назначил чиновнице 3 года лишения свободы с конфискацией в размере полученной взятки.

Ввиду наличия у осужденной двоих малолетних детей (в возрасте 12 лет и 4 года), которых она воспитывает одна, отбывание лишение свободы ей отсрочено на 5 лет (на основании части 1 статьи 74 УК). Также Б.С. пожизненно лишена права занимать должности на государственной службе", - добавили в пресс-службе суда.

Приговор в законную силу не вступил.