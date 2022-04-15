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Главный эколог Актюбинской области осужден за коррупцию

14.04.2022, 11:41 17516
АКТОБЕ. 14 АПРЕЛЯ - Бывший руководитель департамента экологии Актюбинской области признан виновным в получении взятки в значительном размере, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Подсудимый был задержан 19 декабря прошлого года Антикоррупционной службой по Актюбинской области за получение взятки в размере 400 тысяч тенге от предпринимателя. 
 

Данную взятку получил за выдачу разрешения на воздействие на окружающую среду эмиссий для объектов первой категории и дальнейшее общее покровительство", - говорится в сообщении пресс-службы Антикоррупционной службы. 

 
Экс-чиновнику назначен штраф в размере 12 млн тенге. Кроме того, он пожизненно лишен права занимать должности в государственных органах.
 

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Руководителей A-Parking подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере

14.04.2022, 20:00 8786
Руководителей A-Parking подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере
АЛМАТЫ. 14 АПРЕЛЯ - Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Алматы начато досудебное расследование в отношении ответственных лиц проекта "Парковки Алматы" (A-Parking), которые подозреваются в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Следственным судом Алматы в отношении руководителя ТОО санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца, сообщает пресс-служба АФМ РК.
 
Иная информация в порядке статьи 201 УПК в интересах следствия не разглашается.
 
Ранее сообщалось об аресте генерального директора ТОО "AlanParking".
 

Платные парковки в Алматы: арестован гендиректор ТОО "AlanParking"

14.04.2022, 18:26 10696
Платные парковки в Алматы: арестован гендиректор ТОО "AlanParking"
АЛМАТЫ. 14 АПРЕЛЯ - В Алматы арестован генеральный директор ТОО "AlanParking" - предприятия, которое курировало платные парковки в городе, Мухтар Базарбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Постановлено санкционировать содержание под стражей сроком на два месяца", - говорится в официальном сообщении Алматинского городского суда. 

 
В нем говорится, что подозреваемый взят под арест по ходатайству органа досудебного расследования.
 
В чем подозревается глава компании, в суде не уточнили. 
 
Ранее сообщалось, что алматинская парковочная компания продала госдолю за 5 млн тенге на аукционе. Эта цена в 24 раза ниже первоначальной. 
 
Компания ТОО "AlanParking" была создана в 2016 году и являлась частью проекта единой автоматизированной системы платных парковок Aparking. 
 

Кариму Масимову продлили арест до 6 мая

14.04.2022, 17:14 12516
Кариму Масимову продлили арест до 6 мая
Фото: www.inform.kz
НУР-СУЛТАН. 14 АПРЕЛЯ - Экс-председателю Комитета национальной безопасности Казахстана Кариму Масимову продлили арест до 6 мая, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Также продлены сроки ареста для бывших заместителей Масимова, сообщает Sputnik со ссылкой на КНБ. 
 

Сроки содержания под стражей Масимова и Садыкулова продлены до 6 мая 2022 года, Ергожина - до 8 мая 2022 года", - говорится в официальном ответе ведомства на запрос агентства.

 
В прокуратуру также направлены материалы о продлении срока содержания под стражей экс-зампреда КНБ Марата Осипова до трех месяцев.
 

Подозреваемые содержатся в условиях следственного изолятора", - отметили в КНБ.

 
Напомним, уголовное дело в отношении Масимова и его заместителей расследуют по пяти статьям Уголовного кодекса. В их числе: получение взятки, превышение власти и должностных полномочий, а также государственная измена. 
 
Экс-председателя КНБ задержали 8 января по подозрению в государственной измене. Позже в КНБ уточнили, что по делу также начато расследование по фактам действий, направленных на насильственный захват власти. Наряду с Масимовым задержаны и проходят по делу бывшие заместители председателя КНБ: начальник службы спецназначения "А" Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин.
 

Малолетнюю девочку изнасиловали в Иссыке

14.04.2022, 16:49 12421
Малолетнюю девочку изнасиловали в Иссыке
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 14 АПРЕЛЯ - В Иссыке изнасиловали малолетнюю девочку. Насильником стал родственник ребенка, сообщила на своей странице в Instagram правозащитница Дина Тансари, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В Иссыке изнасилована 4-летняя девочка (при. ред - позже Тансари написала, что девочке 3 года). Предположительно, братьями матери в тот момент, когда она вышла в магазин. Ребенок экстренно прооперирован, ведутся следственные мероприятия", - написала Тансари. 

 
Она отметила, что отсутствие законов по запрету насилия в семье ведет к деградации и распущенности общества.
 
В то же время в областной полиции отметили, что подозреваемый является знакомым одного из родственников ребенка и несколько дней гостил у них дома.
 

Сообщаем, что факт изнасилования малолетней девочки зарегистрирован 13 апреля в Енбекшиказахском районе. По подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержан 43-летний уроженец Кызылординской области, который в настоящее время помещен под стражу. Предположительно, подозреваемый мужчина последние несколько дней гостил у семьи потерпевших и был в алкогольном опьянении", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.


В настоящее время подозреваемый задержан.

По факту возбуждено и проводится уголовное расследование, предусмотренное статьей 120, часть 4, УК РК (Изнасилование). Ребенок пока находится под наблюдением медиков", - сообщили в полиции.

 
Также ситуацию прокомментировала руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова.
 

"Черные риелторы" убили и сожгли жителя Алматы с целью завладеть квартирой

14.04.2022, 12:09 16301
ТАЛДЫКОРАГАН. 14 АПРЕЛЯ - Полицейские задержали трех "черных риелторов", жертвой которых стал 48-летний мужчина, сообщали в пресс-службе департамента полиции Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

25 марта близ села Каракемер в Енбекшиказахском районе местные жители обнаружили обгоревшее тело неизвестного мужчины. По утверждению судебно-медицинских экспертов смерть мужчины наступила от острой кровопотери вследствие ножевых ранений", - проинформировали в департаменте.

 
Полицейские установили личность убитого, им оказался 48-летний житель Алматы, числившийся с середины марта без вести пропавшим. Были задержаны трое подозреваемых, в том числе женщина.
 

Все трое являются жителями Енбекшиказахского района, старшему из них 33 и младшему 23 года. В своих показаниях подозреваемые пояснили, что совершили убийство потерпевшего с целью завладеть его квартирой в Алматы. Мужчина проживал один и якобы злоупотреблял алкоголем, чем и воспользовались подозреваемые. Его убийство было совершено на территории Алматы. Затем тело потерпевшего вывезли на арендованной машине в Енбекшиказахский район и попытались сжечь близ села Каракемер" - сообщил начальник Енбекшиказахской районной полиции Жаксылык Алтынбаев.

 
Подозреваемые помещены под стражу. 
 
Материалы уголовного расследования, предусмотренного пунктами 7, 8 части 2 статьи 99 УК РК (Убийство) сейчас передают в Алматы по месту совершения преступления.
 

Стала известна возможная причина конфликта с тройным убийством в Атырау

14.04.2022, 11:27 17981
Стала известна возможная причина конфликта с тройным убийством в Атырау
Фото: lada.kz
АТЫРАУ. 14 АПРЕЛЯ - Стала известна возможная причина конфликта в Атырау, в результате которого житель Мангистауской области убил трех человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Подозреваемый в стрельбе житель Мангистауской области проживал в Атырау в микрорайоне Нурсая с октября прошлого года вместе с 32-летней женщиной. 

На допросе она выступала в качестве свидетеля. По ее словам, днем 15 марта она пришла вместе со своим сожителем в полицейский пункт, где им повстречался ее бывший муж с родственниками. Оказалось, что бывший муж написал в полицию заявление об избиении его сына - четвероклассника - сожителем его бывшей супруги", -  сообщает  региональное издание lada.kz со ссылкой на azh.kz.


По данным издания, "родственники бывшего мужа предложили мужчине встретиться вечером для разрешения конфликта. Вечером он позвонил сожительнице и сказал, что едет на эту встречу с пистолетом. После этого на связь он больше не выходил".

Напомним, что в Атырау 15 марта около 22.10 на конечной остановке "Авангард" произошла стрельба, погибли три человека.


 

Высокопоставленные полицейские Акмолинской области задержаны сотрудниками КНБ

14.04.2022, 11:14 18516
Высокопоставленные полицейские Акмолинской области задержаны сотрудниками КНБ
Фото: polisia.kz
КОКШЕТАУ. 14 АПРЕЛЯ - В воскресенье, 10 апреля 2022 года, в Кокшетау Комитетом национальной безопасности совместно с подразделением собственной безопасности полиции задержаны начальник управления и старший оперуполномоченный ДП Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Данные лица подозреваются в злоупотреблении и превышении должностных полномочий. В ходе процессуальных мероприятий изъяты денежные средства, имеющие отношение к расследуемому делу", - говорится в сообщении пресс-службы КНБ.

 
Задержанные помещены под стражу.
 
Проводится досудебное расследование по статьям УК РК "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Превышение власти или должностных полномочий".
 

В Актюбинской области школьник, угрожая подростку, оформил на него кредит

13.04.2022, 19:50 26831
АКТОБЕ. 13 АПРЕЛЯ - 4 апреля в отдел полиции обратились родители 17-летнего студента колледжа с заявлением о факте грабежа, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам родителей потерпевшего, малознакомый парень путем угрозы оформил онлайн кредит на их сына в 330 тысяч тенге на покупку мобильного телефона, сообщает Polisia.kz.
 
Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали ученика 11-го класса одной из школ города. Подозреваемый дал признательные показания.
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 191, часть 2, УК РК "Грабеж". Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества.
 

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