Главный санврач Алматы дал показания в суде по делу "СК-Фармация"

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НУР-СУЛТАН. 9 ИЮНЯ - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин дал свидетельские показания в суде по делу экс-главы "СК-Фармация" Берика Шарипа, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Один из адвокатов спросил Бекшина, правда ли, что причиной массовой вспышки КВИ среди медработников в Алматы стала нехватка СИЗов, сообщает zakon.kz

Если доказывается нарушение, то наказывают должностное лицо, которое по приказу за это отвечает. В каждой медорганизации все индивидуально. Есть приказ, кто и за что ответственен. По Центральной городской клинической больнице был наказан главный врач и его замы, к тому же он был уволен. Материалы дела были переданы в суд, результатов я не знаю", - ответил главный санврач Алматы.

Также с показаниями в суде выступил и бывший главный врач Центральной городской клинической больницы Алматы Алмаз Джувашев. По его словам, весной 2020 года было много несогласованных действий, так как медики и санэпидслужбы не знали всех путей передачи коронавируса. При этом СИЗов на тот момент в больнице не было, сообщает Sputnik Казахстан

50 СИЗов было поставлено горздравом, 540 костюмов мы купили на внебюджетные средства. В тот момент был дефицит костюмов. При этом на больницу, где работают более 200 медиков в сутки, было нужно около 800 костюмов", - сказал Джувашев.

Уголовное дело состоит из 135 томов. Суд проходит онлайн. По делу уже были допрошены представитель Минздрава Сержан Оралов, заместитель председателя Комитета санэпиднадзора Нуркан Садвакасов, а также бывший вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова.

Напомним, Берик Шарип был арестован в августе 2020 года по факту злоупотребления полномочиями при закупке медицинских изделий в период ЧС, повлекшему тяжкие последствия. Глава государства поручил провести расследование по факту дефицита лекарственных средств в разгар пандемии и всех виновных привлечь к ответственности.

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