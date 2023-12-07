06.12.2023, 17:40 10621
Главу городской станции скорой помощи арестовали в Астане
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Главу городской станции скорой помощи Астаны арестовали на два месяца, сообщает пресс-службе столичного специализированного межрайонного следственного суда.
6 декабря 2023 года специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении подозреваемого руководителя ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи", - проинформировали в пресс-службе.
Напомним, вчера стало известно, что Антикор задержал руководителя станции скорой медицинской помощи Астаны.
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06.12.2023, 20:57 7606
Житель Атырау с кухонным ножом ограбил букмекерскую контору
Злоумышленник, угрожая сотруднику конторы кухонным ножом, забрал 143 тысячи тенге и скрылся
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Атырау. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Утром 3 декабря в полицию Атырау обратился сотрудник букмекерской конторы с заявлением о разбойном нападении, сообщает пресс-служба МВД РК.
В ходе проверки установлено, что около 08.55 мужчина в маске, примерно 20-25 лет, угрожая сотруднику букмекерской конторы кухонным ножом, забрал 143 тысячи тенге и скрылся с места происшествия.
Полицейские задержали подозреваемого - 25-летнего жителя Атырау. В настоящее время он находится в ИВС, возбуждено уголовное дело, начато расследование.
06.12.2023, 11:09 16876
Незаконная игорная деятельность: еще одного участника ОПГ экстрадировали из Сербии в Казахстан
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Еще один участник организованной преступной группы, связанной с деятельностью букмекерской конторы Olimp.kz, экстрадирован из Сербии в Казахстан, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.
Генеральной прокуратурой Республики Казахстан продолжается работа по экстрадиции лиц, преступивших черту закона и скрывшихся за пределами Казахстана.
Ранее, 18 ноября, в Казахстан из Германии была экстрадирована казахстанка, которую подозревают в организации незаконного игорного бизнеса на территории Казахстана с составе ОПГ.
Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры, Интерпола МВД, Агентства по финансовому мониторингу при содействии Министерства иностранных дел РК из Республики Сербия доставлен ее соучастник. Они подозреваются в том, что в 2014-2019 годах в составе организованной преступной группы принимали участие в проведении незаконных азартных игр, уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также легализации денег и имущества, полученного преступным путем", - рассказали в Генпрокуратуре.
В результате указанной противоправной деятельности государству причинен ущерб на сумму более 86 миллиардов тенге.
В отношении подозреваемых начато досудебное расследование с последующим объявлением в международный розыск. За совершение инкриминируемых преступлений им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 10 лет с конфискацией имущества", - сообщили в ведомстве.
Подозреваемый водворен в следственный изолятор Астаны.
В Генпрокуратуре отметили, что экстрадиция фигуранта стала возможной благодаря наличию договора между Казахстаном и Сербией "О выдаче лиц".
Ранее сообщалось, что в Казахстане в рамках борьбы с лудоманией запретят рекламу букмекерских контор и онлайн-казино, а допустимый возраст для участия в азартных играх повысят до 25 лет.
06.12.2023, 09:08 22501
Работники поездов отдали более 48 млн тенге "блогеру"-вымогателю из Семея
Фото: Polisia.kz
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Семей. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции на транспорте задержан ранее неоднократно судимый за мошенничество житель Семея, который на протяжении нескольких лет представлялся блогером и вымогал денежные средства у работников пассажирских поездов, информирует Polisia.kz.
Сообщается, что подозреваемый под видом пассажира садился в поезд и в ходе следования фиксировал на свой мобильный телефон имеющиеся нарушения в сфере пассажирских перевозок, после чего под предлогом их распространения и угроз применения физического насилия вымогал денежные средства.
Данное преступление длительное время оставалось вне поля зрения сотрудников полиции, так как потерпевшие, опасаясь расправы, боялись обращаться в правоохранительные органы. Лишь после того, как в УБОП стали поступать "сигналы", противоправная деятельность фигуранта была пересечена. Злоумышленник задержан и с санкции суда арестован", - сообщил представитель ДБОП МВД РК Куандык Алпыс.
В настоящее время по уголовному делу в качестве потерпевших признано свыше 60 работников пассажирских поездов.
Предварительным следствием установлено, что в результате противоправной деятельности в период с 2021 года на банковские счета задержанного поступило свыше 48 млн тенге. Уголовное дело направлено в суд.
05.12.2023, 19:55 45831
Антикор задержал руководителя станции скорой медицинской помощи Астаны
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционная служба задержала директора ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи" в Астане.
В Антикоре подчеркнули, что иная информация согласно статье 201 УПК РК разглашению не подлежит.
По информации официального сайта ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи" акимата Астаны, директором учреждения является Мурат Оразбаев.
05.12.2023, 12:44 53041
Вымогали деньги шантажом и насилием: троих злоумышленников задержали в Кызылорде
Подозреваемым от 18 лет до 21 года
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Кызылорда. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Троих вымогателей из Шымкента задержала полиция Кызылорды.
2 декабря на канал "102" УП Кызылорды обратился 21-летний парень, который сообщил, что его избили незнакомые и потребовали деньги, угрожая распространить унижающие его честь видеозаписи и фотографии. Потерпевший оформил в кредит 250 тысяч тенге и передал деньги злоумышленникам", - сообщает Polisia.kz.
По подозрению в вымогательстве были задержаны трое жителей Шымкента в возрасте от 18 лет до 21 года.
Позже установлено, что подозреваемые потратили полученные деньги на свои нужды.
Задержанные водворены в изолятор временного содержания.
Ранее группу вымогателей задержали в Павлодарской области. У подозреваемых изъято оружие, кастеты, биты, ножи и граната.
05.12.2023, 12:22 53581
Махинации с квартирами: чиновники выдавали жилье вне очереди в Акмолинской области
В очереди на жилье стоят более 23 тысяч лиц
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Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Акмолинской области во время проверки на предмет соблюдения жилищного законодательства сотрудниками местных акиматов выявила 23 факта незаконного предоставления жилья, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Всего в области в очереди на жилье стоят более 23 тысяч лиц. При этом акиматы за последние три года распределили всего около 900 квартир.
К примеру, в Кокшетау жилье было предоставлено бывшему работнику бюджетной организации, который за 2 года до этого был осужден за взятку и на момент предоставления отбывал наказание в виде лишения свободы", - рассказали в прокуратуре.
Также установлены два факта незаконной приватизации жилья.
Например, в одном из райцентров гражданин за полгода до приватизации продал имевшуюся у него другую квартиру, находящуюся в другом регионе. По акту надзора приватизированная квартира возвращена государству.
Кроме того, выявлены факты незаконной сдачи коммунального жилья в субаренду, неуплаты в бюджет арендных платежей на 50 млн тенге, предоставления жилья якобы малоимущим гражданам без проверки их доходов.
В настоящее время приняты меры, направленные на возврат незаконно выданных квартир, которые будут перераспределены среди лиц, действительно нуждающихся в жилье", - подчеркнули в прокуратуре.
Ранее МИИР выявило в списке очередников на квартиры около 15 тысяч умерших граждан. При этом свыше 96 тысяч очередников имели собственное жилье в последние 5 лет, а еще 232 тысячи потенциально не соответствуют требованиям законодательства и, по предварительным данным, подлежат снятию с очереди.
04.12.2023, 17:14 75266
В Алматы супругов-журналистов Северных приговорили к лишению свободы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы специализированный межрайонный суд по уголовным делам приговорил Владимира и Наргиз Северных к семи и восьми годам лишения свободы, сообщает пресс-служба суда.
Суд признал В. виновным в вымогательстве в группе лиц по предварительному сговору в особо крупном размере и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы (...) Н. признана виновной в вымогательстве в группе лиц по предварительному сговору неоднократно в особо крупном размере, и ей назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы (...) Исполнение наказание отсрочено на пять лет", - проинформировали в пресс-службе.
Судом установлено, что "подсудимый В. с целью совершения вымогательства неоднократно публиковал материалы негативного характера о деятельности ТОО "Б".
В апреле текущего года в одном из ресторанов Алматы В. и Н. в завуалированной форме потребовали от Ф. 15 млн тенге за прекращение публикации негативных материалов в отношении деятельности ТОО "Б", - добавили в пресс-службе.
Сами подсудимые вину не признали и просили их оправдать.
Напомним, в апреле журналиста Владимира Северного арестовали на два месяца. Его супругу Наргиз Северную поместили под домашний арест. Журналистов подозревали в вымогательстве денег у руководителя одного из ТОО города.
04.12.2023, 15:38 74391
Военнослужащий застрелил сослуживца на погранзаставе в Актюбинской области
Фото: Кадр из видео Минобороны
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Актобе. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На погранзаставе в Актюбинской области военнослужащий убил сослуживца, выстрелив из огнестрельного оружия, сообщили в Главной военной прокуратуре Казахстана.
Военнослужащий по контракту в результате словесной перепалки из закрепленного оружия произвел выстрел в сослуживца (тоже военнослужащий по контракту), от которого последний скончался в карете скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении ведомства.
Также отмечается, что досудебное расследование проводится по статье УК РК "Убийство". Подозреваемый военнослужащий задержан, решается вопрос избрания меры пресечения.
Напомним, в Петропавловске военнослужащий Нацгвардии был смертельно ранен сослуживцем.
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