Главу центра занятости и ее подельников осудили за крупную растрату в Павлодарской области

За несколько лет было украдено более 110 млн тенге

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Павлодар. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Железинском районном суде Павлодарской области вынесли приговор директору и работникам КГУ "Центр занятости населения акимата Железинского района Павлодарской области" за растрату более 110 млн тенге бюджетных средств, а также совершения мошенничества и подделки документов.





Согласно материалам суда, директор центра занятости в сговоре с двумя подчиненными и тремя гражданами в течение нескольких лет совершили хищение бюджетных средств в размере, превышающем 110 млн тенге.





Деньги были украдены путем незаконной выплаты заработной платы, материальной помощи за переселение, а также грантов третьим лицам.





Суд назначил главе центра занятости 7 лет лишения свободы, один из ее подчиненных проведет за решеткой три года. Оба пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе.





Остальным подсудимым с учетом смягчающих обстоятельств и возмещения ущерба назначены наказания в виде ограничения свободы на сроки от двух до четырех лет с установлением пробационного контроля, возложением обязанностей и привлечением к принудительному труду на весь срок наказания.



